Руки прочь от Курил! Анонс митинга-протеста в Москве 20/01

17:07 09.01.2019

Левый фронт проведет митинг против передачи Курильских островов



Сегодня представители Левого Фронта подали в Правительство Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии".



Заявленное место митинга - Суворовская площадь. Количество участников - до 1?000 человек, сбор с 13.00.



Участники митинга намерены выразить свой протест против намерений российских властей кулуарно решить вопрос в отношении Курил. По их мнению, любые вопросы, связанные с территориальной целостностью России, должны решаться только на референдуме с участием всех граждан, а не по итогам кулуарных переговоров. Основные лозунги митинга: "Требуем сохранения территориальной целостности Российской Федерации!", "Вопрос о Курильских островах должен решаться на общероссийском референдуме!", "Мы против передачи Курильских островов Японии!".



Как сообщил "СП" координатор Левого Фронта Сергей Удальцов, дата митинга связана с намеченными на 21 января переговорами президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



Накануне координатор оппозиционного движения "Левый фронт" на своей странице в Twitter выразил убежденность, что решение о передаче Курильских островов Японии может быть принято только после всенародного референдума по этому вопросу.



Ранее издание Yomiuri сообщило, что руководство Японии намерено добиться от России передачи Курильских островов и закрепить в документах отсутствие взаимных финансовых претензий после этого.