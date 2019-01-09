Умер последний председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов (он же - поэт Осенев)

07:08 10.01.2019

Умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета СССР

9 января 2019



Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в своем "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.



"Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов", - говорится в сообщении губернатора.



Дочь политика Елена Лукьянова подтвердила его смерть в интервью РБК.



Анатолий Лукьянов начал карьеру в органах власти СССР в середине 1950-х годов. С 1961 года он работал в аппарате президиума Верховного совета, в 1984 году был избран депутатом Верховного совета.



В марте 1990 года Михаил Горбачев стал президентом СССР, и Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета.



В августе 1991 года Лукьянов примкнул к членам ГКЧП, а после подавления путча был арестован по обвинению в попытке захвата власти в стране. Позднее он утверждал, что не входил в состав ГКЧП и не считал введение в СССР чрезвычайного положения оправданным.



Несколько месяцев политик провел в заключении, затем был освобожден под подписку о невыезде.



В 1994 году Лукьянов был амнистирован вместе с другими участниками ГКЧП, уголовное дело в отношении него было прекращено.



С 1993 по 2003 годы Анатолий Лукьянов был депутатом Госдумы от КПРФ.



Помимо политической деятельности Лукьянов занимался поэзией, был членом Союза писателей Россиии и издал несколько поэтических сборников под псевдонимом Анатолий Осенев.