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Кавказский погром. Казахстан проходит проверку на межэтническую прочность, - В.Панфилова
09:47 10.01.2019

Имела ли драка в Караганде только бытовой характер

Конфликт в Караганде в новогоднюю ночь между группой казахов и армян – местных жителей приобрел затяжной характер и вышел на международный уровень. В результате драки в ресторане "Древний Рим" убит 23-летний Рахымжан Жансейтов. Этим воспользовались местные националисты, выступившие с антиармянскими лозунгами. А в Армении прозвучали ответные антиказахские выпады.

В Ереван в среду выехала следственная группа МВД Казахстана – по неподтвержденным данным, один из участников драки сумел вернуться на родину. Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Казахстане Гагик Галачян в беседе с журналистами заявил, что не склонен считать конфликт чисто этническим.

"В связи с событиями в Караганде арестовано 11 человек пяти различных национальностей. Из этих 11 только двое являются гражданами Армении, еще один объявлен в розыск… Я специально не буду называть национальности всех задержанных, но само такое разнообразие исключает межэтническую подоплеку", – заявил Галачян. По его словам, армянская сторона находится в постоянном контакте с властями Казахстана, ситуация полностью контролируется, и "спонтанные эмоциональные выступления или даже попытки бить витрины сегодня исключены".

На трагический инцидент власти отреагировали с некоторым опозданием. Только после того, как местное население, возмущенное бездействием органов, вышло на митинг. Небольшие молодежные группировки, "вооружившись" националистическими лозунгами, предприняли попытки разгромить объекты, предположительно принадлежащие армянам. Аким (глава администрации) Карагандинской области Ерлан Кошанов пообещал, что расследование будет идти до тех пор, пока преступники не получат по заслугам. Но в социальных сетях стала распространяться информация о межэтническом конфликте. В Армении, обладающей трагическим историческим опытом, события в Караганде восприняли болезненно и остро. К счастью, конфликт удалось притушить и напряженность стала спадать.

Лидеры армянской диаспоры в Казахстане выступили с публичными извинениями. "Мы, армянская диаспора Карагандинской области, глубоко сожалеем о случившемся инциденте, из-за которого погиб человек. К сожалению, в этом инциденте приняли участие армяне. Мы скорбим и приносим искренние извинения за случившееся", – заявил председатель армянского культурного центра "Эребуни" Артур Навасардян.

Власти Казахстана отвергают предположения, что конфликт носил межэтнический характер. В прокуратуре заявили, что "отдельные лица пытаются дестабилизировать обстановку" и "распространяют в социальных сетях заведомо ложную информацию о конфликте на межнациональной почве" для "манипулирования общественным мнением".

Политолог Султанбек Султангалиев заявил "НГ", что, "несомненно, конфликт возник на бытовой почве, то есть говорить о том, что драка произошла исключительно между армянами и казахами не приходится – столкнулись работники ресторана и посетители, которые вызвали на помощь друзей и знакомых". "Обе группы действительно были интернациональными по составу. Поводом для драки, со слов заместителя министра внутренних дел Жаната Сулейменова, стало закрытие ресторана в 4 часа ночи, что вызвало неудовольствие подвыпивших посетителей. То есть это был, повторяю, бытовой конфликт из разряда тех, которые нередко случаются на Новый год в любой стране мира, где его отмечают, выпивая. По моим данным, задержаны 8 человек, а один – Нарек Гурурян, объявлен в межгосударственный розыск. Кстати, он распространил видеообращение, в котором признает участие в драке, но отрицает вину в убийстве и готов сдаться казахстанским властям", – сообщил "НГ" Султангалиев.

По его словам, дальнейшие события можно истолковать так, что любое происшествие, которое получает широкий общественный резонанс, привлекает внимание различных политических сил, отдельных фигур, которые стремятся заработать дополнительные политические очки перед электоратом. Общественный резонанс данному конфликту придали, во-первых, казахские национал-популисты и пользователи социальных сетей, разделяющие их взгляды. По словам Султангалиева, правоохранительные органы возбудили дело по разжиганию межнациональной розни. Политолог указывает и на неадекватную реакцию некоторых армянских политиков, которые решили заработать себе политический капитал на трагедии, что только добавило масла в огонь. "Они позволили себе безответственные заявления в адрес казахского народа, не думая о том, что это негативно отразится на взаимоотношениях между армянами и казахами в Казахстане", – заявил "НГ" Султангалиев. Политолог, комментируя ситуацию, отметил, что разжечь ситуацию попытались и некоторые СМИ Азербайджана, по-своему интерпретируя произошедшее – информационную войну между Баку и Ереваном никто не отменял. "Вот так банальная новогодняя драка с трагическим исходом в карагандинском ресторане раздулась до межгосударственного уровня", – резюмировал Султангалиев.

Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что причины глубже, в неспособности властей решать социально-экономические проблемы страны. Политолог напомнил, что многие серьезные конфликты в Центральной Азии начинались с незамысловатой ссоры "на базаре из-за клубнички" и разрастались при молчаливом попустительстве властей. "События в Караганде в очередной раз показали, что ни один искусственно созданный властью политический институт априори не способен работать в условиях форс-мажора, будь то пропрезидентские политические партии, парламент, государственные СМИ или связанные с властью общественные и неправительственные организации. Все, как обычно, ждут команды сверху", – заявил "НГ" Сатпаев. По его мнению, то, что произошло в Караганде, может произойти в других регионах страны, поэтому и верхи, и низы должны понимать одну простую истину: одно неосторожное слово, одно неправильное действие, одно неправильное решение может вызвать такой каскад событий, который способен смести всех – и правых, и виноватых.

"В Казахстане, если учитывать период независимости страны, были прецеденты, когда бытовой конфликт, который возникал в результате локальных столкновений на межличностном уровне, получал более широкий резонанс и превращался в конфликт с серьезными межнациональными претензиями. Это были конфликты с разными этническими группами, в частности с кавказскими группами, курдами. Это вызывало волну общественного недовольства. Но надо отметить, что каждый раз подключались представители диаспор. Так случилось и на этот раз. Но вызывает удивление, почему молчит Ассамблея народов Казахстана (АНК), другие близкие к власти структуры? Есть вопросы и к Еревану – почему реакция МИДа, оценки и.о. премьер-министра Никола Пашиняна прозвучали только после провокационных высосанных из пальца заявлений местных националистов о геноциде армян в Казахстане? Информационный вакуум в таких случаях губителен", – заявил "НГ" Досым Сатпаев.

Сегодня в Караганде ситуация под контролем. Однако говорить о том, что конфликт остался в прошлом, опрометчиво. Население ждет развязки – итогов расследования трагического конфликта.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
9.01.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547102820
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