Мигранты отворачиваются от России. Рынок труда оказался под угрозой из-за внешних и внутренних проблем, - "НГ"

09:49 10.01.2019 9.01.2019



Анатолий Комраков



Миграционный прирост/убыль населения России в январе–сентябре 2018 года (%), к январю–сентябрю 2012-го и 2017-го по странам. Источник: Институт Гайдара

Усилиями чиновников Россия превращается в страну без экономических перспектив. Искусственное ослабление рубля и сдерживание доходов не оставляют надежд на устойчивый рост ВВП, признали в конце прошлого года отечественные ученые-экономисты. Но еще раньше этот факт почувствовали на себе трудовые мигранты, которые уже почти не едут в Россию. Миграционный приток в нашу страну на сегодня оказался самым низким за весь постсоветский период, отмечают в Институте Гайдара.



В глазах населения и инвесторов сформирован устойчивый образ российской экономики как не имеющей даже среднесрочных перспектив развития. Такие итоги года подвели в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН (см. "НГ" от 19.12.18). Непривлекательность и бесперспективность работы в нашей стране раньше академиков почувствовали приезжие трудовые мигранты. Политика постоянной девальвации рубля делает для гастарбайтеров работу в РФ все менее интересной. Валютный эквивалент заработков в РФ постоянно снижается. Да и у коренного населения, которое раньше прибегало к услугам приезжих работников, остается на руках все меньше денег. В результате приток мигрантов в РФ установил своеобразный антирекорд.



За первые три квартала 2018 года миграционный прирост населения в России снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 66,3 тыс. человек, или 42,5%, говорится в Мониторинге экономической ситуации в России. Хотя число прибывших в Россию международных мигрантов сократилось незначительно, а вот уехали на 22% больше.



Число выбытий из России во втором и третьем кварталах прошлого года было самым значительным за все текущее десятилетие, отмечают ученые. Они ожидают, что миграционный прирост в 2018 году немного превысит 120 тыс. человек, а это станет самым низким показателем за весь постсоветский период. Такой низкий миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения РФ, которая в 2018 году продолжает увеличиваться, в результате в России впервые с конца нулевых годов возобновится сокращение численности населения.



Трудовые мигранты, в первую очередь из стран СНГ, в последние годы компенсировали естественную убыль населения России и позволяли властям утверждать, что нехватки трудовых ресурсов в стране не будет. Однако теперь становится ясно, что эта ставка не срабатывает: за январь–октябрь 2018 года, по данным Росстата, естественная убыль (превышение числа умерших над родившимися) составила 180,5 тыс. человек. А миграционный прирост был 101,8 тыс. В последний раз ситуация, когда миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, фиксировалась десять лет назад, в 2008 году.



В начале декабря-2018 на территории РФ фиксировали пребывание 9,93 млн иностранцев, подавляющее большинство из них – граждане стран СНГ – 8,38 млн (84%). А среди них лидируют представители стран Средней Азии и Украины.



По мнению опрошенных "НГ" экспертов, именно ситуация с иммигрантами из Украины может значительно влиять на статистику миграционной убыли. Однако они обращают внимание на ряд факторов не только в странах-донорах, но и внутри России, которые сдерживают приток мигрантов.



"В 2015–2016 годах очень сильно выросла миграция из Украины, и сейчас у прибывших тогда заканчивается регистрация и они считаются выбывшими. Так что Украина, мне кажется, вносит очень большой вклад в самый низкий миграционный прирост, – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Никита Мкртчян. – Если рассматривать более длительную ретроспективу, то это объясняется и тем, что практически из всех стран на протяжении последних лет миграционный прирост сокращается – недраматично, ползуче, но сокращается".



"Украинские трудовые мигранты переориентируются на Европу, в Польше уже больше миллиона трудовых мигрантов, то есть больше, чем в России", – подчеркивает ведущий научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и соцзащиты РАНХиГС Юлия Флоринская. По ее словам, молдаване теперь тоже зарабатывают в основном в Европе.



"Такое резкое сокращение миграционного прироста в РФ именно в 2018 году могло бы быть объяснено мощным экономическим рывком в странах – основных донорах миграции: Украине, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, что привело бы к созданию там большого количества дополнительных рабочих мест. Однако пока мы этого, увы, не наблюдаем, поэтому эта причина отпадает, – сказал "НГ" экс-замглавы ФМС, председатель фонда "Миграция 21 век" Вячеслав Поставнин. – Вторая возможная причина – мигранты резко переориентировались на другие направления. Отчасти это соответствует действительности, но только в отношении граждан Украины, которые все в большем количестве пользуются возможностью безвизовых поездок в страны ЕС".



По мнению эксперта, остается еще одна возможная причина – резкое изменение российского миграционного законодательства. "27 июля 2018 года был принят федеральный закон (ФЗ № 163), практически запрещающий постановку на миграционный учет по месту пребывания, точнее по адресу юридического лица. Таким образом, мы вернулись в ситуацию до 2006 года, до того как было принято поистине революционное решение оторвать учетную функцию от места жительства, уйти от крепостнической прописки. Эта мера позволила в 2007 году вывести из тени одномоментно более 1 млн мигрантов", – говорит Поставнин.



"На мой взгляд, мы наблюдаем крах либеральной миграционной политики, которая проводится властями все эти годы, – говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. – Ситуация связана с падением привлекательности не только отдельных российских регионов, но и российской экономики в целом. Прежде всего сказалась резкая девальвация рубля: если до кризиса 2015 года мигрант получал 30 тыс. руб., которые конвертировал в 1 тыс. долл., то теперь за ту же зарплату он получит менее 500 долл.".



Эксперт обращает внимание, что меняется состав потенциальных мигрантов: для молодежи РФ и русская культура уже не настолько близки, как предыдущим поколениям, заставшим еще общую страну – СССР. "Молодежь в республиках-донорах уже чаще изучает английский и китайский языки, Россия для них утратила статус цивилизационно близкого культурного региона. Кроме того, Россия оказалась заложницей ситуации с рождаемостью в республиках Средней Азии, которая там тоже падает, и таким образом ресурс, который казался неисчерпаемым, сокращается", – говорит Крупнов.



Исследователи Института Гайдара отмечают, что российские регионы неоднородны по привлекательности для мигрантов. Если в январе-сентябре 2017 года был 31 регион, где наблюдался рост притока мигрантов, то за тот же период 2018 это число сократилось до 24. Крупнейшими центрами притяжения мигрантов остаются Москва и Санкт-Петербург с окружающими их областями, а также Краснодарский край. Мигрантам нравятся Тюменская и Калининградская области, Крым и Севастополь. Заметный миграционный прирост замечен в Воронежской, Калужской, Новосибирской и Белгородской областях, а также в Татарстане. А вот самая большая миграционная убыль уже два года подряд отмечается в Омской области. Из федеральных округов больше всего иностранного населения потеряли Приволжский и Сибирский.



Несмотря на сокращение числа мигрантов, объем заработанных средств, перечисляемых ими на родину стал опять расти, хотя еще и далек от докризисных рекордов. По данным ЦБ РФ, за три квартала 2018 года физические лица перевели в СНГ 9,8 млрд. долл. Треть денег – около 3 млрд. долл ушла в Узбекистан. В Таджикистан было переведено 1,9 млрд, в Киргизию – 1,7 млрд, в Казахстан – около 0,5 млрд. При этом средняя сумма перевода составила около 360 долл.



Для сравнения, за весь 2017 год в СНГ из РФ было перечислено 12,9 млрд долл., а в докризисном 2014-19 млрд.



В Мониторинге отмечается однако, что за 11 месяцев 2018 года мигранты перечислили в региональные бюджеты (в виде авансовых налоговых платежей за патенты) 53,4 млрд руб., при том что в прошлом году за тот же период было перечислено 47,2 млрд. Самый большой вклад вносят мигранты из Узбекистана и Таджикистана (за 11 месяцев 2018 они оформили 88% патентов), а вот доля патентов, оформляемых гражданами Украины и Молдавии, наоборот, снижается (с 11% в 2017 до 9% в 2018 году. Источник - ng.ru

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