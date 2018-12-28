Москва на геополитическом распутье, - А.Храмчихин

10:01 10.01.2019 Москва на геополитическом распутье



Способно ли российское руководство преодолеть многовековые национальные стереотипы во внешней политике



Еще с конца ХХ века Россия находится в состоянии переосмысления своей внешней политики. Процесс этот идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, слишком сильно мешают ему многолетние, а иногда и многовековые стереотипы. По-прежнему Москва далеко не всегда способна отличить друзей от врагов, а также не умеет вести себя как с теми, так и с другими.



ПУТЬ НА ЗАПАД ЗАКРЫТ



То, что наш "путь на Запад" завершен как минимум на обозримую перспективу, понятно уже давно ("Россия и Запад остаются антагонистами", "НВО", 15.12.17), ибо никакого "примирения с Западом" быть не может: Запад, грубо "кинувший" Россию в 90-е, теперь требует от нас лишь безоговорочной капитуляции по всем направлениям. Причем даже такая капитуляция никакого примирения нам не гарантирует ("Почему необходимо обезопасить восточные границы России", "НВО", 09.02.18).



В связи с этим, кстати, призыв к примирению с Западом со стороны любого государственного чиновника должен быть основанием для его немедленного увольнения. Потому что если государственный чиновник согласен на безоговорочную капитуляцию своей страны, то он – потенциальный предатель (или даже уже не потенциальный). А если он не понимает, что ни на каких других условиях, кроме безоговорочной капитуляции, примирение невозможно, то он не может участвовать в управлении государством по своим интеллектуальным качествам. Либо пусть детально объяснит, как примириться без капитуляции. И уж тем более не должно быть на госслужбе людей, имеющих на Западе счета, недвижимость и семьи. Но, видимо, в этом случае во многих министерствах и ведомствах станет некому работать…



Вряд ли нужно специально объяснять то, что Запад не имеет ни юридического, ни морального права "наказывать" Россию за что бы то ни было. Особенно учитывая тот факт, что все то, за что он ее "наказывает", он делает сам в гораздо больших масштабах и начал это делать гораздо раньше, чем Россия. Не понимать этого могут только "альтернативно мыслящие". Нынешняя его политика в отношении России является совершенно отвратительной: он "наказывает" Россию постоянно, особенно активно в тех случаях, когда она повторяет действия самого Запада, при этом, однако, готов сотрудничать с Россией в тех вопросах, где без России никак не обойтись.



Самое ужасное то, что Россия на такое сотрудничество с "уважаемыми партнерами" вполне готова! Более того, она продолжает объясняться и чуть ли не оправдываться по поводу становящихся все более абсурдными западных обвинений во всех смертных грехах. Возможно, скоро мы дождемся обвинений в стихийных бедствиях. Хотя вполне очевидно, что сразу после введения против России санкций в 2014 году Москва была обязана прекратить все политические отношения, кроме минимальных дипломатических, со странами, которые эти санкции ввели.



И никакого обсуждения проблем, "по которым имеются общие интересы" (то есть Запад не может нас игнорировать), быть ни в коем случае не должно, как и никакой реакции (даже отрицательной) ни на какие обвинения.



Но чтобы так себя вести, надо себя уважать. А слишком многие из нашей "элиты" этого не умеют, они слишком привыкли смотреть на Запад снизу вверх и очень хотели в него вписаться. Поменять эту психологию очень сложно, а часто, видимо, невозможно (помните недавние бурные аплодисменты и вставание российских депутатов, когда в зал заседаний Госдумы вошла делегация Конгресса США, то есть точно таких же депутатов?). Причем такому отношению "элиты" к Западу совершенно не противоречит ведущаяся в государственных СМИ антизападная пропаганда.



Отдельно нужно сказать о наших оппозиционных политиках-западниках, которые не скрывают того, что готовы на любую капитуляцию России. Эти же люди постоянно рассказывают нам о том, что в самой России никаких выборов нет (или что они превращены в полный фарс). То, что это отнюдь не так, свидетельствует хотя бы явка: 50–70% – на федеральные выборы, 30–50% – на региональные. Это явка не "тоталитарная", а вполне "демократическая", причем точно такой же она была и в 90-е, когда никто выборы фарсом не считал.



В уходящем году не только явка, но и результаты выборов подтвердили, что они отнюдь не фарс: оказывается, партия власти вполне может проиграть выборы как глав регионов, так и региональных законодательных органов. Правда, проиграть она может лишь КПРФ или ЛДПР. Да, эти партии "не совсем оппозиционные", но избиратели голосуют за них как за реальную оппозицию, руководствуясь их предвыборной риторикой. И это означает, что в обществе вполне может сформироваться (возможно, уже формируется) массовый запрос на альтернативу нынешнему курсу, только он будет гораздо более левым, националистическим и антизападным.



Партии прозападной ориентации никто не запрещал, их лидеров никто не репрессировал, просто за них окончательно перестали голосовать (даже в Москве и Питере их результаты начинают стремиться к нулю). И на госпропаганду тут ссылаться не надо, Интернет сейчас в России есть везде и он почти полностью свободен.



Для миллионов россиян была бы очень привлекательна Европа Черчилля и де Голля, они вполне были бы готовы строить ее в России. Но надо находиться в очень специфическом состоянии ума, чтобы захотеть строить в России Европу Мэй и Макрона, миллионов беженцев и гей-парадов, которые кое-где уже становятся обязательными. Наши нынешние западники совершенно не способны осмысливать происходящее на Западе, их отношение к Западу очень хорошо подтверждает так любимый ими же тезис о "вековом рабстве русского народа": жалкое и бездумное раболепие. Народ, оказывается, гораздо разумнее западников и голосовать за них не хочет, а нормальную правую, либерально-патриотическую партию строить, увы, никто не собирается. Причем не только в России, но и в Европе.



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Даже среди членов ОДКБ настоящих союзников у Москвы,

как показали последние события, фактически нет.

Фото с сайта www.odkb-csto.org

СОЮЗНИКИ ИЛИ ОБУЗА?



Еще один идеологический стереотип, который у нас никак не могут изжить – о "братской Украине". Похоже, в Кремле до сих пор всерьез надеются на то, что весной 2019 года к власти в Киеве придет пророссийский президент, события 2014–2018 годов забудутся как страшный сон, и мы снова начнем жить-поживать да добра наживать, то есть Украина снова начнет "сосать" из нас огромные деньги в обмен на ничего. На самом деле так не будет никогда (скорее это к счастью, чем к сожалению). Единственная разумная политика по отношению к этой стране – максимально жесткие санкции и набор других действий, направленных на ее полный демонтаж ("Начнется ли распад Украины?", "НВО", 07.09.18). К сожалению, видимо, мы должны будем получить от "братьев" еще множество разнообразных "сюрпризов", прежде чем Москва начнет проводить по-настоящему адекватную политику в отношении Киева. Отказаться от благотворительности, больше напоминающей идиотизм, к сожалению, очень сложно, ведь это многовековая традиция ("Главное – не повторять ошибки", "НВО", 17.03.17).



Это же можно сказать и об отношениях с другими "братьями", которые числятся у нас в союзниках ("Чем обусловлено геополитическое одиночество России", "НВО", 15.06.18).



Прекрасно понятно, что в данный момент Сирия зависит от нас, как сейчас принято говорить, "чуть более, чем полностью". И она по крайней мере это понимает. Поэтому Дамаск официально признал принадлежность Крыма России, а также независимость Абхазии и Южной Осетии. И предоставил нам бесплатно военные базы с полным юридическим иммунитетом для их персонала. Вообще-то все это должно стать "обязательной программой" для всех, кто хочет быть союзником Москвы. Но пока что мы не дождались ничего этого ни от одной из стран – членов ОДКБ (кроме военной базы в Армении; за базы в Таджикистане и Киргизии мы почему-то этим странам платим). Их политика по отношению к России не менее "замечательна", чем политика Запада.



Как только бывшим советским республикам становится что-то нужно от России, они сразу вспоминают о дружбе и братстве с ней. Как только России становится что-то нужно от них, "друзья" и "братья" сразу вспоминают о своих национальных интересах и об "имперских амбициях Москвы". А что, разве вхождение в ОДКБ или Евразийский союз противоречило национальным интересам этих стран? Для чего тогда они подписывали эти договоры? Неужели только для того, чтобы Россия защищала и кормила их всех за свой счет в обмен, как и в случае с Украиной, на ничего?



Прекрасно понятно, что ни одной европейской стране не нужно участие в нынешней афганской кампании НАТО. Тем более что они сами пускают к себе исламских радикалов в неограниченных количествах, в том числе из того же Афганистана. Да и с чисто военной точки зрения толку от их контингентов в Афганистане нет практически никакого ("Афганская ловушка Америки", "НВО", 27.04.18). Но европейцы хотя бы имитируют выполнение союзнического долга по отношению к США. Почему бы членам ОДКБ не продемонстрировать этот долг по отношению к России в Сирии? Никто их не просит посылать туда пехотинцев и танкистов, Россия и сама этого не делает. А вот для летчиков и бойцов спецназа помимо помощи российским и сирийским коллегам это был бы ценнейший боевой опыт. Кроме того, у стран Центральной Азии в Сирии могла бы быть та же мотивация, что и у России: уничтожение выходцев из самих этих стран, воюющих в рядах "борцов с тиранией Асада" и готовых потом принести свои навыки и идеологию на родину. Но, увы, союзнический долг в ОДКБ лежит исключительно на Москве. А все остальные ее члены страдают тяжелой формой "многовекторности" во внешней политике.



Разумеется, любая страна должна следовать своим национальным интересам, в противном случае это уже не страна, а колония. Но как может выполнение союзнических обязательств противоречить национальным интересам? А если так, то вдруг и с Россией случится такой же казус в тот момент, когда ее помощь понадобится "союзникам"? Видимо, Москва никак не найдет в себе силы объяснить все эти простые истины сначала самой себе, а затем "братским странам".



Индия была бы чрезвычайно полезна для России в качестве важнейшего стратегического союзника. Но и она, к сожалению, порой заигрывается. Например, Дели регулярно предъявляет Москве претензии по поводу продажи Пакистану четырех вертолетов Ми-35, хотя с точки зрения баланса сил между двумя странами это все равно что ничего. Когда же Москва указывает на факт закупки Индией у США десятков и даже сотен артиллерийских орудий, самолетов и вертолетов, Дели немедленно сообщает о своем суверенитете и безусловном праве покупать что угодно у кого угодно. Судя по этой индийской логике, Россия не имеет ни суверенитета, ни прав.



КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР



Автор данной статьи несколько лет назад имел продолжительное обсуждение (сначала очное, затем по переписке) проблем российско-японских отношений с одним японским профессором, прекрасно говорящим по-русски, специалистом по распавшемуся СССР. Профессор выдвинул идею о необходимости российско-японского союза против Китая, причем за такой союз Россия должна была бы, по его мнению, заплатить Японии Южными Курилами. Пришлось выдвинуть встречный тезис – о том, что в таком союзе Россия нужна Японии гораздо больше, чем Япония – России. Хотя бы потому, что Россия значительно сильнее Японии в военном отношении. Соответственно это Япония должна платить России за союз против Китая – полным отказом от претензий на острова. Профессор был очень умным человеком, но такая постановка вопроса стала для него явной неожиданностью: как вообще кто-то может быть что-то должен России, это ведь она всегда всем все должна! И обсуждение вопроса на этом быстро увяло.



Обсуждать этот самый Китай в качестве союзника России довольно забавно само по себе (поистине тут уж никакие враги не нужны), но официально он числится таковым на протяжении всей постсоветской истории. Излишне даже говорить о том, что он не признал российского статуса Крыма, независимости Абхазии и Южной Осетии. Мягко говоря, невелика поддержка Пекином действий Москвы и в Сирии. И, наконец, "стратегический союзник", с которым мы находимся в "беспрецедентно хороших отношениях" (это традиционные официальные формулировки) не де-юре, но де-факто выполняет антироссийские экономические санкции Запада: почти все китайские компании выполняют эти санкции против всех российских компаний, даже тех, против которых никакие санкции никто не вводил!



Ссылаться на чисто экономические мотивы в данном случае совершенно неуместно: большинство участвующих в западных санкциях китайских компаний – частично или полностью государственные. А в Китае даже полностью частные компании не позволяют себе игнорировать приказы партии и правительства. Соответственно таких приказов в данном случае не было, то есть де-факто Китай на государственном уровне участвует в антироссийских санкциях. Москва уже не раз обращала внимание Пекина на эту удивительную (хотя на самом деле совсем не удивительную) ситуацию, на что Пекин неизменно обещает разобраться. Но вот уже целых пять лет разобраться у него не получается. При наличии желания в Китае разобрались бы в проблеме за один день.



Правда, в 2018 году Москва и Пекин продемонстрировали как бы "братство по оружию" в особо крупных размерах. Стратегические учения ВС РФ "Восток-2018" сами по себе были плановыми, но масштаб их оказался беспрецедентным за всю постсоветскую историю. И впервые в "Востоке" приняли участие иностранные контингенты (в 2010 и 2014 годах эти учения были чисто российскими) – китайская бригада и монгольский взвод. Последний, очевидно, был привлечен Москвой только для того, чтобы Китай не чувствовал свою исключительность.



Вообще учения "Восток", по крайней мере их континентальная часть, по чисто географическим причинам проходят по антикитайскому сценарию, иначе просто не может быть. В связи с этим участие в них бригады НОАК выглядит весьма своеобразно. Впрочем, китайцы даже не скрывали, что им было очень интересно изучить забайкальский театр военных действий и, главное, особенности тактики Российской армии при отработке настоящего общевойскового боя, а не бутафорской "борьбы с терроризмом" (тем более с учетом полученного российскими военными сирийского опыта). А с пропагандистской точки зрения учения, проходившие в тысячах километров от Европы, были поданы как отработка совместных действий ВС РФ и НОАК против войск НАТО.



По-видимому, приняв участие в учениях, включая их пропагандистскую составляющую, Пекин "вернул долг" Москве за учения "Морское взаимодействие – 2016", которые с пропагандистской точки зрения были поданы как политическая поддержка Россией китайской позиции по вопросу принадлежности Южно-Китайского моря. На самом деле никакой поддержки не было, данная ситуация была подробно описана в статье "Китайская вотчина" ("НВО", 20.07.18). Точно так же, как Китай совершенно не собирается воевать против НАТО на стороне России. Просто произошел "обмен спектаклями".



При этом чрезвычайно интересен тот факт, что учения "Морское взаимодействие – 2018" не состоялись, хотя были анонсированы как российской, так и китайской стороной. Эти учения проводились с 2012 года и считались ежегодными. В этот раз "по очереди" они должны были пройти с базированием на Циндао, в зоне ответственности Северного флота ВМС НОАК. Но почему-то не сложилось. Наверное, это одно из наиболее интересных событий уходящего года, хотя его почти никто не заметил. Впрочем, пока рано говорить о том, означает ли это, что в Москве формируется более адекватный подход к отношениям с нашим "самым большим другом".



28.12.18

Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа. Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547103660

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