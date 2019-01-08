Зять экс-Кырпрезидента Атамбаева Семетей Султанов подает в отставку с поста президента Федерации футбола Кыргызстана

11:10 10.01.2019

/Президент Федерации футбола Кыргызской Республики Семетей Султанов заявил о своей отставке. Заявление Султанова опубликовано на сайте Федерации в четверг.



"Я принял решение, очень важное и ответственное, в первую очередь, для самого себя – я решил досрочно сложить с себя полномочия президента ФФКР. Это решение долго готовилось, к нему я шел заблаговременно, и оно никоим образом не является спонтанным, либо решением, принятым под каким-либо внешним воздействием или давлением. Мы планировали такой вариант в случае, если наша сборная команда завоюет право выступления в Кубке Азии. Это свершилось, и я могу с уверенностью сказать, что мы подошли к завершению одного из этапов развития нашего футбола", - говорится в заявлении Султанова.



Султанов подчеркивает, что решение было "взвешенным и обоснованным".



"Пришло время пересмотреть планы, определить новые цели, найти новые возможности и лучше всего это должны сделать люди со свежими идеями и взглядами. Уходя, и говоря о будущем кыргызстанского футбола, я хочу заверить вас в том, что в футболе остаются мои единомышленники. Я желаю им, чтобы они имели достаточно сил, духа и воли, чтобы вести всеми любимый нами вид спорта к дальнейшим успехам и процветанию", - говорит Султанов.



Семетей Султанов был избран президентом ФФКР в 2012 году, и в в 2016 г. был переизбран на второй срок.



Султанову 38 лет, он сын экс-депутата парламента, бывшего представителя президента в парламенте и экс-главы государственной службы контроля наркотиков Алымбая Султанова. Женат на дочери президента Алмазбека Атамбаева от первого брака.