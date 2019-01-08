Кыргызские земли не будут отдавать Китаю за долги, – вице-премьер Боронов

11:12 10.01.2019

Кыргызские земли не будут отдавать Китаю за долги, заявил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов во время пресс-конференции в среду.



"В данное время в социальных сетях и в обществе активно муссируется сообщение о том, что из-за долгов Китаю, Кыргызстану придется отдать земли. Но уверяю, что между Китаем и Кыргызстаном нет такого соглашения. Также отмечу, что никакой незаконной китайской экспансии не существует. Есть люди, которые специально выдумывают такие сообщения, они заинтересованы в дестабилизации страны и используют эту тему", - сказал К. Боронов.

Кроме того, он отметил, что в данное время идет расследование по организации "40 чоро", которые провели митинг у посольства Китая с требованием покинуть Кыргызстан граждан Китая.

"По факту идет разбирательство, но мы пока не можем о них рассказать", - добавил вице-премьер.



Мунара Боромбаева.

9 янв. 19