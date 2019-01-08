КГБ и тайны Египетских пирамид, - Daily Express

11:32 10.01.2019

Тайны египетских пирамид, секретные архивы КГБ, русская мафия - вот типичный набор "вечных" тем, которые, видимо, по мнению западных СМИ, всегда интересуют обывателей. О том, как человек, который якобы был дипкурьером в СССР, а теперь работает на русскую мафию, ознакомился с секретными файлами КГБ о тайнах египетских пирамид, рассказывается в статье.



Древний Египет: секретные файлы КГБ показывают шокирующие "необъяснимые" факты о пирамидах



Сторонники теории заговора уже давно придерживаются мнения, что огромную роль в строительстве египетских пирамид тысячи лет назад сыграли пришельцы. В Египте в центре внимания большинства туристов находятся впечатляющие памятники древности и чудеса прошлого. В документальном фильме "Амазон прайм" (Amazon Prime) "Секретные файлы КГБ" рассказывается, что в 1960-х годах команда советских исследователей обнаружила таинственную гробницу в Египте и что-то "необъяснимое" в одной из Великих пирамид.



Сотрудникам КГБ было трудно согласиться с тем, что изучение мифов может привести к открытию передовых инопланетных знаний. Однако авторы документального фильма разыскали человека, который работал дипломатическим курьером в Советском Союзе.



Бывший советский чиновник, давший интервью на условиях анонимности, поскольку теперь он работает на русскую мафию, описывает, как однажды он перевозил документы из Каира в Москву. Экс-дипкурьер рассказывает, что среди документов была служебная записка высокопоставленного сотрудника КГБ.



Он утверждает, что в документе говорилось следующее: "Мои сотрудники получили записки одного из ученых, работающих над находками гробницы". В другом документе с пометкой "Совершенно секретно" приводилась опись изъятого из гробницы. Документ гласил: "Место нахождения не разглашается. Предметы: ящики с реликвиями, мумифицированное тело, каменный саркофаг и образцы иероглифов".



Ученый, составивший отчет, одним из первых вошел в эту гробницу. В отчете указано: "Во время осмотра части стены мы обратили внимание на странное ощущение, как будто от камней исходила магнитная отталкивающая сила. Мы не смогли найти этому никакого научного объяснения". В отчете криптолога сообщалось, что "среди находок - частично расшифрованное сообщение на стене гробницы, указывающее на пророчество о возвращении древних крылатых богов".



Из документов стало ясно, что Кремль очень серьезно относится к этому мифу. В одном из сообщений указывалось, что для охраны этого места были направлены военные. А на момент вскрытия саркофага система безопасности была на самом высоком уровне.



(Daily Express, Великобритания)



Мэтью Киркам (Matthew Kirkham)



Оригинал публикации: Ancient Egypt EXPOSED: Classified KGB files reveal SHOCK ‘unexplainable" pyramid findings

Опубликовано 08/01/2019