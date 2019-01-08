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|КазОномасты переименовали названия улиц в Уральске
11:37 10.01.2019
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан...
bko.gov.kz, 9 января
СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ и РЕШЕНИЕ о переименовании некоторых составных частей города Уральска
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании заключения Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 14 сентября 2018 года и с учетом мнения населения города Уральска акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Западно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Переименовать согласно приложению некоторые составные части города Уральска.
2. Руководителю аппарата областного маслихата (А.Султанов) обеспечить государственную регистрацию данного совместного постановления и решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.
3. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.
Аким области
Председатель сессии А.Кульгинов
Секретарь областного маслихата
М.Құлшар
Приложение к постановлению акимата Западно-Казахстанской области №281 от 7 декабря 2018 года и решению областного маслихата Западно-Казахстанской области №21-6 от 7 декабря 2018 года
По микрорайону "Астана":
улицу № 1 – на улицу Қазыбек би;
улицу № 2 – на улицу Әйтеке би;
улицу № 3 – на улицу Төле би;
По микрорайону "Жұлдыз":
улицу № 4 – на улицу Нұрғиса Тілендиев;
улицу № 6 – на улицу Фариза Оңғарсынова;
улицу № 8 – на улицу Ермек Серкебаев;
улицу № 13 – на улицу Асқар Сүлейменов;
улицу № 23 – на улицу Медеу;
По городу Уральску:
улицу Верхняя – на улицу Шалқыма;
улицу Проселочная – на улицу Назерке;
улицу 1-ой садовый переулок – на улицу Ағыбай батыр;
улицу 2-й кольцевой переулок – на улицу Бұланты;
улицу 2-я молодежная – на улицу Балқаш;
улицу 26 бакинских комиссаров – на улицу Жидебай;
улицу Речная – на улицу Ертіс;
улицу Больничная – на улицу Ырысты;
улицу Вершигора – на улицу Халел Досмұхамедұлы;
улицу Заводская – на улицу Естай;
улицу Западная – на улицу Тұлпар;
улицу Заречная – на улицу Қызғалдақ;
улицу Зеленая – на улицу Маралды;
улицу Кирпичный З-Д КСМК – на улицу Бозай;
улицу Кольцевой тупик – на улицу Найзалы;
улицу Комарова – на улицу Сұңқар;
улицу Речной тупик – на улицу Серуен;
улицу Латышская – на улицу Талды;
улицу Лесная – на улицу Хақназар хан;
улицу Литейная – на улицу Сүйінбай жырау;
улицу Литейная площадь – на улицу Шарын;
улицу Лощинная – на улицу Толқын;
улицу Молодежная – на улицу Доспамбет жырау;
улицу Молодежная -1 – на улицу Байқоңыр;
улицу Набережная – на улицу Ақжар;
улицу Овражная – на улицу Қырмызы;
улицу Охранная – на улицу Қоғалы;
улицу Первомайский проспект – на улицу Мамыр;
улицу Поселковая – на улицу Шиелі;
улицу Поселковый тупик – на улицу Сонар;
улицу Приречная – на улицу Сұлутөр;
улицу Пролетарская – на улицу Райымбек батыр;
улицу Промышленная – на улицу Көксай;
улицу Гурьевская – на улицу Тобыл;
улицу Федина – на улицу Торғай;
улицу Советская – на улицу Сұлтанбек Қожанов;
улицу Степная – на улицу Үстірт;
улицу Строителей – на улицу Алтынкөл;
улицу Строительная – на улицу Жақып Ақбаев;
улицу Ульяновская – на улицу Шортанбай ақын;
улицу Герцена – на улицу Шыңғыстау;
улицу Хорошкина – на улицу Мұхамеджан Сералин;
улицу Целинная – на улицу Сырымбет;
улицу Центральная – на улицу Жанқожа батыр;
улицу Электрическая – на улицу Қарқаралы;
улицу Южная – на улицу Көктерек;
улицу Белая казарма – на улицу Ақбақай;
По микрорайону "Сарыарқа":
улицу № 41 – на улицу Бердібек Соқпақбаев;
улицу № 44 – на улицу Шәмші Қалдаяқов.