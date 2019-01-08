КазОномасты переименовали названия улиц в Уральске

11:37 10.01.2019

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан...



bko.gov.kz, 9 января



СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ и РЕШЕНИЕ о переименовании некоторых составных частей города Уральска



В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании заключения Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 14 сентября 2018 года и с учетом мнения населения города Уральска акимат Западно-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Западно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:



1. Переименовать согласно приложению некоторые составные части города Уральска.

2. Руководителю аппарата областного маслихата (А.Султанов) обеспечить государственную регистрацию данного совместного постановления и решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

3. Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.



Аким области

Председатель сессии А.Кульгинов

Секретарь областного маслихата

М.Құлшар



Приложение к постановлению акимата Западно-Казахстанской области №281 от 7 декабря 2018 года и решению областного маслихата Западно-Казахстанской области №21-6 от 7 декабря 2018 года



По микрорайону "Астана":

улицу № 1 – на улицу Қазыбек би;

улицу № 2 – на улицу Әйтеке би;

улицу № 3 – на улицу Төле би;



По микрорайону "Жұлдыз":

улицу № 4 – на улицу Нұрғиса Тілендиев;

улицу № 6 – на улицу Фариза Оңғарсынова;

улицу № 8 – на улицу Ермек Серкебаев;

улицу № 13 – на улицу Асқар Сүлейменов;

улицу № 23 – на улицу Медеу;



По городу Уральску:

улицу Верхняя – на улицу Шалқыма;

улицу Проселочная – на улицу Назерке;

улицу 1-ой садовый переулок – на улицу Ағыбай батыр;

улицу 2-й кольцевой переулок – на улицу Бұланты;

улицу 2-я молодежная – на улицу Балқаш;

улицу 26 бакинских комиссаров – на улицу Жидебай;

улицу Речная – на улицу Ертіс;

улицу Больничная – на улицу Ырысты;

улицу Вершигора – на улицу Халел Досмұхамедұлы;

улицу Заводская – на улицу Естай;

улицу Западная – на улицу Тұлпар;

улицу Заречная – на улицу Қызғалдақ;

улицу Зеленая – на улицу Маралды;

улицу Кирпичный З-Д КСМК – на улицу Бозай;

улицу Кольцевой тупик – на улицу Найзалы;

улицу Комарова – на улицу Сұңқар;

улицу Речной тупик – на улицу Серуен;

улицу Латышская – на улицу Талды;

улицу Лесная – на улицу Хақназар хан;

улицу Литейная – на улицу Сүйінбай жырау;

улицу Литейная площадь – на улицу Шарын;

улицу Лощинная – на улицу Толқын;

улицу Молодежная – на улицу Доспамбет жырау;

улицу Молодежная -1 – на улицу Байқоңыр;

улицу Набережная – на улицу Ақжар;

улицу Овражная – на улицу Қырмызы;

улицу Охранная – на улицу Қоғалы;

улицу Первомайский проспект – на улицу Мамыр;

улицу Поселковая – на улицу Шиелі;

улицу Поселковый тупик – на улицу Сонар;

улицу Приречная – на улицу Сұлутөр;

улицу Пролетарская – на улицу Райымбек батыр;

улицу Промышленная – на улицу Көксай;

улицу Гурьевская – на улицу Тобыл;

улицу Федина – на улицу Торғай;

улицу Советская – на улицу Сұлтанбек Қожанов;

улицу Степная – на улицу Үстірт;

улицу Строителей – на улицу Алтынкөл;

улицу Строительная – на улицу Жақып Ақбаев;

улицу Ульяновская – на улицу Шортанбай ақын;

улицу Герцена – на улицу Шыңғыстау;

улицу Хорошкина – на улицу Мұхамеджан Сералин;

улицу Целинная – на улицу Сырымбет;

улицу Центральная – на улицу Жанқожа батыр;

улицу Электрическая – на улицу Қарқаралы;

улицу Южная – на улицу Көктерек;

улицу Белая казарма – на улицу Ақбақай;



По микрорайону "Сарыарқа":

улицу № 41 – на улицу Бердібек Соқпақбаев;

улицу № 44 – на улицу Шәмші Қалдаяқов.