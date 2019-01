Россия вступает в Северную Сирию на фоне скандала с Израилем, - С.Шакарянц

После воздушной атаки Израиля против Сирии в конце декабря начали разворачиваться неожиданные события. Хотя можно предположить, что военное командование Сирии и командование российских ВКС в Сирии заблаговременно знали о том, что произойдет



После воздушной атаки Израиля против Сирии в конце декабря в этой арабской стране начали разворачиваться неожиданные события. Хотя можно предположить, что военное командование Сирии и командование российских ВКС в Сирии заблаговременно знали о том, что произойдет. Знали, естественно, о готовящемся и сирийские курды, дислоцированные в северном городке Манбидж. К 27 декабря обозначилось еще одно серьезное изменение ситуации по Сирии - мир видит, что Россия во второй раз (впервые - после трагедии с российским самолетом радиоразведки Ил-20) идет на некоторое обострение отношений с Израилем. Ситуация дошла до публичных обвинений, озвученных российскими военными и МИД РФ. Официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, оказывается, Израиль нанес авиаудар по Сирии в момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку гражданские лайнеры. По его словам, чтобы избежать трагедии, были установлены ограничения на применение сирийской армией средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Именно это "позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим". "Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из них были уничтожены сирийскими средствами ПВО", - сказал генерал-майор. МО России по понятной причине упомянуло и опасность в небе над Бейрутом - ведь израильтяне обстреляли ракетами непонятно что и непонятно кого, именно из воздушного пространства Ливана.



Но вслед за МО России выступил и МИД РФ. В России вызывает самую серьезную озабоченность нанесение авиаударов Израиля по Сирии. "По поступающей информации, поздно вечером 25 декабря шесть самолетов F-16 ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана, - говорится в распространенном комментарии МИД России. - Сирийской стороне причинен материальный ущерб, трое военнослужащих получили ранения. Примечательно, что из запущенных израильтянами 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии. Обращает на себя внимание, что авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута. У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701".



Два важнейших российских ведомства в очередной раз разоблачили, в сущности, подлость израильского военного командования. И теперь понятно, почему сирийские силы ПВО сосредоточились только на нейтрализации выпущенных ракет и не пытались сбить израильскую авиацию. Пока из Израиля звучали только две реакции. Первая - СМИ Израиля стали распространять сведения, что якобы в результате авиаудара под Дамаском (пригород Джумрайя) было убито "17 военных, в том числе три высокопоставленных генерала". Причем израильтяне и их марионетки из числа предателей Сирии особо утверждали, что якобы погиб и легендарный командующий спецназом "Кодс" КСИР Ирана бригадный генерал Кассем Солеймани. Если в первые сутки после авиударов Тель-Авив утверждал, что якобы атаковал некие склады с "иранскими ракетами" для "Хезболлах", то теперь израильтяне утверждают, что целью был некий исследовательский центр в Джумрайе, где "ранее разрабатывали биологическое и химическое оружие". Однако иранские источники не подтверждают, что кто-то вообще из иранцев погиб или был ранен под Дамаском.



В публикациях израильских СМИ отмечалось, что удар был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска 25 декабря совершил посадку самолет Boeing 747 иранской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов. Короче говоря, создается впечатление, что Израиль сейчас пытается замести следы своего очередного преступления. Есть простая логика, если кто-то в действительности хочет понять, что израильтяне лгут: спецназ не занимается доставками ракет или даже химоружия, тем более - генералы спецназа. Другое дело, если идет речь о планировании и осуществлении спецопераций - как было в Алеппо и Гуте. И там бригадный генерал Солеймани не просто появлялся - он гулял по улицам освобожденных сирийских городов, и мир видел эти видеокадры. Отметим, что Иран даже и не суетился опровергать утверждения Израиля о "ликвидации" бригадного генерала Солеймани. Просто множество иранских СМИ и интернет-ресурсов показали видеокадры, из которых следует - легендарный командующий спецназа "Кодс" принял участие в церемонии похорон главы Совета по целесообразности Ирана аятоллы Сейеда Махмуда Хашеми Шахруди. И только агентство Fars News со снисходительным пренебрежением отозвалось на ложь Израиля. "СМИ, выступающие против Исламской революции, в среду опубликовали сообщение о гибели генерала Солеймани. Сегодня утром глава спецназа "Аль-Кодс" появился в мечети имама Хомейни", - сказано в публикации агентства от 27 декабря 2018 г.



Параллельно с опровержением (причем фактографическим) утверждений Израиля о судьбе бригадного генерала Солеймани в Тель-Авиве приступили к тиражированию фальшивок о поражении "многих целей" среди объектов и дислокаций сирийской армии и отрядов ливанской партии "Хезболлах". Но, честно говоря, если ориентироваться на данные российских военных о том, что из 16 управляемых авиабомб Израиля сирийские ПВО сбили 14, - даже отпадает охота комментировать ложь Тель-Авива о том, что, видите ли, израильтяне поразили не то 10, не 11 целей в Сирии. Подчеркнем - и это ж всего-то двумя управляемыми авиабомбами!.. Воистину наглость - второе счастье, в особенности в случае наглой лжи.



Вторая реакция из Израиля - внезапно самораспустился кнессет (парламент) этой страны. И израильтянам предстоят досрочные выборы. Не беремся утверждать, что это произошло именно после заявлений Минобороны и МИД России. Но убеждены, что взаимосвязь между заявлениями двух российских силовых министерств и самороспуском израильского кнессета существует. По сути, Москва пригрозила вынести вопрос о нарушении суверенитета Сирии израильскими ВВС на заседание Совбеза ООН, раз уж в заявлении МИД РФ упомянута резолюция 1701. И даже если самороспуск кнессета - это отражение и каких-то внутриизраильских процессов, не зря же премьер-министр Биньямин Нетаньяху на днях сказал как отрезал, что все суды и т. д. будут только после выборов, тем не менее мир не мог не заметить, что "приговор" населению Израиля принять участие в весенних внеочередных парламентских выборах был вынесен именно после израильской (непонятно - удачной или неудачной) авиаатаки против Сирии и после резких отповедей со стороны МИД и МО России…



А начавшийся 27 декабря согласованный вход Сирийской армии и колонны российской военной полиции в северный городок Манбидж - это весьма примечательный факт, дополняющий атмосферу скандала из-за израильского налета. Как сообщали СМИ Сирии и российский портал "Военный обозреватель", с 27 декабря курды и часть местных арабов передали под контроль правительственных сил район Арима около Манбиджа. Накануне сюда вошла сначала колонна российской военной полиции, а затем начали прибывать различные подразделения сирийской армии. В течение дня были взяты под контроль девять сел в районе Арима, здесь сосредоточены подразделения 1-й и 4-й механизированных дивизий, 5-го корпуса, спецназа "Тигр" и бригады "Орлы Ракки" ВС Сирии. Ушли из Манбиджа американцы или нет, вначале об этом не сообщалось. Но СМИ отмечали, что еще вечером 25 декабря морская пехота США патрулировала некоторые районы Манбиджа. Позже стало известно, что хотя сирийские флаги в действительности зареяли над Манбиджем и его пригородами, в сам город сирийцы и российская военная полиция не спешили вступить.



Уже после новогодних праздников выяснились и иные подробности. Действительно, американский спецназ пока продолжает дефилировать на улицах Манбиджа. Но, кроме американцев, в городке, оказывается, находятся и какие-то военные из Франции. Хотя почти нигде и никак не говорилось на протяжении 2015?18 гг., что в Манбидж введены и французские войска. Сирийцы, российская военная полиция и подоспевшие шиитские ополченцы (нигде не конкретизируется, из какой именно партии или группировки, из какой страны и т. д.) с трех сторон прикрыли направление на Манбидж. Как оказалось, - перекрывали пути доступа к городку конкретно турецким войскам и протурецким боевикам. И Анкара, надо сказать, оперативно среагировала на изменение ситуации - мол, "нам в Манбидже нечего делать", раз так. Хотя еще до 20-х чисел декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично грозился расширить ареал военных операций на севере Сирии и анонсировал вступление в Манбидж, поскольку, мол, у Турции есть соответствующая договоренность с США. Правда, свой отказ "интересоваться" Манбиджем и лично Эрдоган, и МИД Турции связывали конкретно с "курдским вопросом" - если, мол, из городка уйдут бойцы курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).



Напомним, почему так важно, кто будет контролировать именно Манбидж. Вопрос в том, что из этого города - прямая дорога на Африн и Эль-Баб, пока еще оккупированные Турцией… Таким образом, сама ситуация ускоряет решение вопроса о том, чтобы турки ушли из Северной Сирии. И тут, разумеется, тоже не обойтись без курдского фактора, хотя в Манбидже намного больше арабского населения. Во всяком случае, в действительности, какая-то часть курдских ополченцев, по крайней мере, начала уходить из Манбиджа - в Заевфратье, то есть продолжает сохранять надежды на США и американских военных. Однако ж изюминка состоит в том, что иная часть курдов, стоявших в Манбидже, реально порвала с проамериканским конгломератом "Сирийские демократические силы" (SDF), которые официально якобы на пару с американцами осуществляли контроль над упомянутым городком после того, как отряды курдских YPG в 2015 г. выбили из Манбиджа банды группировок "Исламское государство" * (ИГ*) и "Аль-Каида" *, как и различных протурецких террористических формирований. Эти курды, как ранее и в ряде других сирийских провинций, вступают в ряды Сирийской армии и встают на официальное довольствие в Вооруженных силах Сирии. И, разумеется, на правах подразделений Сирийской армии никуда они из Манбиджа не уходят - да и на каком основании кто бы то ни было будет требовать ухода подразделений Сирийской армии из сирийского же города?



8 января уже множество российских СМИ и телеканалов передавало информацию о том, что российская военная полиция, наконец, полновесно вступает в район самого Манбиджа. Опять-таки, не сообщается, а уходят ли из этого городка американцы и, как мы уже отмечали, французы. А ведь должны были бы уже уйти - всем понятно, что сразу после российской военной полиции в город вступят военнослужащие Сирийской армии. И первичный план - блокировать город с трех сторон - уже приобрел совершенно иной окрас: это не только для предотвращения "телодвижений" военных Турции и бандитов из протурецких группировок, это еще и - предоставление "коридора" для безопасной эвакуации военных США и Франции из Манбиджа. Интересна и реакция турецкого президента Эрдогана в связи с очередным изменением ситуации в Сирии. Во-первых, теперь и он провозгласил "свою победу над ИГ*". Об этом он написал в своей статье для New York Times. Во-вторых, Турция в ходе переговоров с находившимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщила турецкая газета Hurriyet. По информации неназванных источников газеты, Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск из этой страны. Болтон провел в Анкаре переговоры с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О содержании их беседы не сообщается. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена.



Тут вообще все смешалось "в доме Облонских", как писал классик, но, на наш взгляд, вопросы с сирийскими курдами требуют и уточнения, и отдельного освещения. Пока же видно, что то ли Болтон отказал Анкаре в вопросе передачи 22 американских баз в Сирии под контроль турок, то ли же турки просто гневно негативно восприняли заявления американской стороны о том, что Турция должна гарантировать ненападение на сирийских курдов в случае, если США выедут-таки свои войска из Северной Сирии. При этом, что также немаловажно, из Вашингтона пошли сообщения о том, что, возможно, США не будут форсировать свой уход из Сирии. Во всяком случае, Болтон 6 января в Иерусалиме и позже в Анкаре отказался назвать конкретную дату вывода войск. Он сказал, что есть цели, которые США хотят достичь, чтобы вывести войска. Он также добавил, что график вывода определяется политическими решениями, которые должны быть реализованы. А американский телеканал CNN даже сообщил, что в Сирию могут дополнительно направить несколько сотен военных. Этот шаг мотивируется необходимостью обеспечить безопасность вывода воинского контингента США. Данную информацию телеканал получил от двух американских чиновников. По мнению Пентагона, в страну должны прибыть специалисты, которые могут управлять тяжелыми транспортными средствами для погрузки оружия, снаряжения и боеприпасов. Либо данное материальное имущество должно быть уничтожено на месте. Кроме этого, для переброски войск и техники из Сирии будут необходимы дополнительные вертолеты и грузовые транспортные самолеты. Возможна также отправка в Сирию пехотных подразделений, которые будут обеспечивать безопасность для американских сил во время их выдвижения из этой страны в условиях уменьшения численности контингента в связи с выводом. Так что пока неясно, начнется ли вывод войск США на севере Сирии в реальности, и останутся ли войска на юге страны. Болтон в Иерусалиме предположил, и явно по "подсказке" Израиля, что США могут вывести не все американские войска, а оставить часть из них на базе в районе Эт-Танф на юго-востоке Сирии в качестве "оплота против Ирана". Хотя именно в эту зону, по договору с Россией, шиитские ополченцы не вошли и даже немного отошли от линии Эт-Танфа, как и от границ с Израилем. На наш взгляд, очередная американская дешевая болтовня насчет причин для неухода с юга Сирии - полностью надуманный треп, а не отражение реальности.



Хотим напомнить, что до недавних дней многие турецкие СМИ распространяли быстро подхваченную, запущенную через американскую газету The Washington Post версию, согласно которой "после вывода войск из Сирии" Вашингтон намерен "передать Турции право управлять территориями, освобожденными от ИГИЛ*", и, мол, сейчас "дискуссия ведется о том, кто и как будет разоружать сирийских курдов и кому достанется потом это оружие", а "Эрдоган переигрывает Трампа". В этой связи американская The Wall Street Journal утверждала, что "Турция попросила США оказать ей существенную военную поддержку с тем, чтобы она смогла взять на себя основную роль в борьбе с ИГИЛ* в Сирии". Но как быть с этим тезисом, "чтобы Турция смогла на себя взять основную роль в борьбе с ИГИЛ* в Сирии", если уже самолично Эрдоган провозгласил о своей победе над этой группировкой? И если в Манбидж, а после него, ожидаемо, и в другие северные сирийские города и местности начнут вступать сирийцы, русские, проиранские шиитские добровольцы и… курды YPG, успевшие "переоформиться" в военнослужащих Сирийский армии? Выходит, что Анкара требовала от Болтона содействия Вашингтона в том, чтобы тот "закулисно" помог бы Турции готовиться к боям с триадой Сирия - Россия - Иран, а не "взять основную роль в борьбе с ИГИЛ* в Сирии".



Мы умышленно не углубляемся в "иранские дебри" в Сирии. Хотя стоит напомнить, что иранские военные советники, ну - и не только военные советники, а, предположительно, также и иранская военная полиция совсем неподалеку от Манбиджа сгруппированы в направлении провинции Идлиб. А в сирийских и российских СМИ усугубляются обвинения в адрес Турции и протурецких формирований в том, что "эффективность деэскалации в Идлибе провалилась". Это прямое обвинение Анкары в том, что в провале виновата именно сама Турция, а не кто-то иной, ибо договоренности России, Сирии и Ирана по Идлибу заключались именно с Турцией, а не с США. В связи с этим напомним, что, согласно сентябрьским договоренностям, Иран получает право организовать шесть военизированных опорных пунктов на территории провинции Идлиб, и, судя по заявлениям Тегерана, иранская сторона от своих обязательств по контролю над восстановлением мира и территориальной целостности Сирии отказываться не собирается. Предвидим, что в дальнейшем Иран мгновенно активизируется, и это заметит весь мир, а не одни только Турция, курды и США.



Пока же на виду - очередная словесная перепалка между Анкарой и США в связи с сирийскими курдами. И тут основополагающими являются не слова Болтона в Анкаре, а чуть более ранее озвученные оценки госсекретаря Майка Помпео, который в своем заявлении приравнял понятия "курды" и "Отряды народной самообороны" сирийских курдов (YPG) касательно ситуации в Сирии. При этом Помпео заявил, что США добьются того, чтобы после их ухода из Сирии "турки не перебили курдов". Вот на что последовала гневно "обиженная" реакция пресс-секретаря турецкого МИД Хами Аксоя: "Мы отвергаем заявление Помпео о нашей стране… Приравнивание террористов к курдам, если оно не сделано случайно, показывает недостаток информации, вызывающий беспокойство… Решительно осуждаем взгляд на террористическую организацию YPG как на партнеров в борьбе с ИГ*". Только после этого уже Болтон в Анкаре произнес фразу, просто подтверждающую тот факт, что туркам "нечего ловить" в Северной Сирии: "Мы не считаем, что Турция должна проводить военные операции, если они не согласованы и не проводятся в кооперации с США, по меньшей мере для того, чтобы они не угрожали нашим военнослужащим и соответствовали требованиям президента США, согласно которым сирийские оппозиционные силы, сражавшиеся вместе с нами, не должны подвергаться опасности". И то, что часть курдов из YPG поддалась на уговоры американцев и стала уходить из Манбиджа в Заевфратье, - видимо, отражает реакцию курдских политиков и военных командиров на слова, прежде всего, Помпео. То есть часть курдов посчитала, что это и есть американские гарантии ненападения Турции на курдов.



Но, думается, что вскоре проблем у США (значит, и у Турции) явно прибавится. Как сообщают различные СМИ, из Манбиджа-то ушло всего что-то около 400 курдских ополченцев. И сейчас сообщается, что и это - скорей, результат особой договоренности с властями Сирии, а не только уговоров США. В настоящее время командование проамериканских SDF сильно обеспокоено дезертирством из своих рядов. В провинции Дейр-эз-Зор сотни бойцов с оружием в руках покинули ряды SDF и перешли на службу в Сирийскую арабскую армию. Все это началось сразу же после объявления о выводе войск США из Сирии. А сейчас тот же процесс идет в Манбидже и во многих районах провинции Алеппо, которые пока неподконтрольны Сирийской армии и российской военной полиции. Наш прогноз основан на тех сообщениях, согласно которым даже самые непримиримые полевые командиры курдов YPG бросились вести переговоры с российскими военными в Сирии. Например, как сообщил новостной ресурс Al-Masdar News, через несколько дней после объявления о выводе американских войск из Сирии курдский лидер отрядов YPG Сипан Хемо прибыл на российскую военную базу Хмеймим. Подробностей переговоров нет, но известно, что после Хмеймима Хемо отправился в Дамаск и сообщил сирийским властям, что курдские формирования готовы отказаться от контроля над сирийско-турецкой границей. Далее делегация курдов посетила Москву. Как затем сообщало РИА Новости со ссылкой на панарабскую газету Al-Sharq al-Awsat, Сипан Хемо предложил Москве и Дамаску план по распространению влияния сирийских властей на территории, контролируемые отрядами, при признании сирийскими властями местного (курдского) самоуправления. По утверждению источников газеты, на встрече в Дамаске присутствовали министр обороны Сирии Али Айюб, глава Национального бюро безопасности Сирии Али Мамлюк, шеф военной разведки САР, а также "высокопоставленная российская военная делегация". Хемо также заявил, что гарантом этого будет российская сторона. Курдская сторона согласна оставить решение вопросов о политическом решении конфликта и конституции Сирии на более поздний срок. Обратим также внимание на одну тонкость - курдская делегация во главе с Хемо посетила Москву 29 декабря, в тот же день, когда в российскую столицу прибыл с визитом и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По данным Al-Sharq al-Awsat, на этой встрече было предложено создать "линию безопасности" на сирийской территории глубиной 20?30 км, российская же сторона выступала за зону глубиной 5?10 км. Однако курдская делегация отказалась от такого предложения и заявила, что Турция может установить такую зону безопасности на своей территории, так как на границе стран много деревень с преимущественно курдским населением. Турецкая делегация отметила, что в любом случае против какого-либо сотрудничества Дамаска с Курдской рабочей партией (PKK) Турции и присутствия YPG на сирийско-турецкой границе.



В итоге, утверждают источники, стороны пришли к устраивающему всех решению: контроль над границей передается сирийским властям с условием самоуправления на пограничных территориях. Al-Sharq al-Awsat отмечает, что курдские лидеры надеются, что РФ "извлечет из архивов Минобороны РФ проект сирийской конституции, предложенный Россией", в котором содержалось требование признать права курдов, в том числе на участие в политическом процессе. Это - о том самом документе, согласно которому, если бы курды приняли предложения Сирии, России и Ирана, сформулированные еще в конце 2016 г., то на сегодня даже Африн с Эль-Бабом были бы избавлены от турецкой агрессии и оккупации. Но, как известно, на протяжении 2016?17 гг. сирийские курды жестко отвергали эти предложения, идя на поводу у США. Добавим, что именно с этими встречами Хемо Al-Masdar News и Al-Sharq al-Awsat связывают почти синхронные заявления курдских отрядов и сирийского минобороны о поднятии сирийского флага над городом Манбидж и уходе оттуда курдских формирований YPG. Согласимся с тем, что пока нет точной информации о пределах полномочий этой курдской, по сути, недекларированной автономии, а также согласны ли курды на полное расформирование своих вооруженных отрядов. Позиция же президента Сирии Башара аль-Асада по поводу курдских формирований известна: в Сирии не будет другой армии, кроме Сирийской арабской армии.



Однако вернемся все-таки к фактору вступления в Манбидж военной полиции (ВП) России. РИА Новости ведь уточнило со ссылкой на представителя ВП Юсупа Маматова - российская военная полиция начала патрулировать территорию в районе Манбиджа в провинции Алеппо вблизи турецкой границы. Маматов напомнил, что после решения США вывести войска из Сирии курды YPG обратились к Дамаску с призывом установить контроль над занимаемыми ими районами и защитить их от турецкого вторжения. "Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача - обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований", - сказал Маматов 8 января. Как задел на будущее еще раз напомним: после Манбиджа открывается и дорога на пока еще оккупируемые Турцией Эль-Баб и Африн. А еще в начале марта 2018-го в ряде российских СМИ эксперты намекали, что не исключено, что "российская армия пойдет на Африн". Напомним также, что когда относительно Сирии кто-то пишет или предполагает "российская армия", то это "на земле", "в поле", как выразился несколько лет назад президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее ООН (со знаменитой фразой "Вы хоть поняли, что вы наделали?.."), означает также сирийскую армию и иранских военных советников, шиитских добровольцев и т. д. Так что в скором времени ожидается очередное прибытие бригадного генерала Солеймани спецназа "Кодс" КСИР Ирана в Сирию.



* - организация, деятельность которой запрещена в РФ



Сергей Шакарянц Источник - REGNUM

