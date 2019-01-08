На Берлин! Лаос вернул России 30 исправных танков Т-34

12:21 10.01.2019

Лаос передал Минобороны РФ 30 танков Т-34

Танки находятся в полностью исправном состоянии



Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передали российской стороне 30 машин Т-34. Подчеркивается, что танки до недавнего времени стояли на вооружении азиатского государства. Теперь эта техника будет использоваться при проведении парадов, а также в киносъемках.



Лаос передал Минобороны РФ 30 танков Т-34 фото: ruwikipedia

"Договоренности по танкам были достигнуты в ходе визита министра обороны РФ в Лаос в прошлом году. Техника морским транспортом была доставлена во Владивосток, далее по железной дороге ее перевезут в Московскую область", - отметили в военном ведомстве.



В Минобороны РФ напомнили, что Т-34 был технологическим прорывом для своего времени, в период с 1940 по 1946 годы их было выпущено более 58 тыс. единиц. Однако, по прошествии более 70 лет, действующих образцов осталось очень мало.



Технику уже погрузили на составы, ее доставят в Наро-Фоминск.



Александр Шляпников