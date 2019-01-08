Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет

12:37 10.01.2019

Олимпийская чемпионка Сочи обвинила тренера в систематических изнасилованиях

Сим Сок Хи подвергалась надругательствам с 17 лет



Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи выступила с заявлением, в котором обвинила своего тренера - Чо Чже Бома в изнасиловании. Причем, по словам 21-летней южнокорейской спортсменки, он делал это систематически на протяжении нескольких лет.



Конькобежка Сим Сок Хи, выступающая в шорт-треке и завоевавшая золотые медали Олимпиады-2014 и Игр-2018 в эстафете, обвинила своего тренера в изнасиловании.



По словам девушки, Чо Чже Бом впервые надругался над ней, когда ей было 17 лет, после чего изнасилования приняли систематический характер. Это продолжалось на протяжении нескольких лет и закончилось лишь в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, за месяц до старта соревнований.



Адвокат Сим Сок Хи, комментируя это заявление, назвал произошедшее страшным преступлением и отметил, что это не должно сойти с рук Чо Чже Бому.



Ицхак Оппенгейм