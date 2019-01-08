 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.01.2019
13:06  Казахстанский "Цеснабанк" возглавил Николай Мещеряков
13:01  Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране
13:00  Из БРИКС выпала "Б". Бразилия возвращается под крыло США, - "СП"
12:56  Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон, - Т.Ахметов
12:54  Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев
12:53  Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России
12:37  Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
12:21  На Берлин! Лаос вернул России 30 исправных танков Т-34
11:45  Россия вступает в Северную Сирию на фоне скандала с Израилем, - С.Шакарянц
11:37  КазОномасты переименовали названия улиц в Уральске
11:32  КГБ и тайны Египетских пирамид, - Daily Express
11:12  Кыргызские земли не будут отдавать Китаю за долги, – вице-премьер Боронов
11:10  Зять экс-Кырпрезидента Атамбаева Семетей Султанов подает в отставку с поста президента Федерации футбола Кыргызстана
10:01  Москва на геополитическом распутье, - А.Храмчихин
09:49  Мигранты отворачиваются от России. Рынок труда оказался под угрозой из-за внешних и внутренних проблем, - "НГ"
09:47  Кавказский погром. Казахстан проходит проверку на межэтническую прочность, - В.Панфилова
07:08  Умер последний председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов (он же - поэт Осенев)
00:27  Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане? - А.Бурханов
00:21  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? - Б.Мусаев
00:08  Докатились! "Независимые" служители Фемиды противодействуют реформам Ш.М.Мирзиеева, - М.Захидов
Среда, 09.01.2019
17:07  Руки прочь от Курил! Анонс митинга-протеста в Москве 20/01
17:06  Цель существования Кыргызстана есть бесконечное познание народом своей собственной судьбы и тайны, - Э.Джумабаев
16:20  Дональд Трамп между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, - В.Павленко
16:17  Затишье перед бурей? К полит-итогам 2018-го, - СП
16:03  Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
12:10  Аркадаг уволил первых в новом году 7 нерадивых этрапных хякимов
12:06  Одиозный "серый кардинал" КырМВД ошмяк Абдыкаров трудоустроен в начальника охраны аэропорта "Манас"
12:03  Клеветал на полицию. Азербайджанский блогер Мехман Гусейнов продолжает голодовку в тюрьме
12:01  Елбасизм плюрализма. В Астане оперативно "винтят" журналистов, снимающих акции протеста
11:58  Лейтенант Хайдаров "случайно" застрелил майора Олимиена. Нарко-разборки на таджико-афганской границе
11:45  В Монголии арестован бывший генпрокурор страны Дорлигжав. Крал по-братски
11:30  Памятник мудрости. Аркадаг задумался куда использовать вырытое в Каракумах озеро "Алтын Асыр"
11:27  Экс-глава компании Zeromax Миродил Джалолов вышел из Ташкентской тюрьмы
11:19  На границе Казахстана с Кыргызстаном наведут порядок. Построят стену?
11:13  "Нуршашкан", "Нур Алатау", "Нуркент" и т.п. нур-тушканы. 27 микрорайонов Алматы получили новые названия
11:10  Ты тряси, тряси смартфон... Елбасы указал сократить рекламу
10:45  Армяне не бегут из Караганды, просто уехали на похороны, - депутатка Микаелян нагнетает спокойствие
10:43  Иран может повторить судьбу ливийского лидера Каддафи, - "НГ"
10:07  Двум экс-мэрам Бишкека предъявлено обвинение в коррупции при строительстве школы в "Калыс-Ордо"
09:26  50% зарплаты удержат у хокимов и министров в Узбекистане за плохое продвижение инвестпроектов
07:22  Хрюшкин год... Грузины умирают от свиного гриппа
00:48  Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец Аламафруз Абдуллаев: я не звезда и не жду награды
00:46  Требование к Токио: Хотите Курилы? Отдайте ваш Хоккайдо!
00:42  Ташкентская резиденция Николая Романова, внука Николая I, снова станет музеем (фото)
Вторник, 08.01.2019
20:00  Чиновники Узбекского минобра отказались от российских учителей
17:55  В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Кадыровым, обвиняемым во всех тяжких
17:52  В Кыргызстане образован Институт бизнес-омбудсмена
17:50  Звони "111". В Кыргызстане создали "штабы по пресечению насилия в отношении детей"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
12:37 10.01.2019

Олимпийская чемпионка Сочи обвинила тренера в систематических изнасилованиях
Сим Сок Хи подвергалась надругательствам с 17 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи выступила с заявлением, в котором обвинила своего тренера - Чо Чже Бома в изнасиловании. Причем, по словам 21-летней южнокорейской спортсменки, он делал это систематически на протяжении нескольких лет.

Конькобежка Сим Сок Хи, выступающая в шорт-треке и завоевавшая золотые медали Олимпиады-2014 и Игр-2018 в эстафете, обвинила своего тренера в изнасиловании.

По словам девушки, Чо Чже Бом впервые надругался над ней, когда ей было 17 лет, после чего изнасилования приняли систематический характер. Это продолжалось на протяжении нескольких лет и закончилось лишь в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, за месяц до старта соревнований.

Адвокат Сим Сок Хи, комментируя это заявление, назвал произошедшее страшным преступлением и отметил, что это не должно сойти с рук Чо Чже Бому.

Ицхак Оппенгейм

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547113020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые законопроекты
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 909
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 916
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 920
- Кадровые перестановки
- В акимате Астаны состоялось заседание актива города
- Переименованы названия улиц в Уральске
- Власти Киргизии обеспокоены антикитайскими настроениями
- Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  