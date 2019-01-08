Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России

12:53 10.01.2019

В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы



В Центральноафриканской республике (ЦАР) заявили о возможности размещения российской военной базы. Об этом 10 января сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны республики Мари Ноэль Койяру.



Отмечается, что в августе прошлого года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве. После этого в провинции Беренго был создан центр, где инструкторы из России обучают местных солдат обращению с оружием и методам ведения боя.



По словам министра, создание российской военной базы в республике полностью зависит от решения президентов стран.



22 октября в российском МИДе заявили о готовности направить в ЦАР дополнительных инструкторов. Москва откликнулась на пожелания, когда речь идет о содействии в укреплении безопасности и подготовке кадров, допустив увеличение числа российских военных инструкторов в стране, заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.