Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев

12:54 10.01.2019 Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами

Народные республики попали в замкнутый круг "локального конфликта"



Ринат Есеналиев



К пятому году войны в Донбассе вышло сотни аналитических статей, в российских политических ток-шоу много раз обсуждали, а порой и доводили до абсурда любой чих со стороны Украины. Серьезные же темы по большому счету так же не выходили за стены студии. А ведь не раз еще услышим о мирных соглашениях, международных нормах, состоянии дел на боевых позициях, и просто о мотивациях сторон. Поэтому для тех, кому уже стало трудно разбираться в этом бесконечном потоке новостей, подведем сложные итоги простыми словами.



После активных боевых действий, окончанием которых можно считать бои за Дебальцево, внимание общественности перешло к встречам Нормандской четверки. И к попыткам обычных людей разобраться, чем соглашения "Минск-2" отличается от "Минска-1". Теперь, спустя время, можно даже прибегнуть к аллегории, что все эти договоренности помогают вернуться на стартовые позиции всем сторонам забега-конфликта. Один из участников постоянно совершает фальстарт - это Украина. Вместо санкций, международный судья делает выстрел из стартового пистолета в ее соперника. Россия понимает абсурдность происходящего, но все так же полагает, что время работает на нее. Украинская власть, в свою очередь, не на что, кроме провокаций, так и не решилась. Но удачными эти акции можно считать лишь потому, что каждый раз, когда звучали громкие новости вроде "АТО переименуется в ООС "Операцию Объединенных сил" и "На Украине ввели военное положение", "незалежная" по факту только одним этим отрабатывала свой статус вечного раздражителя. В промежутке между громкими заявлениями они все так же не чурались самых бесполезных, и при этом откровенно бесчеловечных поступков. Таких, к примеру, как обстрел жилых кварталов из РСЗО.



Обычно к этому способу украинская сторона прибегала в период наибольшего отчаянья. Все сложнее стало поднимать уровень патриотизма за счет военных "перемог". Поэтому захват пустых поселков, а в дальнейшем их потеря, повторяется снова и снова. Бенито Муссолини в свое время очень любил такую тактику, вдохновенно рассказывая народу о том, как итальянская армия ведет бои за условную Хацапетовку, и победой в данной битве обеспечит перелом на всем Восточном фронте.



Так как саму Хацапетовку (бывшее название Углегорска) Украина потеряла еще зимой 15-го, максимум, что оставалось в этом году, так это рассказывать о героическом захвате поселка в серой зоне под названием Чигири, который размером не превышал шестидесяти домов, и который никто и не оборонял. Киевской власти все так же нужны героизм и жертвы по вине проклятой Москвы. Особенно, когда уже все позабыли о "небесной сотне" и "киборгах" в Донецком аэропорту. То, что нечто подобное будет продолжаться и дальше, доказал известный инцидент в Керченском проливе.



Теперь непосредственно о том, как изменилась боеспособность каждой из сторон. Ничто так не демонстрирует способность к изменениям в государстве, как реформы в армии. Если есть недостаток в финансировании или управлении, это в скором времени выплывет наружу. Начиная с момента реальных боевых действий, мы то и дело и слышали, что ВСУ переходит на стандарты НАТО. Экспертами же способность перевести весь ВПК Украины на западные стандарты сразу оценивалась, как сомнительная. Ну, и конечно, провалу затеи поспособствовала коррупция и слабая военная подготовка в рядах ВСУ. Любая новость о новом летальном оружии разбивается о видео зимы 2015 года, на котором среди брошенных и абсолютно целых танках и БТР-ров сиротливо виднеется американская радиолокационная станция артиллерийской разведки.



Сразу возник вопрос: а не постигнет ли та же судьба более важную и дорогостоящую технику, например, те же "Джавелины"? На всех демонстрациях данной техники с ней работали лишь американские инструктора. Позволят ли они, чтобы все это добро перекочевало в шахтерские мозолистые руки?



Не стоит так же недооценивать все взрывы, что происходили на складах в глубоком тылу. Негласно дело обстоит так: у ВСУ большая проблема с боеприпасами на РСЗО, по сути, их главном оружии ранней стадии конфликта. На обстрелы мирных кварталов еще хватает, но вот в случае активных боевых действий будут реальные проблемы: вся тяжесть ляжет на бронетанковые силы. Правда, их нынешнее состояние демнстрирует единственное положительное изменение для ВСУ. Нет, конечно, не в духе "наш "Оплот" порвет вашу "Армату". Но если говорить о танковой силе, имеет смысл осознать: здесь Украина лучше всего смогла восполнить свои потери.



Да и в тактике есть изменения. Командиры гаубичных дивизионов в республиках с большой ностальгией вспоминают, что первая цель, которую им дали в 14-ом году, была площадью 500 на 500 метров и в основном касалась бронетехники. Такую цель можно было поразить даже без таких артиллерийских премудростей, как метеопоправка и ведение сосредоточенного огня.



В дальнейшем, чем выше росла выучка донецких и луганских артиллеристов, тем старательнее стали укрывать свою технику их противники. Максимальное скопление не больше пяти единиц, которые зачастую спрятаны в ангарах, за линией соприкосновения.



Наиболее существенные недостатки армий ДНР и ЛНР так же свойственны их противнику. Например, борьба за единоначалие в армии была проведена и там и там. Только в одном случае успокаивали "добробаты" так как они реально опасны для действующей власти. В республиках же, в основном в ДНР, боролись с последними частями, неподконтрольными армейскому корпусу, уже по другой причине. Эти части хоть и были меньше подвержены "северному ветру", но именно они чаще всего на своих участках нарушали Минские соглашения. Именно в эти части стекалась основная часть российских добровольцев, и ополченцы из местных, которые с самого начала боевых действий были в деле.



Наибольшая разница между качеством солдат и их мотивации до сих пор заключается в том, что, несмотря на все волны мобилизации, на Украине есть некая двойственность между мирной армией и воюющей. В Республиках у одних дом находиться в дальних областях за сотню километров, а у других - буквально за спиной, в некоторых случаях, всего в нескольких сотнях метрах. Стоит ли вообще говорить о сравнении.



Армии ДНР и ЛНР, так или иначе, потратят время на мобилизационный процесс в случае большой войны, ведь многие, кто прошел самые горячие бои в начале войны, уже давно на "гражданке". Конечно, по их словам, берцы и разгрузка все еще у входной двери. Но, чтобы поставить всех этих людей в строй, нужно время.



Говоря же о плюсах, нельзя не отметить конец 2016 года, когда артиллерия ДНР впервые с 2015-го ответила из всех стволов контрбатарейным огнем. Потери ВСУ были меньше, чем в летних котлах, но уж очень ощутимы для армии, которая остается на тех же рубежах. Стало понятно, что одно из главных преимуществ ВСУ - в огневой мощи, - теперь не будет столь весомым. Что тут сказать: не без помощи "старшего брата", который при любой самодеятельности дает подзатыльник, но "малый повзрослел", как поется в одной песни.



Ну, и пару слов об общих настроениях.



Временами казалось, что украинский народ проснется на следующее утро, и поймет, какую ошибку он совершил. Ведь нас постоянно пытаются убедить, что радикалов не более, чем три процента от общего населения. Но осознание не пришло ни после "Майдана", ни после 2-го мая, ни даже после летнего разгрома украинской армии. Страх и затаенная злоба - вот те основные чувства, что правят сейчас в украинском большинстве. Но этого недостаточно для смены власти. Одно время была надежда на злого украинского дембеля, который, вернувшись домой, поймет, кто его настоящий враг. Но пока за все произошедшее с ним он мстит лишь сам себе. Статистика самоубийств среди демобилизованных не даст соврать.



Есть еще одна малая часть украинского народа, которым не нравится участь, уготовленная ему Петром Порошенко. Многие из украинского олигархата понимают, что вечное нахождение между молотом и наковальней рано или поздно навредит их активам. Было время, и все они поддерживали "майдан", армию и добробаты. Но тогда они действительно верили в ахинею про то, что их танки "дойдут до Москвы", и "заграница поможет". Война этих людей не коснулась, но если она начнет к ним приближаться, меньше всего они будут думать о верности своим былым взглядам, и правильности своих прежних поступков.



В Республиках теперь все так, как того хотели все. Все, кроме самих жителей Донбасса. Российская власть, оказывая реальную помощь, хотела сгладить "острые углы". Сегодня жители Донбасса верят в то, что Россия их республики считает просто самопровозглашенными и непризнанными "чем-то там" на востоке Украины. И эта вера в дальнейшем будет лишь укрепляться, особенно после очередных гуляний по поводу присоединения Крыма. Или, например, когда вместо реального лидера на них с плакатов будет смотреть упитанный и для всех такой удобный "пиджак", которому главное во всех своих речах налегать на слово "мир" и "мирный", рассчитывая, что в будущем все само устроится.



Поэтому в наступившем году не удивляетесь, когда очередные сенсационные новости не будут вызывать у вас никаких эмоций, под какими бы заголовками они не выходили. Ведь где-то вы уже это слышали… Источник - СвободнаяПресса

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