Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон, - Т.Ахметов

12:56 10.01.2019 Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон

Что ждет Турцию в Сирии после ухода американских войск



Тимур Ахметов



На сирийском направлении Турцию ждут серьезные изменения: надежды Анкары на военно-политическое сотрудничество с Вашингтоном оказались под вопросом. Решение президента США Дональда Трампа в скором будущем вывести американские войска из страны может внести серьезные коррективы не только в турецкие планы по борьбе с террористической угрозой вблизи своих границ, но и в общие подходы к урегулированию сирийского кризиса. Сможет ли Турция реализовать свои амбиции в Северной Сирии в условиях возросшей непредсказуемости и без опоры на своего союзника, разбирались "Известия".



Завершение 2018 года стало для американо-турецких отношений в чем-то показательным: руководство Турции, как и много раз до этого, весь декабрь угрожало начать при поддержке 15 тыс. обученных сирийских боевиков военную операцию в Северной Сирии по захвату контролируемого курдско-американскими силами города Манбиджа. Белый дом, в свою очередь, для того чтобы восстановить позитивный диалог со своим ключевым союзником по НАТО в регионе и наполнить повестку двусторонних отношений, наконец-то дал зеленый свет сделке по продаже ЗРК "Патриот". Однако призвал турецкую сторону отказаться от покупки более современных комплексов С-400 у России.



Наблюдая за тем, как отношения Анкары и Вашингтона из формата идейного партнерства все больше переходят в вынужденный брак по расчету, погружаясь в атмосферу постоянного торга, размена и шантажа, нельзя не заметить, как турецкое правительство продолжает верить в возможность сотрудничества с США в Северной Сирии. Турецкие политики до последнего продолжали вынашивать планы по созданию на контролируемой США территории некой политической модели, которая могла бы стать серьезной альтернативой власти Дамаску в важный переходный период.



Вместе с тем турецкая сторона пытается убедить американских партнеров отказаться от поддержки сирийской курдской Партии демократического союза. Для Анкары Партия демсоюза - сирийский филиал турецкой террористической Рабочей партии Курдистана, а ее тесное военное сотрудничество с США, как не раз заявляли турецкие официальные лица на высшем уровне, может в будущем негативно повлиять на безопасность самой Турции, учитывая проницаемость границ в регионе. В качестве альтернативы курдам Турция предлагает свою помощь как в борьбе с остатками ИГИЛ, так и в вопросе последующей стабилизации на обширных территориях Заевфратья.



Но решение Дональда Трампа о выводе американского контингента из Северной Сирии потенциально может внести серьезные коррективы в долгосрочные планы Турции. Пока Эрдоган пишет статьи в "Нью-Йорк Таймс" с призывов к американцам вернуться к идее совместного сотрудничества в Сирии, турецкие военные и советники ломают голову над тем, как без "зонтика" ВВС США в Сирии Турции не ввязаться в очередную рискованную авантюру. Ведь это может ослабить ее позиции, в том числе и в диалоге с Россией и Ираном.



Как можно судить из заявлений американского руководства, вывод войск будет осуществляться несколько месяцев, а задача по борьбе с ИГИЛ будет возлагаться на плечи Турции. При этом военные США смогут осуществлять ограниченные операции с территории соседнего Ирака. Но турецкую сторону очень беспокоит отсутствие более конкретного плана действий.



Несмотря на то что само решение о выводе войск означает снижение уровня сотрудничества США с сирийскими курдами, Турция опасается подводных камней. Самое большое беспокойство вызывает тот факт, что решение о выводе не согласуется с долгосрочными планами США в регионе. Решение к тому же не отражает настроения руководства Пентагона и Центрального командования США - ведомств, скептически относящихся к усилению роли Турции в Сирии.



Может показаться, что Трамп дал Турции карт-бланш на проведение операции против боевиков Партии демсоюза, которых США вооружали и тренировали с 2016 года. Но даже в вопросе борьбы Турции с сирийскими курдами наблюдается пугающая неопределенность. Даже если Турция решится начать операцию по зачистке сирийской границы от недружественных сил, как было обещано многократно Анкарой, масштабы необходимого вмешательства повлекут за собой потери среди турецкого военного персонала. Война против сирийских курдов может превратиться в антипартизанскую операцию за отдельные укрепленные районы на большой глубине с неопределенной линией фронта. К тому же успех операции может быть подорван и возможными стычками с сирийскими правительственными войсками.



В более широком плане провал крупномасштабной операции, к которой США и приглашают своих турецких партнеров, может обуздать политические амбиции Турции. Создание неких альтернативных сирийскому правительству политических моделей, к чему и стремится турецкое руководство на подконтрольных территориях, предполагает прежде всего долгосрочную стабильность через обеспечение безопасности силами местного ополчения и развития гражданской инфраструктуры. Как Турция намерена это делать - непонятно, ведь речь идет о курдских территориях, где крайне сильны антитурецкие настроения.



Можно предположить, что решение Трампа преследует двоякую цель. Во-первых, Белый дом хочет умиротворить Анкару накануне местных выборов в Турции, на которые правящая партия вынуждена идти в союзе с националистами. Желание привлечь голоса националистов на фоне проведения очередной операции на границе у турецкого руководства как никогда сильно. Сейчас же Турция вынуждена вести переговоры с США о новом формате сотрудничества в Сирии, что откладывает перспективы масштабной турецкой операции на несколько месяцев.



С другой стороны, решение Трампа посылает сигнал и сирийской курдской Партии демсоюза о необходимости выстраивания более адекватных отношений с регионом, прежде всего с Турцией. Речь идет о попытках превратить сирийских курдов в политически приемлемую для турков силу. Решение о выводе американских войск должно сподвигнуть Партию демсоюза, чьи политические позиции за последние годы укреплялись параллельно с боевыми успехами против ИГИЛ и растущей американской помощью, отказаться от сотрудничества с турецкой Рабочей партией Курдистана, признать принцип невмешательства во внутренние дела Турции и пойти на сотрудничество с другими сирийскими оппозиционными партиями.



Первоочередным для Турции сейчас является вопрос передачи Манбиджа протурецким местным силам. Сам город оставался долгое время предметом острых разногласий между Анкарой и Вашингтоном. С решением Трампа Турция может продавить свой проект мирной передачи крупного населенного пункта из рук Демсоюза местному совету. Кроме того, контроль над городом даст возможность постепенно проникать вглубь территорий сирийского Заевфратья, конечной целью которого может стать турецкий контроль на важном стратегическим шоссе М4, проходящем от иракской границы до Алеппо вдоль всей границы.



Предполагается, что уход американских войск из города откроет путь турецким войскам. Но при этом у Турции, как показывают недавние визиты турецкой делегации в Москву, возникает необходимость согласования действий уже с российской стороной. Возможно, в этом и заключается замысел Трампа: сделать вопрос о судьбе города темой отношений Москвы и Анкары, что может потенциально внести раскол в отношения между союзниками.



Формально Россия призывает Турцию придерживаться сочинских и астанинских договоренностей, по которым любые операции должны быть опосредованно согласованы с Дамаском. Неформально же, как признают турки, Манбидж превращается в предмет торга, в рамках которого Россия требует от турецкой стороны уступок по другим, более важным вопросам. Возможно, что конструктивная позиция Москвы и Анкары, сделавших акцент на переговорах, поспособствует решению более насущной для российско-турецкого диалога в Сирии, но мало обсуждаемой в российской прессе темы присутствия все той же Партии демсоюза в Тель-Рифаате. Источник - Известия

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