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Из БРИКС выпала "Б". Бразилия возвращается под крыло США, - "СП"
13:00 10.01.2019

Россия теряет еще одного союзника
БРИКС рискует лишиться буквы "Б" после перехода Бразилии под крыло США

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Игорь Рябов
Станислав Бышок

1 января вступил в должность 38-й президент Бразилии Жаир Болсонару, имеющий репутацию правого радикала. Как отмечает "Коммерсант", это событие может означать резкую смену внешнеполитического курса страны, входящей вместе с Россией, КНР, Индией и ЮАР в БРИКС - неформальный союз пяти наиболее быстро развивающихся стран мира.

Правление Болсонару вполне может ознаменоваться выходом Бразилии из БРИКС. Новый бразильский президент объявил: США не только наш основной союзник, но и главный ориентир, как во внутренней, так и во внешней политике. В этой связи конфронтация с Китаем и Россией практически неизбежна.

Во время инаугурации Болсонару торжественно провозгласил, что национальный флаг "больше никогда не будет красным, если только не потребуется пролить кровь за то, чтобы он остался зелено-желтым".

"Сегодня тот день, когда народ начал освобождаться от социализма, от извращенных ценностей, чрезмерного присутствия государства и политкорректности", - заявил новый бразильский лидер. Кроме того, он подверг резкой критике военные маневры России и Венесуэлы и допустил возможность оборонного сотрудничества с США.

"Коммерсант" называет вступление Болсонару в должность "началом нового медового месяца в отношениях Бразилии с США". Об этом также свидетельствуют слова посетившего инаугурацию американского госсекретаря Майка Помпео, который призвал к совместной борьбе с главными союзниками России в регионе - Венесуэлой, Никарагуа и Кубой. "У нас есть возможность поработать плечом к плечу против авторитарных режимов", - заявил он в ходе встречи с главой МИД Бразилии.

Стоит отметить, что Болсонару уже предпринял первые шаги в этом направлении. Так, аппарат президента отозвал ранее разосланные МИД приглашения лидерам стран, которые перечислил Помпео: Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Сам Болсонару назвал режимы в этих странах "диктаторскими".

Кроме того, уже известно о первых назначениях в правительстве, которые не могут не вызывать озабоченности. Сообщается, что среди 22 членов нового кабинета 7 отставных военных, чего не было даже в период военной диктатуры 1964?1985 гг.

Одним из наиболее острых остается вопрос об оборонном сотрудничестве с США и перспективах создания на территории Бразилии американской военной базы. Такую возможность Болсонару не исключил в своем первом телеинтервью каналу SBT 3 января. По его словам, он открыт для обсуждения этой темы для того, чтобы создать противовес влиянию России на территории Венесуэлы.

"В зависимости от того, что произойдет в мире, возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем", - отметил он.

Стоит также отметить назначения в финансовом блоке нового правительства, который возглавил министр экономики Пауло Гедес, выпускник Чикагского университета, ученик Милтона Фридмана, профессор Университета Чили в период военной диктатуры Пиночета, банкир, мультимиллионер. Возглавляемое им министерство образовано из трех министерств - финансов, планирования и бюджета, промышленности и внешней торговли.

Сообщается, что уже на этой неделе кабинет министров Бразилии будет обсуждать два пункта из экономической программы Гедеса - планы пенсионной реформы и масштабной приватизации, из которой по политическим соображениям планируется максимально исключить Китай.

При этом КНР остается для Бразилии главным торговым партнером, вкладывающим в латиноамериканскую страну огромные деньги. В последние годы Пекин сильно обогнал Вашингтон, что некоторые политики в Бразилии считают чрезмерным креном в сторону Поднебесной. Сам Болсонару ранее говорил, что китайцы экономически "оккупировали" его страну и обещал бороться с китайским влиянием и налаживать отношения с западными странами.

- Группа БРИКС формировалась как свободное объединение крупных развивающихся или развитых стран, желающих создать экономический и, возможно, политический центр силы, который был бы альтернативным по отношению к западному, в котором доминируют США, - напоминает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

- Иными словами, лояльность стран-участниц общему проекту определялась в значительной степени их отношениями с Вашингтоном. Смена власти в Бразилии с социалистической и антиамериканской на право популистскую, ориентированную на США, вполне может привести к выходу страны из БРИКС. Впрочем, формального письма о выходе, возможно, и не будет, что, однако, не помешает Бразилии проводить недружественную политику по отношению к другим государствам БРИКС.

Бразилия вместе с ЮАР изначально представлялись наиболее проблемными странами для организации, учитывая их отдаленное расположение от Евразии и перманентную социально-политическую нестабильность. В том или ином формате БРИКС может продолжить существовать, однако основные интеграционные проекты все-таки будут происходить между Китаем, Индией и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений.

"СП": - Возможен ли реальный союз Болсонару и Трампа против России и Китая? Каким он будет? Военным? Политическим? Экономическим? Опасен ли нам такой союз?

- В той части света только США являются глобальным игроком, который может проводить мировую политику. В прошлом веке большую, чем она могла, роль пыталась играть и революционная Куба. Гавана осуществляла поддержку тех или иных левых национально-освободительных движений в Латинской Америке и Африке, но те времена давно прошли. В рамках американского континента по-прежнему действует доктрина Монро, предполагающая исключительное положение США в данном регионе. Другие страны континента, будь то хоть Канада, хоть Бразилия, могут на тех или иных основаниях входить в союзнические отношения с Вашингтоном, однако ровно до той поры, пока это не требует каких-то серьезных экономических, не говоря уже о военных рисках. Если со стороны Вашингтона случится ультиматум, требующий от Болсонару выбирать между США или Китаем и Россией в качестве эксклюзивных партнеров, то решение бразильского лидера предсказать достаточно просто.

Вместе с тем такой ультиматум вряд ли последует, а вот режим наибольшего благоприятствования Бразилии по отношению к Вашингтону, безусловно, будет. Для внешних по отношению к американскому континенту стран такой поворот событий не станет неожиданностью.

"СП": - Китай остается крупнейшим торговым партнером Бразилии. Как разрыв этих связей отразится на экономике страны?

- Речь не идет о разрыве. Экономические разрывы вообще большая редкость в современном глобализированном мире, тем более, если речь идет не о Северной Корее, а о странах, входящих в клуб крупнейших экономик мира. Речь идет скорее о попытке Бразилии диверсифицировать свою экономику. Учитывая нежелание Белого дома тратить лишние деньги на помощь своим союзникам, неясно, насколько при этом Бразилия сможет ожидать каких-то существенных компенсаций.

"СП": - Помпео призывает Бразилию вместе бороться с Венесуэлой, Никарагуа и Кубой, чьих представителей демонстративно не пригласили на инаугурацию. Означает ли это эскалацию напряженности и возможность войны в регионе?

- Куба и Никарагуа сами по себе не представляют для США никакого интереса. Венесуэла же, обладающая самыми большими разведанными запасами нефти - другая история. В течение последнего года в американском экспертном сообществе все чаще поднимался вопрос военной интервенции для смещения правительства Николаса Мадуро.

Проблема, однако, состоит не в том, чтобы сместить Мадуро, а в том, что после этого от США потребуют участвовать в восстановлении экономики страны после длительного социалистического управления. Это, в свою очередь, потребует существенных затрат, на которые Вашингтон пойти не захочет. Уже сейчас значительное число экономических мигрантов из Венесуэлы пробуют найти свое место в более успешных соседних странах, в Колумбии или той же Бразилии. В случае силового смещения правительства и долгого хаотичного переходного периода мигрантов станет еще больше.

Полагаю, наличие отставных военных в новом правительстве Бразилии скорее снижает, чем увеличивает шансы провокации военного конфликта. Угрозы применить силу чаще исходят от профессиональных политиков. Военные же, которым при развитии сценария по силовому варианту, собственно, и придется вести войну, сделают все возможное, чтобы избежать открытой конфронтации.

"СП": - Как Москва и Пекин должны и могут реагировать в случае реального крена Бразилии в сторону США?

- Укреплением двусторонних отношений по экономической и, возможно, военно-политической линиям. Есть определенное понимание, что от разговоров о потере Вашингтоном глобальной инициативы в международных делах до реальной отмены доктрины Монро - путь долгий и в настоящее время чисто гипотетический.

Руководитель экспертной группы "Крымский проект" политолог Игорь Рябов считает выход Бразилии из БРИКС вполне возможным.

- Бразилия возьмет курс на сближение с США. Будет как Панама. Для многих латиноамериканских стран это нормально: то отдаляться от США, то сближаться с ними. Самый яркий пример - Чили. Проблема не в том, что глобальный экономический союз БРИКС потеряет одну букву, а в том, что Бразилия может потерять контакты с Россией и Китаем.

"СП": - Можно ли говорить о "новом медовом месяце в отношениях Бразилии с США"? Будет ли это означать союз против России и Китая?

- США сейчас жаждут внешнеполитических побед. В принципе, технология привода к власти в одной из ведущих стран Латинской Америки понятна, и это локальный успех. Проблема в том, что новый президент делает ставку на те финансовые инструменты, которые сузят возможности среднего класса и молодежи, а это может в скором времени обернуться "желто-зелеными жилетами". Американцы не станут дотировать бразильскую экономику. Сейчас звучат лишь популистские лозунги. Посмотрим, какие будут реальные шаги.

Как правило, в результате экономических реформ в латиноамериканских странах очень быстро образуется задолженность. Впрочем, есть один нюанс: нынешняя Америка отличается от прошлых, новый бразильский президент должен будет опираться на внутренние ресурсы. За экспериментом будет интересно понаблюдать. Опять-таки есть примеры Чили, Коста-Рики и Перу, когда реформы приносили неплохой результат. Но они базировались и на социальной поддержке.

"СП": - Новый кабинет министров заявил о том, что будет обсуждать планы масштабной приватизации (из которой по политическим соображениям планируется максимально исключить Китай). При этом в годы правления Русеф, КНР стала крупнейшим торговым партнером для Бразилии, сам же Болсонару называл это "экономической оккупацией". Пойдет ли он на разрыв с Пекином, и чем это грозит?

- Китай останется важным игроком в Бразилии. Он в отличие от американцев имеет государственную стратегию внешних инвестиций. У Китая много возможностей, например, стать спонсором экономических реформ. Бразилия может покинуть БРИКС, но никуда не денется из крепких объятий Китая. Многие страны мира так живут. Политически их задавили США, а экономически - Китай.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547114400
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