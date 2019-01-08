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|Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране
13:01 10.01.2019
Назначен новый посол Казахстана в Иране
Дипломат ранее работал в другой стране
Новый посол Казахстана в Иране назначен указом Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.
Одновременно он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индонезия, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.