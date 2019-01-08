Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране

13:01 10.01.2019

Назначен новый посол Казахстана в Иране

Дипломат ранее работал в другой стране



Новый посол Казахстана в Иране назначен указом Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.



Одновременно он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индонезия, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству.