Казахстанский "Цеснабанк" возглавил Николай Мещеряков

13:06 10.01.2019

В АО "Цеснабанк" новый председатель совета директоров, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт KASE.



Им стал Николай Мещеряков.



Помимо этого банк уведомил об исключении из состава своего совета директоров Кайрата Сатылганова – председателя совета директоров и Ержана Таджиякова – члена совета директоров.



В настоящее время совет директоров АО "Цеснабанк" состоит из пяти человек: Вокурка Ульф, Николай Мещеряков, Виктор Фогель, Эдуард Бабаян, Улан Байжанов.



Также банк известил KASE об изменении в составе правления. Исключен из его состава Марат Джаукенов - заместитель председателя правления. В настоящее время правление АО "Цеснабанк" состоит из четырех человек:

Вокурка Ульф, Дмитрий Ли, Альнур Китапбаев, Джордже Стаменкович.