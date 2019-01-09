Послицей Кыргызстана в Пекине станет вновь Канайым Бактыгулова

13:57 10.01.2019

Канайым Бактыгулова выдвинута кандидатом на пост посла Кыргызстана в Китае



Министерство иностранных дел выдвинуло Канайым Бактыгулову кандидатом на пост посла Кыргызстана в Китае.



По данным источников АКИpress, ее кандидатура будет рассмотрена в профильном комитете Жогорку Кенеша.



К.Бактыгулова работает в системе МИД с 1996 года, с 2013 по [апрель] 2017 года занимала пост посла в Китае и Монголии по совместительству.



Ранее послом Кыргызстана в Китае и Монголии был Азамат Усенов. 4 декабря 2018 года указом президента КР С.Жээнбекова он был освобожден от занимаемой должности посла.