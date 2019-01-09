Киму в одиночку не выстоять в схватке с Трампом. Пхеньян обратился к Китаю за поддержкой, - В.Скосырев

15:47 10.01.2019

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заставил вновь заговорить о себе, совершив визит в Пекин. Цель, как считают на Западе, состояла в том, чтобы обговорить с КНР условия возможной сделки с США. Отсюда следует, что в споре между Вашингтоном и Пекином по поводу таможенных пошлин, интеллектуальной собственности, доступа на рынок Поднебесной Китай обрел дополнительный козырь. Тем не менее исход китайско-американских переговоров по торговле трудно предсказать. По мнению эксперта, последствия тарифной войны испытывают на себе как китайские, так и американские фирмы.



Пока что ни Китай, ни Северная Корея не сообщили почти никаких подробностей о встречах председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. Но тот факт, что лидера в путешествии на бронепоезде сопровождали советник Ким Ен Чхоль, ведущий переговоры с США, и глава МИДа Ли Ен Хо, говорит о многом.



Как передает CNN, как раз в эти дни Вашингтон и Пхеньян пытаются договориться о втором саммите Кима с президентом США Дональдом Трампом. Китай – единственный реальный союзник и самый большой торговый партнер КНДР.



Представитель МИД КНР Лу Кан на регулярном брифинге в Пекине ограничился заявлением о том, что две страны совместно предпринимают усилия, чтобы отстоять мир и стабильность на Корейском полуострове.



А таблоид Global Times, который издается Коммунистической партией, отметил: Ким решил посетить Китай в день своего рождения (35 лет). Это показывает, насколько близки две страны и насколько важна роль Китая в переговорах по денуклеаризации.



Ясно, что Ким не кладет все яйца в американскую корзину. "Он преследует большую цель – добиться процветания, межкорейского мира и воссоединения на условиях Пхеньяна. Ради этого Ким идет на дипломатическое сближение со странами, сходными по взглядам на политику", – объясняет Дуйон Ким, помощник старшего научного сотрудника в Центре новой американской безопасности.



А Эрик Брюэр, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, прямо говорит, что Ким, встретившись с главным конкурентом своего врага, хочет укрепить собственные позиции в торге с Трампом.



Визит Кима состоялся в тот момент, когда США и Китай завершили встречи высокого уровня в Пекине, направленные на то, чтобы положить конец торговой войне между ними. Эти встречи были первыми контактами с глазу на глаз, состоявшимися после того, как в декабре Трамп и Си заключили перемирие.



Каковы же шансы на то, что официальным лицам, представляющим две самые крупные экономики мира, удастся прийти к договоренности? Влияет ли на торговый спор корейский вопрос? В беседе с "НГ" главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов отметил: "Во-первых, американская экономика все-таки является капиталистической и подверженной циклам. Процветание, пришедшееся на начало правления Трампа, уже заканчивается. И первым таким сигналом стало очень быстрое падение курса акций компании Apple. Одна из причин: сильное падение продаж смартфонов, компьютеров и всего прочего марки этой фирмы в Китае".



Получается, что замедление в Китае потянет за собой замедление всей мировой и американской экономики. Но экономики США и КНР настолько тесно связаны, что тактика Трампа может быть направлена только на то, чтобы надавить, запугать, но не превращать противостояние в затяжной конфликт, наносящий вред самим американцам, полагает эксперт.



"Китайцы понимают цену браваде Трампа. Поэтому договариваться хотят обе стороны. Если американцы откажутся от тактики постоянного повышения ставок, то договориться будет не так уж сложно", – сказал Ломанов.



Насколько можно понять, китайское предложение сводится к некоему постоянному перемирию. Это отказ от повышения пошлин, постепенное снятие пошлин, которые уже наложены, и работа над тем, чтобы удовлетворить американские пожелания по доступу на рынки как для американских товаров, так и фирм. Но тут есть разногласия в американской администрации между теми, кто хочет скорей договориться, и "ястребами", требующими максимальных уступок. Кто победит, пока не ясно, хотя мотивов с американской стороны в пользу сделки прибавляется все больше, считает эксперт.



Касаясь корейского фактора, он сказал, что прямого воздействия на торговые переговоры он не окажет. "Но для успеха на переговорах с Трампом Ким Чен Ыну нужна гарантия безопасности, политическая поддержка. Ведь Северная Корея достаточно уязвима для внешнего давления, – пояснил Ломанов. – В прошлом году Си Цзиньпин по просьбе американцев активно участвовал в подготовке сближения между Пхеньяном и Вашингтоном. А после того, как эта работа была проведена, на Китай посыпались экономические санкции".



В этой связи интересно посмотреть, как на сей раз поведет себя Трамп. Будет ли он снова просить Си Цзиньпина о каких-то услугах на корейском треке. Либо он будет делать вид, что все договоренности у него в кармане и больше китайская помощь ему не нужна, заключил Ломанов.



Владимир Скосырев



9 янв. 19