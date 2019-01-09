 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-полковник СНБ Узбекистана Туракулов, как выяснилось только сейчас, еще в 10/18 получил 16 лет л/с
15:50 10.01.2019

Как стало известно 7 января, бывший руководитель Следственного управления бывшей Службы национальной безопасности полковник Нодир Туракулов 25 октября прошлого года был приговорен к 16 годам лишения свободы и оштрафован на 81 млн. сумов (более $9,7 тыс). Об этом сообщает centralasian.org.
Глава правозащитного общества "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов, беседовавший со свидетелями и потерпевшими по делу Нодира Туракулова, рассказал о деталях суда.

- Полковник Туракулов Нодир был осужден 25 октября 2018 года Высшим военным судом. Согласно приговору, Нодир Туракулов был признан виновным по более 10 статьям Уголовного кодекса, такими как злоупотребление властью, взяточничество, мошенничество, вымогательство и приговорен к 16 годам тюремного заключения. Кроме того, он был оштрафован в 400-кратном размере минимальной заработной платы, - говорит Абдурахман Ташанов.

Вместе с 42-летним Нодиром Туракуловым были осуждены еще 12 лиц, включая сотрудников бывшей СНБ (ныне СГБ - Служба государственной безопасности), прокуратуры, милиции и предпринимателей.

По словам Абдурахмона Ташанова, против Туракулова возбуждено второе уголовное дело, по которому он обвиняется еще по десятку статей.

Экс-полковник бывшей СНБ Нодир Туракулов был арестован 22 января этого года в Ташкенте, спустя несколько дней после того, как президент Шавкат Мирзиеев обрушился с критикой на сотрудников Сурхандарьинского областного управления СНБ.

После ареста Туракулова ведомство, в котором он работал, было переименовано в Службу государственной безопасности. А всемогущий генерал Рустам Иноятов, возглавлявший СНБ на протяжении 23 лет, в начале прошлого года был отправлен в отставку. На его место был назначен Ихтиер Абдуллаев, работавший ранее генеральным прокурором Узбекистана.

Арестованный по указу президента Шавката Мирзиеева, Нодир Туракулов женат на дочери старшего брата бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашиджона Кадырова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547124600
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