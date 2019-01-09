Послом Киргизии в Корею пошлют 1-го зама МИД Динару Кемелову

15:54 10.01.2019

Первый замглавы МИД Динара Кемелова может стать послом Кыргызстана в Корее



Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Динара Кемелова может стать послом Кыргызстана в Республике Корея.



Как стало известно АКИpress, в ближайшее время ее кандидатура будет рассмотрена в Комитете Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.



Д.Кемелова с 2010 года входит в состав руководства МИД КР.



Ранее послом Кыргызстана в Корее был Кылычбек Султан, 12 октября 2018 года он освобожден от должности.