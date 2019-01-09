Послом в Россию от Киргизии собрался легендарный обормот (ранее судимый за убийство) Алик Джекшенкулов

16:10 10.01.2019

Аликбек Джекшенкулов может возглавить посольство Кыргызстана в России



Экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов может возглавить посольство Кыргызстана в России. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.



По словам главы комитета по международным делам Исхака Пирматова, кандидатуру Аликбека Джекшенкулова внесли на рассмотрение депутатов. Утверждать его в должности главы дипмиссии профильный комитет будет 15 января.



В случае одобрения Аликбек Джекшенкулов сменит на посту Болота Отунбаева, срок службы которого подходит к завершению.



10 января 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



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9 марта 2009 г. задержан МВД в Бишкеке. Как установила экспертиза, из его наградного пистолета Макарова 9 декабря 2007 года в гор. Талас буд убит турецкий бизнесмен Четин. Неизвестный выстрелил в него два раза из огнестрельного оружия. На месте происшествия были обнаружены две гильзы и одна пуля калибра 9 миллиметров.



16 марта 2010 г. решением Первомайского районного суда города Бишкека приговорен к 5 годам условно. Суд признал Джекшенкулова непричастным к убийству турецкого бизнесмена Сервета Четина, так как не нашел мотивов преступления и усомнился в качестве проведенного следствия.