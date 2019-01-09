В Узбекистане увеличили штрафы за занятие проституцией - от 3 до 7 мрзп

16:38 10.01.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 10 января закон, направленный на борьбу с проституцией, сообщает Радио Озодлик (Узбекская редакция Радио Свобода).



Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка" вносит ряд изменений в статью 190 "Занятие проституцией" Кодекса об административной ответственности.



В частности, теперь занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от трех до семи минимальных размеров заработной платы (ранее – от одного до трех МРЗП).



Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от семи до десяти минимальных размеров заработной платы или административный арест до пятнадцати суток (ранее – только штраф от трех до пяти МРЗП).