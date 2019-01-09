В мире катаклизмов. О трудностях долгосрочного прогнозирования, - М.Хазин

18:12 10.01.2019 В мире катаклизмов

о трудностях долгосрочного прогнозирования



Михаил Хазин



Я сейчас пишу свои традиционные годовые прогнозы и, естественно, главный вопрос: в каких местах следует сделать акценты.



Если вспомнить предыдущие прогнозы, которым уже больше 10 лет (желающие увидеть их в одном месте могут приобрести книгу "Черный лебедь мирового кризиса"), то они в основном касались конкретных моментов: будет-не-будет обвал, будет ли скачок курса рубля, не случится ли что эдакое… Но сама по себе такая постановка вопроса означала, что люди, в общем, не ждут принципиальных изменений в системе. Типа, ну уж с ней-то ничего такого не произойдет.



Сегодня ситуация прямо противоположная. Никого на самом деле уже не волнуют конкретные катаклизмы, поскольку все понимают, что они будут. Вот их сочетание, что раньше, что позже, куда бежать - вот это да, это интересно. Но общее ощущение от ситуации изменилось разительно, если раньше были катаклизмы в условиях сохранения среды, то теперь все поняли, что меняется сама среда. А когда меняется среда, говорить о катаклизмах смешно, они начинают становиться обыденностью.



Но осознание людьми ощущения изменения среды еще не означает, что люди понимают, что все это значит. Поскольку среда - это не только писаные правила, это еще и целая куча рефлексов, которые вбиты не только в голову, но и в пальцы.



Можно привести только один пример: космонавты в условиях невесомости первое время не попадают пальцами по кнопкам - потому что мышцы автоматически делают поправку на силу тяжести. А вы не пробовали вступить на ленту эскалатора, которые не едет? Нужно над собой сделать небольшое усилие, чтобы скомпенсировать готовности мышц встать на движущуюся дорожку.



На самом деле таких рефлексов крайне много, в бизнесе их ничуть не меньше, чем в любой другой сфере деятельности. И понимание происходящих процессов важно как раз потому, что они позволяют компенсировать неправильные рефлексы осмысленно, разумом. А если разум не работает, то ошибки неизбежны. Приведу несколько примеров, один из них ярко оптимистический.



Не секрет, что в условиях кризиса падают расходы и доходы. Обычно (в связи с наличием постоянных издержек) расходы падают сильнее, но это далеко не всегда. Возникает вопрос, можно ли заранее узнать, в каких отраслях расходы упадут в два раза, а доходы только в полтора?



Ответ на этот вопрос положителен. Можно. Только для этого нужна очень серьезная квалификация и многолетний опыт рассмотрения кризисных процессов. Иначе можно с уверенностью сказать, что в процессе рассмотрения соответствующих процессов аналитик "свалится" на привычные рефлексы. К слову, это относится и к управлению бизнесом: основные потери будут не от прямых ошибок главного руководителя/управленца, а от того, что руководители среднего звена будут совершать все типовые ошибки, которые только можно. Их же думать не учили, у них, в реальности, образование на уровне техникума (MBA, как известно, это диплом уровня техникума советской торговли).



Это, кстати, принципиально отличие ВУЗа от техникума: в первом учат думать, во втором - применять технологии. У нас сейчас в этом смысле, ВУЗов вообще не осталось, одни техникумы. А объяснить выпускнику техникума про изменение среды невозможно он, вообще, не понимает, о чем идет речь. Из него нужно выбить старые рефлексы и вбить новые, но, как показывает опыт, если для создания рефлекса "с нуля" некоторое действие нужно повторить 200-300 раз, то для "снятия" старого рефлекса нужно это действие повторить не менее 800-1000 раз. То есть это стоит в 3-4 раза дороже. А мыслить, вообще, после лет 25 научить практически невозможно. Структура мозга уже сформировалась.



Еще два примера. Один - энергетическая реформа Обамы. Вся эта реформа (включая сланцевый газ) была направлена на то, чтобы снизить энергетические издержки корпораций и, как следствие, стимулировать развитие экономики. Ну и вызвать рост ВВП. Беда в том, что современные эксперты не умеют думать в моделях межотраслевого баланса и, как следствие, они не поняли, что компании энергетического сектора довольно много ресурсов тратят на развитие. И результат реформы получился замечательный: энергетические издержки снизились, но более эффективные инвестиционные вложения энергокомпаний тоже снизились (доходы-то упали!) и, как следствие, солидарный эффект для экономики оказался отрицательным… Вот ведь беда какая…



А есть еще третий пример, взятый из одной старой беседы на Астанинском экономическом форуме. Роль энергетики в экономике связан не с ценой на нефть, поскольку рост ее цены вызывает для энергетиков не только рост доходов, но и рост расходов. И наоборот. Главное тут - доля энергии в стоимости продукции, бытовой, в первую очередь (я своему собеседнику вилку показал). Собственно, реформа Обамы это была как раз попытка снизить долю энергии в этой самой вилке.



Так вот, кризис неминуемо меняет структурные пропорции отраслей. И ключевой вопрос: доля энергии в вилке станет в два раза выше или в три раза меньше? И, как видно из реформы Обамы, вопрос этот вовсе не такой уж простой. Во всяком случае, мой собеседник ответа на него не знал, хотя в теме энергетики разбирался очень неплохо.



А ведь энергетика - это не единственная отрасль в экономике… Если еще, скажем, добавить логистику и транспорт… А еще металлургию… Да и много еще чего. Отметим, кстати, что лишние издержки в IT-секторе уже вошли в легенду и в ситуации кризиса их могут сократить на порядки… Так что жизнь может пойти веселая…



И вот вопрос: как в такой ситуации рассказывать о будущем? Никто же особо не представляет, как будет выглядеть посткризисная среда. Нет, направления изменений я себе представляю, но вот как далеко они зайдут… Это достаточно тяжело. Именно по этой причине я и начал серию семинаров посвященных именно этой ситуации, изменению среды… Первый состоится на Тенерифе в конце марта: с Русланом Макаровым. Поскольку не вызывает сомнений, что одним из главных инструментов снижения издержек будет использование цифровых технологий. Но все равно, тема эта остается и будет играть все большую роль в жизни бизнеса и общества. Источник - М.Хазин

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