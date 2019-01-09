"Теневой" туризм: как граждане Китая нелегально работают в Киргизии?

00:50 11.01.2019

В Киргизии легче "договориться с милицией, таможней и прочими людьми..."



Нелегальная миграция из Китая в Киргизию остается поводом для критики властей Киргизии. В ответ правительство страны приводит статистику, согласно которой в 2018 году в республике осталось всего 800 граждан КНР. И все они работают на предприятиях.



Корреспондент ИА REGNUM в поисках нелегалов отправилась на рынок "Дордой" в Бишкеке, где среди прочего продают товары из Китая. На территории одного из крупнейших в регионе торговых комплексов есть даже специальный "китайский рынок" "Джунхай". Там работают как киргизстанцы, так и граждане Китая.



Продают в буквальном смысле все: от одежды до техники. Продавцы вежливы с покупателями, тем более что в последние несколько лет торговля на "Джунхае" пошла на спад, но вот журналистов они сторонятся и от беседы отказываются.



Нам удалось побеседовать с гражданкой Китая, которая нелегально работает на рынке. Она согласилась на разговор на условиях анонимности.



ИА REGNUM : Как вы попали в Киргизию?



Тут работают мои знакомые. Они давно занимаются поставкой товаров из Китая, и у них есть несколько точек реализации товара на "Дордое". Работа мне показалась интересной потому, что в Китае я не могу зарабатывать столько.



ИА REGNUM : Как вы пересекли границу, у вас есть трудовой договор с работодателем?



Нет. Я нахожусь тут как турист.



ИА REGNUM : Не возникает проблем с милицией, не попадаете под рейды с проверками документов?



Попадаем. Рейды проходят регулярно. Но мы выкручиваемся, как-то договариваемся. Чаще всего мы заранее знаем, когда будет проходить рейд. Кроме того, меня особо не трогают, так как я - женщина, и мне больше доверяют.



ИА REGNUM : Сколько лет вы работаете в Киргизии?



Около двух лет. На рынке много таких продавцов, которые работают по туристической визе. Некоторые торгуют круглый год. У меня работа сезонная. Я каждый год уезжаю в Китай, у меня там остались муж и дети. Потом возвращаюсь.



ИА REGNUM : А товар, который вы продаете - ваш?



Да. Контейнер мы арендуем, но товар мой. Я его сама закупаю в Китае, через поставщиков переправляю через границу, а тут получаю. Обычно проблем нет. По документам все легально.



ИА REGNUM : А если не секрет, сколько вы зарабатываете?



Больше, чем могла бы в Китае. Мне хватает.



ИА REGNUM : А где вы живете?



Жилье мы снимаем. Я живу не одна, а со знакомыми. Так легче и дешевле. Если возникают проблемы с милицией, решаем их тоже через знакомых. Но это очень редко.



Сейчас новых людей, которые приезжают сюда на заработки, почти нет, торговля идет не очень хорошо. Но когда приезжали и еще не понимали, как нужно работать, чтобы не попасться - возникали трудности.



ИА REGNUM : Почему вы приехали в Киргизию, а не в Казахстан и не открыли бизнес, например, в "Хоргосе"?



Когда я только искала работу, никакого "Хоргоса" не было. А потом мне знакомые, которые возят товар в Казахстан, рассказали, что там все строже с документами. Сложнее договориться с милицией, таможней и прочими людьми.



Киргизия ближе, и проще пройти границу с Киргизией, чем с Казахстаном.



ИА REGNUM : Как у вас складываются отношения с местными продавцами?



Я очень плохо знаю киргизский и русский языки. Так что полноценного разговора не получается. Мы общаемся между собой. На рынке отношения нормальные. Трудности возникают с покупателями.



Было несколько случаев, когда люди берут крупную партию товара в долг, а деньги не возвращают. И пожаловаться мы не можем, мы ведь работаем тут без разрешения.



ИА REGNUM : А кто у вас таким образом "занимал" товар, соотечественники?



Нет. Это были местные бизнесмены.



Евгения Ким