 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Теневой" туризм: как граждане Китая нелегально работают в Киргизии?
00:50 11.01.2019

В Киргизии легче "договориться с милицией, таможней и прочими людьми..."

Нелегальная миграция из Китая в Киргизию остается поводом для критики властей Киргизии. В ответ правительство страны приводит статистику, согласно которой в 2018 году в республике осталось всего 800 граждан КНР. И все они работают на предприятиях.

Корреспондент ИА REGNUM в поисках нелегалов отправилась на рынок "Дордой" в Бишкеке, где среди прочего продают товары из Китая. На территории одного из крупнейших в регионе торговых комплексов есть даже специальный "китайский рынок" "Джунхай". Там работают как киргизстанцы, так и граждане Китая.

Продают в буквальном смысле все: от одежды до техники. Продавцы вежливы с покупателями, тем более что в последние несколько лет торговля на "Джунхае" пошла на спад, но вот журналистов они сторонятся и от беседы отказываются.

Нам удалось побеседовать с гражданкой Китая, которая нелегально работает на рынке. Она согласилась на разговор на условиях анонимности.

ИА REGNUM : Как вы попали в Киргизию?

Тут работают мои знакомые. Они давно занимаются поставкой товаров из Китая, и у них есть несколько точек реализации товара на "Дордое". Работа мне показалась интересной потому, что в Китае я не могу зарабатывать столько.

ИА REGNUM : Как вы пересекли границу, у вас есть трудовой договор с работодателем?

Нет. Я нахожусь тут как турист.

ИА REGNUM : Не возникает проблем с милицией, не попадаете под рейды с проверками документов?

Попадаем. Рейды проходят регулярно. Но мы выкручиваемся, как-то договариваемся. Чаще всего мы заранее знаем, когда будет проходить рейд. Кроме того, меня особо не трогают, так как я - женщина, и мне больше доверяют.

ИА REGNUM : Сколько лет вы работаете в Киргизии?

Около двух лет. На рынке много таких продавцов, которые работают по туристической визе. Некоторые торгуют круглый год. У меня работа сезонная. Я каждый год уезжаю в Китай, у меня там остались муж и дети. Потом возвращаюсь.

ИА REGNUM : А товар, который вы продаете - ваш?

Да. Контейнер мы арендуем, но товар мой. Я его сама закупаю в Китае, через поставщиков переправляю через границу, а тут получаю. Обычно проблем нет. По документам все легально.

ИА REGNUM : А если не секрет, сколько вы зарабатываете?

Больше, чем могла бы в Китае. Мне хватает.

ИА REGNUM : А где вы живете?

Жилье мы снимаем. Я живу не одна, а со знакомыми. Так легче и дешевле. Если возникают проблемы с милицией, решаем их тоже через знакомых. Но это очень редко.

Сейчас новых людей, которые приезжают сюда на заработки, почти нет, торговля идет не очень хорошо. Но когда приезжали и еще не понимали, как нужно работать, чтобы не попасться - возникали трудности.

ИА REGNUM : Почему вы приехали в Киргизию, а не в Казахстан и не открыли бизнес, например, в "Хоргосе"?

Когда я только искала работу, никакого "Хоргоса" не было. А потом мне знакомые, которые возят товар в Казахстан, рассказали, что там все строже с документами. Сложнее договориться с милицией, таможней и прочими людьми.

Киргизия ближе, и проще пройти границу с Киргизией, чем с Казахстаном.

ИА REGNUM : Как у вас складываются отношения с местными продавцами?

Я очень плохо знаю киргизский и русский языки. Так что полноценного разговора не получается. Мы общаемся между собой. На рынке отношения нормальные. Трудности возникают с покупателями.

Было несколько случаев, когда люди берут крупную партию товара в долг, а деньги не возвращают. И пожаловаться мы не можем, мы ведь работаем тут без разрешения.

ИА REGNUM : А кто у вас таким образом "занимал" товар, соотечественники?

Нет. Это были местные бизнесмены.

Евгения Ким

Источник - REGNUM
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