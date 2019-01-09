 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Турция: смогут ли страны и дальше совместно противостоять США?
00:52 11.01.2019

Перетягивание каната – от Белого дома до Кремля

Не секрет, что после укрепления позиций России в Сирии, две столицы - Москва и Анкара - запустили процесс налаживания отношений. На протяжении последних лет наша страна умело играла на ошибках Вашингтона, конвертировала военные победы в укрепление геополитического влияния, а к 2018 году перевела восстановление связей к успеху по многим фронтам. Эрдоган и Владимир Путин не случайно провели почти 20 телефонных разговоров за прошлый год.

К концу ноября был запущен "Турецкий поток", а процесс сирийского урегулирования плавно перешел к политической фазе. Несмотря на присутствие в регионе Америки, все постепенно шло к тому, что именно блок Ирана, Турции и России и стал бы принимать все ключевые решения.

Объявление США о выходе из Сирии было вызвано именно этим - успехами Дамаска и Москвы, а также отсутствием возможностей урвать что-либо больше. Тем не менее англосаксы по природе своей не могли уйти оттуда вежливо, а потому напоследок решили хлопнуть дверью.

По этой причине вывод американского контингента сопровождается всеми возможными попытками нагадить сотрудничеству Турции и России. Для этого турков откровенно призывают к активным военным действиям против курдских сил, к вторжению в "русскую" Сирию и разрыву отношений с Россией. На уровне официальной риторики все говорится с точностью до наоборот, однако по факту Турцию толкали именно к этому.

"Зеленый свет", зажженный для продажи Анкаре ракет "Пэтриот", был также призван перерубить сотрудничество Анкары и Москвы, сорвав сделку по С-400. Иными словами, американцами делалось все, дабы сирийский вопрос, находящийся в центре турецко-российского взаимодействия, снова превратился в источник разногласий для Турции и России.

Есть ли поводы для беспокойства?

С одной стороны - действительно есть. Москва пытается обеспечить начало политического процесса в Сирии как можно скорее, а значит, рано или поздно вынуждена будет поднять вопрос о прекращении турецкого военного присутствия в ней. Однако один из аспектов этой потенциальной проблемы заключается в том, какие именно отношения Россия к тому моменту построит с курдами.

Какую роль в дальнейшем отведет этим силам на сирийской земле и как утрясет эту ситуацию с соседней Турцией. С другой стороны, решение США об уходе из Сирии бьет и по Анкаре, поскольку теперь Эрдоган не сможет с той же мерой воздействия разыгрывать американскую карту.

Что касается сделки по С-400, то в ней Россия основательно подстраховалась. По данному контракту Анкара уже выплатила России необходимый аванс, и кроме того, в случае отказа обязана будет выплатить огромную неустойку. И если этот аспект американцы еще могли бы перекупить, то тот факт, что предложение России попросту лучше, США никак не изменят.

На прошлой неделе Турцию снова посетила американская делегация, которая сделала очередную попытку убедить Анкару отказаться от закупки российских С-400. Однако Эрдоган не стал соглашаться с предложением, поскольку оно не включало в себя того, что дает закупка ПВО у России.

Российские комплексы С-400 с технической точки зрения - лучшие в мире, и при этом обойдутся Турции втрое дешевле, чем американский конкурент. Спасибо санкциям, импортозамещению и двойной рублевой девальвации. Срок передачи туркам российских ракет составляет 12 месяцев, однако и за предыдущие несколько лет (соглашение по продаже ЗРК было подписано в конце 2017-го) США ничего сделать не сумели.

Американцы предлагают Турции меньшее количество ракет в значительно более дорогих и несовершенных установках, при том, что Анкара по российскому контракту приобретает разом четыре дивизиона С-400 (48 пусковых установок) по второе меньшей цене.

В целом же очередное желание Турции усидеть на двух стульях вполне понятно. Однако дело состоит в том, что Турция, благодаря глупейшей политике США в регионе, слишком хорошо понимает, что интересует Америку, прежде всего, в виде антироссийской марионетки. А это, ввиду резкого усиления России, сулит туркам массу проблем.

У Анкары есть собственные национальные интересы - создание в Сирии мирных и безопасных зон для миллионов беженцев, которые сейчас находятся у нее. Прекращение деятельности вооруженных американским оружием курдов, исключение создания курдского государства или автономии у своих границ, и все это может дать ей только Россия.

Именно наша страна, а не США.

Америка - несет хаотизацию. Россия, напротив, выстраивает мир там, куда приходит. Причем делает это не только в Евразии, но и в зонах совместных с Турцией интересов. Здесь у Анкары открываются гораздо большие возможности, нежели мог бы принести вассалитет США. Мир меняется, и у России в нем - важное место.

Руслан Хубиев

Источник - REGNUM
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