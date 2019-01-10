В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами

09:05 11.01.2019

Информация арабской газеты Al-Watan о гибели пяти военнослужащих 22-го полка специального назначения (SAS) Вооруженных сил Великобритании пока не нашла подтверждения ни в одном СМИ Соединенного Королевства. Ранее английские издания Guardian, Telegraph, Morning Star и другие сообщали о тяжелом ранении двух британских солдат и гибели одного курдского ополченца, которые попали под обстрел джихадистов. При этом указывалось, что исламисты применили противотанковые ракетные комплексы американского производства. Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд утверждает, что это оружие было поставлено спецслужбами США так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая перепродала его боевикам "черного халифата".



В сообщении, опубликованном изданием Al-Watan, сказано, что пять британских военнослужащих погибли и неустановленное число было ранено в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела террористами "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) их позиций ракетами противотанкового комплекса (ПТРК). Инцидент произошел во время штурма деревни Аль-Шаафа вблизи приграничного города Абу-Кемаль. Более точного описания обстоятельств этого события нет. К полудню 10 января эта информация не была подтверждена ни одним британским СМИ. Ливанское агентство Al-Masdar News опубликовало сообщение со ссылкой на Al-Watan. Странность состоит и в том, что в сообщении говорится об обстреле неких позиций, а британский спецназ не предназначен для использования в качестве пехоты, его удел – специальные операции. Возможно, в данном случае бойцы SAS по стечению обстоятельств или в качестве инструкторов оказались в боевых порядках отрядов СДС.



Раннее СМИ Соединенного Королевства сообщали о ранении двух британских военнослужащих. Журналисты однозначно назвали их спецназовцами из 22-го полка SAS. Был задан вопрос министру обороны Великобритании о возможном участии специальных сил страны в сухопутных боевых действиях в Сирии. Ответ был таким: "Мы не комментируем информацию о специальных силах". В публикуемых различными СМИ данных о ранении британских спецназовцев в Сирии есть несоответствия. Один из источников указывает, что на востоке провинции Дейр-эз-Зор вблизи населенного пункта Аш-Шафа колонна бронетехники, на которой находились бойцы 22-го полка SAS (см. "НВО" от 14.08.15 "Спецназ на службе ее величества"), была обстреляна боевиками "Исламского государства" из американских ПТРК TOW и крупнокалиберных пулеметов. Проще говоря, английские коммандос, между прочим, родоначальники Сил специального назначения, проявили беспечность и угодили в засаду. Ранее сообщалось, что поселок Аш-Шафа был полностью освобожден отрядами Сирийских демократических сил (СДС) от террористов. По другим данным, английские спецназовцы попали под обстрел во время контратаки, которую предприняли боевики ИГ под прикрытием начинавшейся пыльной бури.



Британская пресса и общественность остро отреагировали на тот факт, что английские солдаты были обстреляны из ПТРК, произведенного в Америке. Бывший посол Соединенного Королевства в Сирии Питер Форд утверждает, что это оружие было поставлено из США в соответствии с программой поддержки умеренной оппозиции в Сирии в 2015 году и было перепродано группировке ИГ. Об этом сообщают британские газеты Guardian, Telegraph и Morning Star. Снабжение оружием сирийских повстанцев было частью секретной операции ЦРУ, начатой бывшим президентом США Бараком Обамой в 2013 году по предложению бывшей тогда госсекретарем Хиллари Клинтон и главы ЦРУ того времени Дэвида Петреуса. Была выстроена сложная законспирированная цепочка поставок. Кроме того, США и Саудовская Аравия закупали оружие у стран – членов Европейского союза через частные компании, заключившие соответствующие контракты с государственными структурами.



В опубликованных материалах говорится о недопустимости гибели английских коммандос от американского оружия в Сирии в то время, когда они сражаются в составе коалиции, возглавляемой США, и совместно с коллегами из Пентагона мешают Дамаску уничтожать "Исламское государство". Речь идет и о назревшей необходимости вывода британских войск из Сирии. Кроме того, в ряде публикаций появились сообщения об отдельных фактах сговора некоторых командиров СДС с боевиками "черного халифата". Возникает вопрос: не являются ли описанные события началом развала международной антиигиловской коалиции, что может потрясти основы существования блока НАТО?



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



10.01.19