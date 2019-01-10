 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.01.2019
10:28  Год до выборов президента: испытания и интриги политического выбора в Таджикистане, - Х.Хуррамов
10:13  Монголия предреволюционная. Что может вызвать народные волнения в стране Вечного Синего Неба? - Бато Очиров
09:53  В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры = ($12)
09:44  Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США
09:21  Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина, - Т.Едовина
09:17  Йеменские хуситы поразили беспилотником вражеских генералов на военном параде
09:12  Арабы и Моссад сговорились реабилитировать Асада, - "НГ"
09:10  Бывший премьер Киргизии Исаков "наследил" в Историческом музее, - В.Панфилова
09:05  В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами
08:16  К мятежу! Сказка про маленького французика, который смог
00:52  Россия и Турция: смогут ли страны и дальше совместно противостоять США?
00:50  "Теневой" туризм: как граждане Китая нелегально работают в Киргизии?
00:02  Турецкий нож над "сирийским пирогом", - С.Кожемякин
Четверг, 10.01.2019
23:00  Об интересе россиян к восточным языкам, - П.Густерин
18:15  Влияние кибероружия на стратегическую стабильность в XXI веке
18:13  Цифровая оккупация: кибербезопасность, национальные интересы и суть информационной войны, - И.Ашманов
18:12  В мире катаклизмов. О трудностях долгосрочного прогнозирования, - М.Хазин
16:38  В Узбекистане увеличили штрафы за занятие проституцией - от 3 до 7 мрзп
16:10  Послом в Россию от Киргизии собрался легендарный обормот (ранее судимый за убийство) Алик Джекшенкулов
15:54  Послом Киргизии в Корею пошлют 1-го зама МИД Динару Кемелову
15:50  Экс-полковник СНБ Узбекистана Туракулов, как выяснилось только сейчас, еще в 10/18 получил 16 лет л/с
15:47  Киму в одиночку не выстоять в схватке с Трампом. Пхеньян обратился к Китаю за поддержкой, - В.Скосырев
13:57  Послицей Кыргызстана в Пекине станет вновь Канайым Бактыгулова
13:06  Казахстанский "Цеснабанк" возглавил Николай Мещеряков
13:01  Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране
13:00  Из БРИКС выпала "Б". Бразилия возвращается под крыло США, - "СП"
12:56  Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон, - Т.Ахметов
12:54  Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев
12:53  Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России
12:37  Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
12:21  На Берлин! Лаос вернул России 30 исправных танков Т-34
11:45  Россия вступает в Северную Сирию на фоне скандала с Израилем, - С.Шакарянц
11:37  КазОномасты переименовали названия улиц в Уральске
11:32  КГБ и тайны Египетских пирамид, - Daily Express
11:12  Кыргызские земли не будут отдавать Китаю за долги, – вице-премьер Боронов
11:10  Зять экс-Кырпрезидента Атамбаева Семетей Султанов подает в отставку с поста президента Федерации футбола Кыргызстана
10:01  Москва на геополитическом распутье, - А.Храмчихин
09:49  Мигранты отворачиваются от России. Рынок труда оказался под угрозой из-за внешних и внутренних проблем, - "НГ"
09:47  Кавказский погром. Казахстан проходит проверку на межэтническую прочность, - В.Панфилова
07:08  Умер последний председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов (он же - поэт Осенев)
00:27  Кто они, главные тормоза экономических реформ в Узбекистане? - А.Бурханов
00:21  Цепляет ли Ш.Мирзияев просто коррупцию или щупает саму систему? - Б.Мусаев
00:08  Докатились! "Независимые" служители Фемиды противодействуют реформам Ш.М.Мирзиеева, - М.Захидов
Среда, 09.01.2019
17:07  Руки прочь от Курил! Анонс митинга-протеста в Москве 20/01
17:06  Цель существования Кыргызстана есть бесконечное познание народом своей собственной судьбы и тайны, - Э.Джумабаев
16:20  Дональд Трамп между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, - В.Павленко
16:17  Затишье перед бурей? К полит-итогам 2018-го, - СП
16:03  Трамп собрался ввести ЧП в США. Что это такое?
12:39  Вонялкин-блюз. Будет построена станция по проверке воздуха в Бишкеке
12:38  Американский shutdown и его возможные последствия, - Дм.Седов
12:34  КазАрмия получила лицензию на подготовку штаб-офицеров для миротворческих миссий ООН
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами
09:05 11.01.2019

Информация арабской газеты Al-Watan о гибели пяти военнослужащих 22-го полка специального назначения (SAS) Вооруженных сил Великобритании пока не нашла подтверждения ни в одном СМИ Соединенного Королевства. Ранее английские издания Guardian, Telegraph, Morning Star и другие сообщали о тяжелом ранении двух британских солдат и гибели одного курдского ополченца, которые попали под обстрел джихадистов. При этом указывалось, что исламисты применили противотанковые ракетные комплексы американского производства. Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд утверждает, что это оружие было поставлено спецслужбами США так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая перепродала его боевикам "черного халифата".

В сообщении, опубликованном изданием Al-Watan, сказано, что пять британских военнослужащих погибли и неустановленное число было ранено в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела террористами "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) их позиций ракетами противотанкового комплекса (ПТРК). Инцидент произошел во время штурма деревни Аль-Шаафа вблизи приграничного города Абу-Кемаль. Более точного описания обстоятельств этого события нет. К полудню 10 января эта информация не была подтверждена ни одним британским СМИ. Ливанское агентство Al-Masdar News опубликовало сообщение со ссылкой на Al-Watan. Странность состоит и в том, что в сообщении говорится об обстреле неких позиций, а британский спецназ не предназначен для использования в качестве пехоты, его удел – специальные операции. Возможно, в данном случае бойцы SAS по стечению обстоятельств или в качестве инструкторов оказались в боевых порядках отрядов СДС.

Раннее СМИ Соединенного Королевства сообщали о ранении двух британских военнослужащих. Журналисты однозначно назвали их спецназовцами из 22-го полка SAS. Был задан вопрос министру обороны Великобритании о возможном участии специальных сил страны в сухопутных боевых действиях в Сирии. Ответ был таким: "Мы не комментируем информацию о специальных силах". В публикуемых различными СМИ данных о ранении британских спецназовцев в Сирии есть несоответствия. Один из источников указывает, что на востоке провинции Дейр-эз-Зор вблизи населенного пункта Аш-Шафа колонна бронетехники, на которой находились бойцы 22-го полка SAS (см. "НВО" от 14.08.15 "Спецназ на службе ее величества"), была обстреляна боевиками "Исламского государства" из американских ПТРК TOW и крупнокалиберных пулеметов. Проще говоря, английские коммандос, между прочим, родоначальники Сил специального назначения, проявили беспечность и угодили в засаду. Ранее сообщалось, что поселок Аш-Шафа был полностью освобожден отрядами Сирийских демократических сил (СДС) от террористов. По другим данным, английские спецназовцы попали под обстрел во время контратаки, которую предприняли боевики ИГ под прикрытием начинавшейся пыльной бури.

Британская пресса и общественность остро отреагировали на тот факт, что английские солдаты были обстреляны из ПТРК, произведенного в Америке. Бывший посол Соединенного Королевства в Сирии Питер Форд утверждает, что это оружие было поставлено из США в соответствии с программой поддержки умеренной оппозиции в Сирии в 2015 году и было перепродано группировке ИГ. Об этом сообщают британские газеты Guardian, Telegraph и Morning Star. Снабжение оружием сирийских повстанцев было частью секретной операции ЦРУ, начатой бывшим президентом США Бараком Обамой в 2013 году по предложению бывшей тогда госсекретарем Хиллари Клинтон и главы ЦРУ того времени Дэвида Петреуса. Была выстроена сложная законспирированная цепочка поставок. Кроме того, США и Саудовская Аравия закупали оружие у стран – членов Европейского союза через частные компании, заключившие соответствующие контракты с государственными структурами.

В опубликованных материалах говорится о недопустимости гибели английских коммандос от американского оружия в Сирии в то время, когда они сражаются в составе коалиции, возглавляемой США, и совместно с коллегами из Пентагона мешают Дамаску уничтожать "Исламское государство". Речь идет и о назревшей необходимости вывода британских войск из Сирии. Кроме того, в ряде публикаций появились сообщения об отдельных фактах сговора некоторых командиров СДС с боевиками "черного халифата". Возникает вопрос: не являются ли описанные события началом развала международной антиигиловской коалиции, что может потрясти основы существования блока НАТО?

Александр Шарковский
Заместитель ответственного редактора НВО

10.01.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547186700
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №811
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №812
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №816
- К. Токаев: Работа депутатов по разъяснению Стратегии Президента не должна носить формального характера
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на упрощение процедур реабилитации и банкротства
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска
- Традиционная ориентация
- Итоги государственного контроля и надзора в сфере торгового мореплавания за 2018 год
- WWF – инструмент построения земного рая для "золотого миллиона"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  