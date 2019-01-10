Бывший премьер Киргизии Исаков "наследил" в Историческом музее, - В.Панфилова

09:10 11.01.2019

Сапару Исакову предъявлено еще одно обвинение в коррупции



Бывшему премьер-министру Киргизии Сапару Исакову, который находится под арестом в рамках дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ, предъявлено еще одно обвинение по статье "Коррупция". Дело касается реконструкции Государственного исторического музея. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и конфискация имущества. Однако мера пресечения может быть смягчена, если к обвиняемому будут применены статьи нового Уголовного кодекса, который вступил в силу с 1 января 2019 года.



Сапар Исаков стал основным фигурантом громких коррупционных дел в Киргизии. Как ранее писала "НГ" (см. номер от 05.06.18), бывшего главу правительства обвинили в лоббировании заведомо невыгодного контракта на модернизацию ТЭЦ Бишкека с китайской компанией "ТВЕА". Ситуация с ТЭЦ привлекла внимание правоохранительных органов после случившейся аварии в январе 2018 года. Тогда из строя вышло несколько агрегатов и жители лишились подачи тепла при минус 25 градусов на улице. После ликвидации последствий аварии комиссия, расследовавшая ее причины, зафиксировала грубые нарушения, допущенные в ходе реконструкции ТЭЦ. Ущерб от аварии был оценен в 1,3 млн долл.



Второе обвинение Сапару Исакову предъявлено в нанесении ущерба госбюджету на сумму 1,4 млн долл. при реконструкции Государственного исторического музея. Сообщение об этом распространила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. Установлено, что в 2017 году Исаков, находясь в должности главы аппарата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, вмешался в работу турецкой компании, ответственной за реконструкцию музея.



"По договоренности турецкая сторона должна была выделить в течение трех лет грант в размере 15 млн долл. Но из-за необоснованного давления Сапара Исакова и других должностных лиц, которые требовали завершения работ до 31 августа 2017 года, она отказалась от выполнения дальнейших работ, в результате чего реконструкцию музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств республиканского бюджета – примерно 25 млн долл. К реконструкции "без проведения процедур государственных закупок" привлекли немецкую компанию, закупившую дорогостоящее оборудование и предметы интерьера, значительно превышающие по стоимости материалы, имеющиеся на внутреннем рынке. В частности, немецкая компания поставила музею "дорогостоящее оборудование для кафетерия, две белые полигранные лошади, инсталляцию из 59 стволов деревьев, подиума и постамента почти на 1 млн долл.", – говорится в релизе пресс-службы ГКНБ. По данным киргизского силового ведомства, различные расходы в результате преступных действий и с ведома Исакова были завышены в целом почти на 1,5 млн долл., а реконструкция музея не завершена.



Экс-премьер обвинял действующую власть в политических преследованиях, заявляя, что за обвинениями в его адрес стоит президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства на встрече с жителями Чуйской области накануне обещал, что борьба с коррупцией будет продолжена. "Размах коррупции в стране оказался намного шире, чем мы предполагали. Раскрыто много фактов, скоро будет раскрыто еще множество фактов коррупции. Не искоренив коррупцию, мы не сможем развивать государство. Каждый из нас должен это понять. Это должно быть делом не одного только президента или правоохранительных органов, а всего общества. Коррупционер должен бояться ходить свободно среди народа, быть привлеченным к ответственности. Кто крадет народное добро, должен его возвратить. Борьба с коррупцией будет продолжена", – заявил Жээнбеков.



Адвокат Нурбек Токтакунов утверждает, что обвинения, выдвинутые против его подзащитного Исакова, надуманы. "Фактов получения денег Исаковым у следствия нет. Виртуально выводят математическую формулу и через нее доказывают наличие ущерба", – цитирует адвоката информационный портал kloop.Kg.



Киргизский эксперт Нурсултан Акылбек, комментируя дело "высокопоставленных коррупционеров", указывает на важность доказательной базы. "Сейчас высшие должностные лица обвиняются по статье 303 п. 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (УК КР) от 1997 года, по которой предусмотрено наказание до 20 лет. Это особо тяжкие преступления. Но если их будут судить по новому УК, принятому в 2017 году и вступившему в силу с января 2019 года, наказание по статье 119 будет мягче – от 12,5 года до 15 лет лишения свободы", – сказал "НГ" Акылбек. Эксперт уточнил, что новая редакция Уголовного кодекса, в частности статья 12, оговаривает, что нормы, которые смягчают ответственность, имеют обратную силу. Это означает, что в отношении высокопоставленных коррупционеров может быть применен новый закон. "Вопрос не в том, виновны они или нет. А в том – смогут ли доказать их вину. Это дело 50 на 50 – уголовное и политическое", – отметил Акылбек.



Киргизский политик Токтайым Уметалиева считает, что доказательной базы по делу Сапара Исакова, а также других "высокопоставленных коррупционеров" нет. "Следствие шьет доказательную базу", – сказала "НГ" Уметалиева. По ее мнению, в деле по Бишкекской ТЭЦ много нестыковок, что, естественно, вызывает вопросы. Политик убеждена, что всех чиновников, обвиняемых в коррупции, будут судить по новому кодексу. "В рамках нового кодекса многие тяжкие статьи упраздняются. Понятие "коррупция" довольно размытое. Все будет зависеть от того, по какой статье нового УК их будут судить. Например, если будет нецелевое использование кредитов, то это обвинение не подпадает под статью о коррупции. В качестве наказания предусмотрен штраф", – говорит Уметалиева. По ее мнению, все будет зависеть от решения властей. И не исключено, что все обвиняемые в скором времени окажутся на свободе.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



10.01.19