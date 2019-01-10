Арабы и Моссад сговорились реабилитировать Асада, - "НГ"

09:12 11.01.2019

Новая коалиция хочет лишить Иран плацдарма в Сирии и обуздать военную экспансию Турции



Дипломатическая реабилитация президента Сирии Башара Асада, казавшаяся фантастикой еще пару лет назад, стала реальным планом, который вынашивают крупнейшие региональные державы. Страны Персидского залива, запустившие накануне процесс восстановления своих представительств в Дамаске, намерены пойти дальше и вернуть Сирию в Лигу арабских государств (ЛАГ). Обнародованные британской прессой данные говорят, что в этом Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет готов поддержать Израиль. Члены новой коалиции хотят таким образом лишить Иран сирийского плацдарма и обуздать военную экспансию Турции.



В истории с военно-политическим разделом Сирии открывается новая глава. Процесс разрушения дипломатической изоляции Дамаска, признаки которого появлялись на протяжении последних месяцев, оказался итогом негласных договоренностей между Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Израилем. Базирующееся в Великобритании издание Middle East Eye опубликовало данные о секретной встрече глав разведок четырех стран, на которой и было принято решение помочь восстановлению связей между сирийским правительством и арабским миром. Именно так члены неожиданно сложившейся коалиции хотят нейтрализовать иранское влияние на сирийские институты и дать отпор растущим амбициям Турции по присвоению северо-востока Сирии. Подобные контакты свидетельствуют: в регионе окончательно проступили контуры противостояния новых блоков – между Турцией, Ираном и Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем – с другой.



Встреча лидеров разведсообщества прошла с участием директора Моссада Йосси Коэна, отмечает Middle East Eye. Ему источники издания, знакомые с содержанием переговоров, приписывают фразу: "Иранская мощь хрупка, настоящая угроза исходит от Турции". Вероятно, желание Анкары воспользоваться неопределенностью в позиции США и провести операцию на северо-востоке Сирии беспокоит не только аравийские столицы, но и Иерусалим.



Сообщается, что на четырехсторонней встрече был согласован набор из четырех мер. Первая из них нацелена на то, чтобы добиться расположения американского руководства. Так, страны Персидского залива и Израиль договорились помочь Вашингтону в сокращении военных и финансовых обязательств по отношению к Афганистану. Вероятно, в этом контексте стоит рассматривать недавние межафганские переговоры в ОАЭ с участием Пакистана и Саудовской Аравии. Ранее такие встречи регулярно проходили в Катаре.



Второй мерой должны стать усилия по минимизации турецкого влияния на некоторые фракции в иракском парламенте. Об этом саудовская сторона недвусмысленно намекнула спикеру иракского законодательного органа Мухаммеду аль-Халбоуси во время его визита в Эр-Рияд 17 декабря.



Третьим шагом призвано стать возвращение Сирии в ЛАГ, которое, по задумке, лишит Иран рычагов воздействия на Асада. Первый сигнал о том, что члены ЛАГ хотят восстановить связи с Дамаском, послали ОАЭ, которые отправили своих дипломатов в сирийскую столицу (см. "НГ" от 13.11.18). Сейчас дипломатическое представительство Эмиратов возвращается к полноценной работе. Восстановлением своего дипломатического присутствия в Дамаске занялся и Бахрейн. О многом свидетельствует и первый после начала гражданского конфликта в Сирии визит лидера страны – члена ЛАГ. Речь о недавнем визите президента Судана Омара аль-Башира в Сирию.



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Йосси Коэн считат, что Турция представляет для региона

большую угрозу, чем Иран. Фото Reuters

Дамаск потерял связь с ЛАГ в 2011–2012 годах, когда члены организации почти единогласно выразили протест в связи с силовыми методами, которыми воспользовалось сирийское правительство по отношению к оппозиции. Сейчас аравийские центры силы, похоже, готовы списать если не все, то большую часть своих претензий к Асаду. 9 января в Каире состоялось координационное совещание ЛАГ, на котором был поднят вопрос о нормализации связей с Сирией. Как ожидается, тема может обсуждаться 19–20 января в Бейруте, где запланирован саммит организации по экономическому и социальному развитию. Во всяком случае, выдвижения подобной инициативы ожидают от и.о. министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля. Члены ЛАГ пока не раскрывают своих планов. Так, накануне министр иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что ему ничего не известно об идее пригласить представителей официального Дамаска на экономический саммит.



Впрочем, восстановлением дипломатических связей с Дамаском договоренности Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Израиля не ограничиваются. Четвертой мерой, согласованной лидерами разведок четырех стран, должна стать поддержка сирийских курдов на северо-востоке Сирии, судьба которых остается неопределенной из-за планов президента США Дональда Трампа вывести американский контингент из Арабской Республики. Региональные игроки опасаются: в том случае, если курдские вооруженные формирования останутся без финансовой и военной поддержки извне, контроль над их территориями получит Турция, которую страны Персидского залива (за исключением Катара) рассматривают как главного регионального соперника наряду с Ираном. В контактах с лидерами курдских формирований аравийские монархии были замечены и раньше. Так, Саудовская Аравия выделяла средства на стабилизацию ситуации на севере Сирии.



Безусловно, говорить, что после начала гражданского конфликта сирийское правительство находилось в едва ли не полной дипломатической изоляции на Ближнем Востоке, нельзя. Ни для кого не секрет контакты Дамаска с Иорданией и Египтом. Эпизодически с сирийским правительством выходил на связь Израиль: роль парламентеров нередко выполняли сирийские предприниматели из числа алавитов и христиан. Правда, границы заинтересованности еврейского государства в прорыве изоляции вокруг сирийского режима не до конца понятны. Что страны Персидского залива могли предложить Иерусалиму в обмен на его военную и разведывательную помощь, качеством которой любит хвалиться премьер-министр Биньямин Нетаньяху? Не исключено, что власти Израиля хотят таким образом преодолеть свою условную изоляцию – арабскую. Вслед за визитом в Оман премьеру пророчат скорую поездку в Бахрейн.



Впрочем, в экспертной среде ставят под вопрос то, оправдывает ли себя возвращение Сирии в арабскую семью. "Легитимность – это не то слово, которое может быть применено к Асаду, – заявил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. – Даже его сирийские сторонники хорошо знакомы с коррупцией, некомпетентностью и жестокостью его режима. Но некоторые члены ЛАГ, думая, что Асад теперь с нами на долгие годы, рассчитывают, что они могут убедить его сократить связи с Ираном. Потом они поймут, что это очень дорогостоящее мероприятие с небольшим шансом на успех. Те арабские государства, которые сыграли главную роль в разложении сирийской оппозиции путем поддержки исламистских "гангстеров", теперь будут возглавлять усилия по привлечению Асада в свои ряды. Их единственная последовательность в том, что они презирают сирийский народ".



Бывший американский дипломат, работавший под началом Хиллари Клинтон, полагает, что Иран только поддержит возвращение сирийского правительства в ЛАГ. "Думаю, что Иран прекрасно понимает, что это ключ – как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе – к политическому выживанию Асада, – предположил Хоф. – Он вряд ли будет возражать, если Асад сможет выжать из доверчивых арабов средства на восстановление (пострадавших от войны районов Сирии. – "НГ"). У него самого нет денег на выполнение этой задачи".



Игорь Субботин



10.01.19