Йеменские хуситы поразили беспилотником вражеских генералов на военном параде

09:17 11.01.2019

Хуситы сорвали парад

В результате атаки беспилотника на юге Йемена пострадали несколько генералов



Шесть человек погибли и около 20 пострадали в результате взрыва беспилотника, запущенного сторонниками хуситского движения "Ансар Аллах" и атаковавшего одну из крупнейших военных баз на юге Йемена. По данным йеменских источников, среди пострадавших могут быть глава генштаба, его заместитель, глава военной разведки и другие высокопоставленные военные. Атака поставила под угрозу реализацию достигнутых в середине декабря договоренностей о перемирии в городе-порте Ходейда, а также в целом сорвать процесс мирного урегулирования в Йемене.



Хуситское движение "Ансар Аллах" атаковало в четверг при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника военную базу "Аль-Анд" на юге Йемена в провинции Лахедж, в 60 км севернее Адена. Это одна из самых больших йеменских военных баз - на ней в свое время размещался, в частности, американский спецназ, который вел боевые действия против "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Нападение на базу произошло во время военного парада, посвященного началу нового учебного года для курсантов. На церемонии присутствовали высокопоставленные военные и губернатор провинции. Именно они и пострадали в первую очередь. Согласно официальным данным, среди раненых есть два высокопоставленных армейских чина. Первоначально арабские СМИ со ссылкой на местные источники сообщили о гибели начальника генштаба генерал-лейтенанта Абдаллы Салема ан-Нахъи, его заместителя Салеха аз-Зиндани и главы военной разведки Мухаммеда Салеха. Однако позднее появилась информация, что они живы, но получили ранения, так же как губернатор провинции Ахмед Абдалла ат-Турки и командующий 4-м военным округом генерал-майор Фадль Хасан. Среди раненых есть и журналисты.



Движение "Ансар Аллах" сразу же взяло на себя ответственность за атаку, подчеркнув, что она была направлена на "захватчиков и наемников". Со своей стороны министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что произошедшее на военной базе еще раз доказывает, что хуситы не готовы к миру и используют перемирие для укрепления своих позиций. Он пообещал, что атака не останется без ответа.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, который нашел убежище в Эр-Рияде. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, включая столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена. В середине декабря на первых за два с половиной года переговорах по межйеменскому урегулированию, которые прошли в Швеции под эгидой ООН, было достигнуто соглашение о прекращении огня в районе Ходейды - основных морских ворот Йемена и обмене заключенными. Однако с момента вступления соглашений в силу 18 декабря обе стороны конфликта не прекращают обвинять друг друга в нарушении соглашений. Офис спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса утверждает, что боевые действия после 18 декабря значительно сократились. Но отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.



Новый раунд переговоров по Йемену планировалось провести в начале года, но промедление в реализации уже достигнутых договоренностей и теракт на военной базе ставят под угрозу срыва весь процесс мирного урегулирования в Йемене.



Атака на военную базу вновь вывела на первый план вопрос о военной помощи движению "Ансар Аллах" со стороны Ирана. Хуситы сообщили, что использовали для атаки новый беспилотник Qasef-2K. В 2018 году группа экспертов ООН по Йемену опубликовала доклад, где отмечалось, что беспилотный летательный аппарат Houthi Qasef-1 "практически идентичен по конструкции, размерам и возможностям беспилотному летательному аппарату Ababil-T, изготовленному иранской авиастроительной промышленностью".



США, Саудовская Аравия и ОАЭ неоднократно обвиняли Иран в снабжении хуситов технологиями и деталями, необходимыми для создания беспилотников и баллистических ракет, а также в целом в оказании влияния на движение "Ансар Аллах" в их борьбе против арабской коалиции. Однако в Москве считают, что влияние Тегерана на йеменский конфликт преувеличено. Тем не менее эта тема постоянно присутствует в повестке переговоров российских дипломатов с йеменскими коллегами. В частности, в четверг она обсуждалась в ходе встречи в Москве помощника главы МИД Ирана Хосейна Ансари с заместителями главы МИД России Сергеем Вершининым и Михаилом Богдановым.



Перспективы йеменского урегулирования продолжат обсуждать в Москве и в пятницу, на консультациях со спецпосланником генсека ООН Мартином Гриффитсом. На йеменском направлении, в отличие от сирийского, у России нет никаких разногласий с ООН, она полностью поддерживает усилия спецпосланника, в том числе расширение присутствия международной организации в Йемене. "Очевидно, что многолетний конфликт не прекратится сразу после достижения договоренностей, которые спецпосланник генсека ООН выработал на встрече в Швеции. Мы не ждем сиюминутных результатов и продолжаем работать с Мартином с целью скорейшей реализации договоренностей",- заявил в среду постпред РФ Василий Небензя.



Марианна Беленькая

№3 от 11.01.2019, стр. 5