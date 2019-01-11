Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина, - Т.Едовина

09:21 11.01.2019

Немецкие производители жалуются на протекционизм в КНР



Крупнейшая ассоциация немецких производителей BDI раскритиковала условия доступа иностранных компаний на китайский рынок, обратившись к властям ФРГ и руководству Евросоюза с предложениями по координации политики в отношении КНР. Вслед за администрацией Дональда Трампа члены немецкой ассоциации заявляют о нерыночных практиках Китая и об усилении контроля за деятельностью иностранного бизнеса в этой стране. Предлагается жестче отслеживать сделки слияний и поглощений, бороться с демпингом в секторе услуг и запускать конкурирующие с китайскими проекты.



Немецкая промышленная ассоциация (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI), представляющая интересы более 100 тыс. компаний 40 отраслей, обратилась к властям ФРГ и бизнес-сообществу с предложениями по поводу, как сказано, "системной конкуренции" между открытой экономикой ЕС и экономикой КНР, в которой доминируют госкомпании. "Для того чтобы успешно конкурировать с Китаем на равных условиях в будущем, Германии и ЕС необходимо выделить дополнительные ресурсы для развития инфраструктуры и инновационных технологий, нужна амбициозная индустриальная политика, ни одна из стран не сможет самостоятельно справиться с политическими и экономическими рисками, исходящими от Китая",- говорится в обращении. Указывается, что речь не идет о препятствиях в торговле, которые нарушили бы принципы ВТО.



Пекин опубликовал список отраслей с ограничениями для инвесторов

Пекин опубликовал список отраслей с ограничениями для инвесторов

В 2017 году оборот между Германией и КНР оказался рекордно высоким и составил €187 млрд, это чуть менее трети всей торговли Евросоюза с Китаем. В письме отмечается, что немецкие компании нуждаются в китайском рынке, однако доступ на него остается ограниченным из-за препятствий для инвестиций. Особенно это касается сектора услуг, в котором Китай пока далек от выполнения обещаний, взятых при присоединении к ВТО. На равное с китайскими компаниями отношение не могут рассчитывать даже давно работающие в КНР европейские структуры. Они сталкиваются с требованиями трансфера технологий и с недостаточной защитой интеллектуальной собственности.



Непредсказуемые последствия для компаний несет и внедренная в Китае система социального кредита (оценка отдельных граждан или организаций по различным параметрам) - низкие баллы в ней могут привести к повышению налоговой нагрузки и ограничению инвестиционных возможностей, сетуют в BDI. "Долгое время казалось, что политика реформ в Китае приведет к постепенной либерализации и встраиванию китайской экономики в глобальную, однако эта теория теперь не оправдывается - Пекин консолидирует ресурсы в рамках собственной модели, влияние государства на экономику усиливается, а не ослабевает",- отмечается в обращении.



Почему Китаю не удается закрепиться в регионе Центральной и Восточной Европы

Почему Китаю не удается закрепиться в регионе Центральной и Восточной Европы

Всего в нем перечислены 54 меры по исправлению ситуации. В частности, ассоциация предлагает руководству Евросоюза и федеральным властям ФРГ запретить предоставление субсидий компаниям, не производящим продукцию внутри ЕС. Также предложено ввести более жесткий контроль над сделками слияния и поглощения, бороться с демпингом в секторе услуг. Еще ассоциация просит льгот для НИОКР и увеличения инвестиций в цифровую инфраструктуру, настаивает на координации политики в отношении Китая не только на уровне ЕС, но и G7 и G20, а также предлагает запустить альтернативу китайской инициативе "Пояса и пути".



Отметим, что обращение опубликовано после того, как статистика зафиксировала очередное падение как экспорта, так и импорта ФРГ (на 0,4% и 1,6% соответственно). Немецкий ВВП сократился на 0,2% по итогам третьего квартала (впрочем, большинство экономистов пока не ожидают технической рецессии, для этого спад должен фиксироваться минимум два квартала подряд). "В текущих условиях в глобальной торговле наблюдается слишком много кризисных явлений, что оказывает негативное влияние на немецкий экспорт, даже слабость евро не оказала поддержку поставкам из страны",- отмечают в ING Bank.



Татьяна Едовина

№3 от 11.01.2019, стр. 2