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15:50 Экс-полковник СНБ Узбекистана Туракулов, как выяснилось только сейчас, еще в 10/18 получил 16 лет л/с
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12:54 Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев
12:53 Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России
12:37 Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
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11:10 Зять экс-Кырпрезидента Атамбаева Семетей Султанов подает в отставку с поста президента Федерации футбола Кыргызстана
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|Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США
09:44 11.01.2019
Министерство иностранных дел выдвинуло кандидатуру Болота Отунбаева на пост посла Кыргызстана в США. Об этом АКИpress сообщили источники.
На сегодня послом Кыргызстана в США является Кадыр Токтогулов.
Их кандидатуру скоро рассмотрит профильный комитет Жогорку Кенеша.