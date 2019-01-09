Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США

09:44 11.01.2019

Министерство иностранных дел выдвинуло кандидатуру Болота Отунбаева на пост посла Кыргызстана в США. Об этом АКИpress сообщили источники.



На сегодня послом Кыргызстана в США является Кадыр Токтогулов.



Их кандидатуру скоро рассмотрит профильный комитет Жогорку Кенеша.