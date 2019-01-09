 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры = ($12)
09:53 11.01.2019

По информации источников, непосредственно связанных с денежной политикой, 28 декабря 2018 года президент Шавкат Мирзиеев дал указание о распечатке новых купюр номиналом 100 000 сумов ($12) и подписал соответствующий указ.

Как сообщил источник из финансовой системы страны, Центральный банк и Министерство финансов разработали предложение о введение в обращение новых купюр и в прошлом месяце передали его в Сенат, передает centralasian.org.

По словам источника, непосредственно связанного с этим делом, новая банкнота номиналом 100 000 сумов должна быть введена в обращение накануне Навруза.

Как утверждает источник, после банкноты номиналом 100 000 сумов больше не будут вводить в обращение более крупные купюры и будет объявлена деноминация. "В Узбекистане 100 тысячная банкнота будет 16-ой по счету, больше уже не будет. После этого объявят деноминацию. Уберут два нуля, и самая большая банкнота будет номиналом 100 сумов ", - сказал ташкентский чиновник.

Банкноты номиналом 50 тысяч сумов были выпущены в Узбекистане 22 августа 2018 года. Самая крупная национальная купюра страны по официальному курсу на 10 января 2019 года равна $6.

По словам специалистов банковско-финансовой системы, введение в обращение купюр номиналом 100 000 сумов (эквивалентно $12) "сэкономит людям время, а также бумагу и краски".

Источник - centralasian.org
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