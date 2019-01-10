Год до выборов президента: испытания и интриги политического выбора в Таджикистане, - Х.Хуррамов

10:28 11.01.2019 Ровно через год в стране должны пройти парламентские и президентские выборы и главной политической интригой остается вопрос передачи или сохранения власти президентом страны Эмомали Рахмоном, который по Конституции имеет неограниченное право баллотироваться на пост главы государства. Промежуточный этап между текущим и будущим электоральными циклами одни эксперты оценивают как вполне стабильное и предсказуемое, другие все же видят определенные угрозы, которые могут ожидать страну в ближайшие 2 года. Так или иначе предстоящие выборы во многом определят политическую судьбу Таджикистана.



Не влияющие сложности

В странах с высокой степенью политической конкуренции за год до выборов обычно наблюдается оживление политического поля. Появляются лица, ранее не проявлявшие особой активности, которые указывают на промахи и ошибки властей, а власти стараются еще больше активизироваться и решать наиболее острые и наболевшие вопросы, завлекая в свою сторону электорат.



В Таджикистане подобной конкуренции за привлечение сторонников, или предвыборную критику в отношении власти наблюдать невозможно, хотя эксперты также выделяют ряд хронических проблем, которые остаются нерешенными и требуют к себе особого внимания. Это в первую очередь зависимость экономики от внешних факторов, главным образом от слабеющей российской экономики, проблемы в банковском секторе, низкие доходы населения, высокая степень зависимости от импорта, увеличивающийся государственный долг и.т.д.



Однако эксперты сомневаются, что эффект от экономических проблем или их упоминание может существенно повлиять на предстоящие выборы. "Экономические факторы могут иметь влияние лишь в тех случаях, когда выборы проходят на основе реального волеизъявления народа. В данном случае, мы видим, что все крупные финансово-экономические проекты сосредоточены в руках политической элиты и приближенных к ним людей, которые фактически находятся под их защитой. Это позволяет говорить, что экономические сложности особого влияния не окажут", - рассказывает таджикский журналист Иршод Сулаймони.



Выборы с единственной интригой

Он отмечает, что в 2020 году в Таджикистане должны пройти парламентские и президентские выборы и полагает, что одни из этих выборов могут пройти раньше срока.



Иршод Сулаймони

Иршод Сулаймони

Вместе с тем, Сулаймони выражает уверенность, что предстоящие выборы пройдут без особых вызовов и политических интриг, поскольку правительство имеет полноценный контроль над всеми ветвями власти. "Внутри страны также нет серьезной политической силы, которая могла бы бросить вызов властям. Все существующие политические партии в стране строго следуют линии правительства. Несистемная оппозиция также не может иметь влияния, поскольку объявлена в стране террористической и внутри страны никто не будет с ней сотрудничать", - уверен Сулаймони.



Единственным интересным моментом на президентских выборах, по словам журналиста, может оказаться вопрос о том, кто именно из числа сегодняшней правящей элиты будет выдвинут в качестве кандидата на президентскую должность.



С момента внесения изменений в Конституцию в 2015 году, согласно которым возрастной ценз кандидатов в президенты был занижен с 35 до 30 лет, многие эксперты заговорили о подготовке транзита власти в стране и в качестве "престолонаследника" видели старшего сына президента, мэра Душанбе Рустами Эмомали.



Однако в январе 2016 года, старшая дочь президента Озода Рахмон была назначена на должность главы администрации президента, что внесло определенную неоднозначность в прогнозы экспертов, которая сохраняется до сих пор. Озода Рахмон в некоторых экспертных кругах признается более компетентной и опытной чиновницей, однако будучи женщиной в патриархальном и мусульманском обществе ее фигура воспринимается с определенной долей скепсиса. Тем не менее, в последнее время в выступлениях президента все больше внимания уделяется гендерной тематике и статусу женщин в обществе, что косвенно говорит в пользу поддержки старшей дочери.



Эмомали Рахмон и его дочь Озода

Эмомали Рахмон и его дочь Озода

Вместе с тем, параллельно в сопровождении президента чаще можно заметить Рустами Эмомали, который сопровождает отца практически на всех важных мероприятиях. На должности мэра Душанбе, Рустам неоднократно получал от отца одобрительные оценки на официальном уровне, что также нельзя упускать из внимания.



Иршод Сулаймони видит три сценария развития политической ситуации:



Первое – сохранение власти в руках самого Эмомали Рахмона, второе – выдвижение им сына Рустама Эмомали или дочери Озода Рахмон в качестве кандидата в президенты, третье – после досрочного проведения парламентских выборов, назначение главного преемника на должность председателя Маджлиси Милли и передача этому лицу власти на время президентских выборов.



"Нужно согласовать имя кандидата"

Российский эксперт по Таджикистану Андрей Захватов полагает, что "нельзя со стопроцентной вероятностью утверждать, что на предстоящих президентских выборах народу Таджикистана предложат проголосовать за молодого мэра".



"Все будет зависеть от самого Эмомали Рахмона, который уже получил пожизненный титул Лидера нации. Если действующий президент примет решение оставить свой пост, он наверняка получит гарантированную Конституцией возможность контролировать принятие всех важнейших политических решений.



Кувватали Муродов

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Но, прежде чем передать власть преемнику, имя кандидата на высшую должность нужно будет согласовать с Китаем, США, Россией, и еще с рядом стран. Насколько можно понять, такие согласования еще не ведутся, но сигнал этим странам уже послан", - говорит эксперт.



Захватов видит главным условием транзита сохранение стабильности в экономике и отмечает, что "население Таджикистана должно быть уверено в том, что уровень жизни не ухудшится". В качестве основных факторов, влияющих на стабильность в Таджикистане, эксперт выделяет продолжающиеся проблемы в экономике России, возможности Китая инвестировать в крупные экономические проекты в стране, а также возможности таджикских властей справиться с управлением страной в условиях высоких темпов роста населения.



Внешние сложности

Главные страны, от которых сохраняет зависимость Таджикистан (Китая и Россия), в предстоящие годы также будут испытывать определенные сложности. По оценкам экономистов, за 2018 год российский рубль потерял 21,1% стоимости к доллару из-за западных санкций и тенденция возможно продолжится. Это напрямую будет влиять, в том числе, на доходы трудовых мигрантов, денежные переводы которых составляет до трети ВВП республики. За шесть месяцев 2018 года, эта сумма составила 672 млн. долларов. Эксперт по странам Центральной Азии Игорь Панкратенко отмечает, что последствия стагнации российской экономики в большей степени будут ощущать на себе Таджикистан и Кыргызстан, которые являются в наибольшей степени зависимы и не имеют никаких механизмов защиты своей экономики.



Говоря о транзите власти, эксперт отмечает, что президент Рахмон испытывает определенные опасения о том, как будет проходить транзит, от которого зависят дальнейшие преобразования в стране. Эксперт напоминает, что для республики помимо всего прочего существует риск остаться на обочине геоэкономических процессов и утратить перспективы развития. "Обладая стратегическим положением в геополитике, Таджикистан по целому ряду причин оказался в стороне от важнейших геоэкономических процессов, которые сейчас определяют регион "Пояс и путь" - китайский и индийский "Север-Юг". В обоих этих случаях Таджикистан находится в стороне. И может случиться так, что страна не сможет войти в эти проекты в качестве полноправного партнера, что станет весьма печальным для страны, которая, к сожалению, не имеет внутренних ресурсов для развития", - говорит Панкратенко.



Действительно, все три маршрута проекта "Пояса и пути" обходят территорию Таджикистана, а существующая транспортная инфраструктура страны может играть лишь роль альтернативной ветки для перевозки грузов в направлении Афганистана, стабильность которого остается под сомнением.



Без "политического сюрприза" и с надеждой на "светлое будущее"

Однако существует и иная точка зрения, которая признает стабильность в республике устойчивой, а экономику вполне перспективной. По словам заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафарова, Таджикистан достиг того уровня, когда никакие предвыборные вызовы перед страной не стоят. "Как политический эксперт, я могу открыто сказать международному сообществу, чтобы они не ждали каких-либо политических сюрпризов. Все, в том числе и политический транзит будет проходить согласно политической и исторической логике", - говорит Сафаров.



Сайфулло Сафаров

Сайфулло Сафаров

Эксперт отмечает, что страна не испытывает какие-либо экономические сложности, в том числе от сокращения денежных переводов мигрантов, поскольку развивается производство. "Новая идея президента о переходе к индустриализации после запуска второго агрегата Рогунской ГЭС позволит развивать это направление и заполнить тот финансово-экономический вакум, который формировался за счет сокращения денежных переводов мигрантов", - уверен Сайфулло Сафаров.



Оптимизм об экономическом успехе и благополучии страны разделяют не все эксперты. Большинство наших собеседников, наоборот, признают существующие проблемы, но считают их влияние незначительным на исход выборов, поскольку в стране отсутствует альтернативная политическая сила или контрэлита. Если до 2013 года в выборах участвовали определенные формально оппозиционные партии, то на предстоящих выборах таковые не наблюдаются.



Четкой ясности о предстоящем политическом будущем Таджикистана до сих пор нет. Доминирующей версией среди экспертных кругов заключается в том, что выбор преемника остается за нынешним главой государства, который возможно также не откажется от должности и продолжит работу в качестве президента. Так или иначе, говорить о реальном выборе граждан как о демократической процедуре, которая отражена в конституции страны, в текущих условиях не приходится.



Хурсанд Хуррамов

10.01.19 Источник - rus.ozodi.org

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