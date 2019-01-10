Казахстанские акции на IPO. Дорожает только Казатомпром

11:14 11.01.2019

Какой будет цена на акции Казатомпрома?

Kapital.kz также подсчитал, сколько заработали инвесторы на IPO компании

Какой будет цена на акции Казатомпрома?

Владельцы акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) казахстанского уранового гиганта "Казатомпром", которые приобрели бумаги компании через IPO, в среднем заработали около 18% с одной ГДР и с одной акции. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



Цена размещения глобальных депозитарных расписок на LSE на IPO в ноябре составляла 11,6 долларп за ГДР, 9 января котировки по ГДР зафиксировались на отметке 13,62 доллара (+17,4%).



На IPO акции Казатомпрома на AIX были размещены по 4 343,85 тенге. Сейчас же в среднем акции уранового гиганта торгуются по 5140 тенге (+18,3%).



"Акции Казатомпрома демонстрируют уверенный рост котировок с даты размещения. Мы высоко оцениваем вероятность прироста рыночной доходности и ожидаем повышения цены в пределах верхней границы первичного размещения акций Казатомпрома - 15,4 доллара за глобальную депозитарную расписку на Лондонской бирже. По нашим предположениям, акции компании в 2019 году могут достигнуть отметки 5738,81 тенге. Такое мнение обусловлено ожиданиями мировых аналитиков по повышению цен на уран, роли компании как ключевого игрока, с возможностью влиять на ценообразование урана, сильными финансовыми показателями и низкой себестоимостью добычи", - отметил начальник отдела по управлению активами "Цесна Капитал" Нургали Нурмахамбетов.



В Halyk Finance считают, что справедливая стоимость акции Казатомпрома, полученная методом дисконтирования денежных потоков, составляет 16,5 доллара за ГДР и 6135 тенге за акцию. "Низкая себестоимость производства урана гарантирует Казатомпрому прибыльность, несмотря на низкие цены. Применение технологии подземного выщелачивания, не требующей извлечения руды, обеспечивает компании высокий уровень рентабельности, несмотря на низкий уровень мировых цен на уран. В 2007 году стоимость уранового концентрата достигала 140 долларов за фунт, упав до уровня 20-30 долларов в последние годы. При уровне полных операционных расходов, включающих Capex в 16 долларов за фунт, Казатомпром имеет стабильный запас прочности и способен поддерживать маржинальные показатели на высоком уровне даже в случае негативной динамики цен на уран", - заметили аналитики.



Они отмечают, что на долю Казатомпрома приходится примерно половина добычи урана в Казахстане, производимого посредством совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями Cameco, CGNPC, Orano и др. "Помимо основного вида продукции, уранового концентрата (U3O8), Казатомпром производит редкие металлы, а также является национальным оператором по импорту-экспорту ядерного топлива для атомных электростанций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Сокращение объемов добычи урана основными производителями, Казатомпромом и Cameco, позволяет сократить профицит предложения на рынке в ожидании увеличения спроса со стороны атомной энергетики. Растущее количество новых запущенных реакторов и подтверждение растущих планов на постройку новых позволяет ожидать стабильного роста потребности в уране в долгосрочной перспективе", - подчеркнули аналитики.



В Halyk Finance рекомендуют покупать ГДР Казатомпрома с 12-месячной целевой ценой 16,5 доллара. "Учитывая высокотехнологичный характер деятельности, стабильные финансовые показатели и устойчивое финансовое положение, наши ожидания по акциям уранового гиганта предполагают высокий потенциал роста. Низкие цены на нефть и прочие сырьевые товары не оказывают значительного влияния на компанию по причине отличия цикла урановых цен от циклов прочего сырья. Анализ методом DCF дает справедливую стоимость ГДР в 16,5 доллара, и мы рекомендуем к покупке акции Казатомпрома", - отмечают аналитики.



Напомним, 13 ноября 2018 года состоялось IPO Казатомпрома, на котором было размещено 15% ГДР на Лондонской фондовой бирже и 5% от общего пакета акций на площадке Международного финансового центра (AIX).



Как сообщил ранее министр финансов РК, в 2019 году основной акционер Казатомпрома "Самрук-Казына" выставит на продажу еще 10% акций Казатомпрома.



"В 2019 году подлежат выставлению на продажу 23 объекта, запланированные на 2019−2020 годы. Из них 7 крупнейших компаний ФНБ „Самрук-Казына" - путем поэтапного вывода на IPO. При этом 14 ноября уже состоялись торги 15% из 25% акций Казатомпрома на бирже МФЦА и Лондонской фондовой бирже, по результатам которых сумма сделок составила 451 млн долларов. Продажа остальной части акций - 10%, определенной к реализации, продолжится в следующем году", - сообщил он.