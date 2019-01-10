Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с КНР

12:16 11.01.2019

Переговоры с Китаем идут очень хорошо, написал президент США в Twitter

Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с КНР

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени заключить торговую сделку с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках. Об этом сообщают источники Bloomberg.



По их словам, ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое разрешение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Bloomberg уточняет, что индекс S&P 500 упал примерно на 8% с тех пор, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019 года введение новых обоюдных торговых тарифов, пишет РБК.



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В 2018 году США несколько раз повышали пошлины на импорт товаров из Китая, Пекин отвечал зеркальными мерами. В ноябре американский лидер грозил поднять тарифы на весь китайский импорт на общую сумму 500 млрд долларов.



Новый раунд переговоров на уровне заместителей главы торговых ведомств США и Китая стартовал 7 января и продолжается уже третий день, сообщает CNBC. Трамп в своем Twitter писал, что "переговоры с Китаем идут очень хорошо". Азиатские рынки уже показали рост на фоне торговых переговоров США и Китая, в частности, японский индекс Nikkei вырос на 1,31%, гонконгский HSI - на 2,46%, южнокорейский Kospi - на 1,81%. Индекс S&P 500 также показал небольшой рост в 0,5%. Тем не менее, пока сторонам не удалось достигнуть конкретных договоренностей.



После завершения переговоров официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что по их итогам "хороших результатов достигнут не только КНР и США". "Я верю, что это хорошая новость и для мировой экономики", - сказал представитель МИДа (цитата по Bloomberg).



В конце декабря 2018 года Bloomberg сообщил о рекордном падении китайского рынка: впервые с 2002 года капитализация компаний КНР упала на 2,4 трлн долларов. Одной из причин агентство называет торговую войну с США. Американские рынки также показали плохие результаты в конце ушедшего года, а 24 декабря стал худшим сочельником в истории фондового рынка США.