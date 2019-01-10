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|В Ташкенте стартовал Военно-патриотический фестиваль. В программе - "показательные выступления..."
12:19 11.01.2019
В Ташкенте начинается военно-патриотический фестиваль
Военно-патриотический фестиваль пройдет с 11 по 14 января на площади Дружбы народов в Ташкенте.
На площади Дружбы народов в Ташкенте стартует военно-патриотический фестиваль в рамках празднования 27-летия образования Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Фестиваль, организуемый министерствами обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и командованием пограничных войск Службы государственной безопасности, будет проходить ежедневно с 11 по 14 января с 14:00 до 18:00, уточнило УзА.
В программе - показательные выступления военнослужащих, демонстрация военной техники и вооружения и концертная программа военного оркестра.