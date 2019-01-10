УзбКадры. Незадачливого новатора экс-министра ИТ Ахмедхаджаева бросили в замхокимы Джизака

12:42 11.01.2019

Азим Ахмедхаджаев стал замхокима Джизакской области



Азим Ахмедхаджаев назначен заместителем хокима Джизакской области по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



С августа прошлого года Азим Ахмедхаджаев работал заместителем директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана (должность приравнена к заместителю советника президента).



Его кандидатуру на должность замхокима утвердил Кенгаш народных депутатов Джизакской области.



Азим Ахмедходжаев (1979 г. р.) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2002). Руководил Государственным комитетом по инвестициям в 2017−2018 годах. С мая 2016 года по март 2017 года был председателем правления банка "Асака". В феврале 2018 года возглавил Министерство по развитию ИТ и коммуникаций, а в августе стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн в НАПУ.



В предыдущие годы - с января 2009 года работал председателем правления NBU Invest Group Национального банка внешнеэкономической деятельности, с мая 2011 года - заместителем председателя правления, затем первым заместителем председателя правления Национального банка. Работал также в Министерстве экономики и Фонде реконструкции и развития Узбекистана.



Отметим, что с 1 марта в Джизакской области начнется реализация пилотного проекта "Илгор худуд" ("Передовой регион"). Это предусмотрено указом президента "О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области". Ответственным органом за подготовку и реализацию пилотного проекта определено НАПУ.