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Asia Times: Вторжение КНР на Тайвань может потерпеть крах
13:19 11.01.2019

По мнению ряда экспертов, именно 2021 год, когда исполнится 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, станет решающим для Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал 2 января к "воссоединению" Тайваня с Китаем. Китайский лидер уже не в первый раз угрожает использовать военную силу для того, чтобы заставить островное государство присоединиться к материковому Китаю, пишет Бертил Линтнер в статье для издания Asia Times.

Однако стоит отметить, что когда председатель КНР несколько дней спустя приказал своим вооруженным силам подготовиться к полномасштабной войне, его призыв отличался от всех предыдущих угроз в адрес Тайваня. С точки зрения китайского лидера, сохранение национального единства является главной прерогативой китайского руководства.

"Цзиньпин усилил свою риторику о вторжении после прошедших в 2016 году тайваньских выборов, в результате которых пропекинская партия лишилась своего президента и позиций в законодательном органе. Цзиньпин дал понять, что к 2020 году должно быть принято окончательное решение о том, штурмовать ли пляжи или вернуться за стол переговоров", - считает тайваньский военный аналитик Венделл Минник.

По мнению других экспертов, именно 2021 год, когда исполнится 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, станет решающим для Тайваня. Благодаря недавним внутрипартийным чисткам Цзиньпин сможет сохранить власть в своих руках в момент празднования 100-летия КПК. В марте 2018 года в конституцию КНР были внесены поправки, которые позволят действующему председателю КНР в 2023 году переизбраться на третий пятилетний срок.

Ряд экспертов уверены, что Китай рассматривает войну в качестве одного из вариантов для того, чтобы заставить Тайвань согласиться на сделку, аналогичную той, которая была подписана с Гонконгом и Макао. Эта сделка получила название "одна страна, две системы", согласно которой Гонконг и Макао обрели значительную степень автономии. Однако президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила 2 января, что большинство граждан Тайваня выступают категорически против китайской концепции "одна страна, две системы" и никогда не согласятся на условия Пекина. Результаты недавнего опроса общественного мнения показали, что 80% граждан Тайваня выступают против концепции "одна страна, две системы". При этом 61% респондентов были вполне удовлетворены ответом Иньвэнь на заявление председателя КНР. Иньвэнь представляет Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которая рассматривает Тайвань в качестве суверенной и демократической страны, независимой от Китая.

В 1979 году Соединенные Штаты приняли Закон об отношениях с Тайванем. Этот закон гарантирует, что США окажут Тайваню поддержку в военном отношении, если Китай осуществит нападение на Тайвань и вторгнется на его территорию. США обязались предоставить Тайваню оружие "оборонительного характера", которое позволит ему "противостоять любым силам… и любым формам принуждения, которые могут поставить под угрозу безопасность Тайваня". В сентябре 2018 года США приняли решение о поставке на Тайвань запчастей для военных самолетов на сумму $330 млн. Это должно значительно расширить оборонные возможности островного государства.

Тайвань обладает современными образцами военной техники, включая вооружение американского производства. Данное обстоятельство может превратить китайское вторжение в весьма рисковое предприятие. Тайвань также развивает собственную оборонную промышленность и всеми силами стремится расширить свой военный экспорт.

Ряд источников из Тайваня указывают на то, что политическая элита Тайваня опасается того, что администрация президента США Дональда Трампа может заключить с Китаем торговую сделку, которая будет включать в себя обещание Вашингтона отказаться от защиты тайваньской демократии. С другой стороны, правительство Трампа заключило военные сделки с Тайванем, оно поощряет официальные обмены между Вашингтоном и Тайбэем. К тому же пост советника по национальной безопасности США занял Джон Болтон, который придерживается жесткой позиции по отношению к Китаю.

В любом случае высокотехнологичные вооруженные силы Тайваня отлично подготовлены к военным действиям с вооруженными силами КНР, в случае поражения которых председатель КНР мог бы лишится своей должности. Однако на фоне растущего экономического давления Цзиньпин все же может пойти на риск, чтобы реализовать на практике окончательное "воссоединение" Китая.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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