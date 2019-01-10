Судьба Курил и кремлевские торгаши, - С.Удальцов

13:20 11.01.2019

Судьбу Курил должен решать народ, а не кремлевские торгаши



Сергей Удальцов о том, что пора запретить властям разбазаривать наши земли и природные богатства



Сергей Удальцов



Как гласит статья 80 Конституции РФ, "президент Российской Федерации … принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности…". Эта же обязанность президента содержится и в тексте присяги, которую при вступлении в должность он приносит народу в соответствии со статьей 82 Конституции. Вроде бы все ясно и понятно. Однако на практике дело обстоит не так красиво.



Сразу вспоминается, что в 2004 году в ходе визита Владимира Путина в Пекин было подписано дополнительное соглашение о российско-китайской границе, которое узаконило передачу Китаю российских территорий общей площадью 338 кв. км - острова Тарабарова и части Большого Уссурийского на реке Амур в Хабаровском крае, а также половины острова Большой на реке Аргунь в Читинской области. Позднее это соглашение ратифицировала Госдума, но никакого широкого обсуждения этого вопроса не было, мнение российских граждан было по сути проигнорировано.



Похожая ситуация возникла и в 2010 году, когда с Норвегией было заключено соглашение по разграничению морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, в соответствии с которым нашим северным соседям отошло около 90 кв. км спорных морских площадей. Никакого всенародного обсуждения этого вопроса также не было. При этом уже в 2013 году норвежские газеты сообщили о том, что на шельфе, подаренном Россией, найдены огромные запасы нефти и газа общей стоимостью примерно в 30 млрд евро!



Были и другие примеры, когда другим государствам передавалась российская территория, и каждый раз все это происходило без участия общества. По сути дела, президент и провластное большинство в Госдуме действовали вопреки нормам Конституции, разбазаривая российские земли, нарушая нашу территориальную целостность.



На этом фоне особенно цинично выглядит включение в Уголовный кодекс РФ в 2014 году статьи 280.1 УК РФ, которая установила уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации - между прочим, до 4 лет лишения свободы. Интересная картина получается - за призывы до 4 лет, а за реальное нарушение этой самой целостности - никакой ответственности. Абсурд, да и только!



Сейчас эта тема вновь приобретает особую остроту и актуальность, так как в последние месяцы активизировались российско-японские переговоры по поводу заключения мирного договора, что подразумевает возможную передачу Японии части Курильских островов. На днях японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу заключения между странами мирного договора. Скорее всего, в данной ситуации японская сторона нагнетает обстановку, и на самом деле вопрос еще далек от окончательного разрешения. Но крайне возмущает то обстоятельство, что с народом по этому вопросу наши власти опять советоваться не собираются.



При этом, мы прекрасно видим, что президент Путин ярко демонстрирует политику двойных стандартов по отношению к проведению общенародных референдумов. Когда это выгодно, он сторонник народовластия. В марте 2014 года он приветствовал итоги волеизъявления жителей Крыма и заявил, что "крымский референдум прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами". Однако, когда власти невыгодно советоваться с гражданами, когда власть понимает, что народ вряд ли поддержит их вредные инициативы (типа повышения пенсионного возраста или той же передачи Курильских островов) - то про народовластие президент Путин и его окружение резко забывают.



Для меня очевидно, что необходимо всеми законными способами добиваться того, чтобы с этой политикой двойных стандартов было покончено. По ключевым вопросам развития страны, которые касаются всех граждан (а вопросы, связанные с территориальной целостностью страны, именно из этой категории) - нужно обязательно проводить референдумы и действовать в соответствии с волей народа. Иначе мы постоянно будем сталкиваться с волюнтаристскими действиями правителей, которые преследуют свои интересы, как правило противоречащие интересам основной массы населения. Что сегодня мы как раз и наблюдаем в России.



Безусловно, быстро такие изменения не происходят, но надо постоянно поднимать эту тему, вносить ее в повестку дня. Говорить и писать об этом, собирать подписи, проводить различные протестные акции. Именно поэтому в преддверии переговоров Путина и премьер-министра Японии оппозиция запланировала проведение 20 января в Москве большого митинга, на котором как раз и будет озвучено требование о недопустимости кулуарного решения судьбы Курильских островов. Следите за информацией по согласованию этой акции и присоединяйтесь. Иначе разбазаривание наших земель, наших природных богатств и нашего будущего будет продолжаться и дальше…