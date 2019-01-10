Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне, - И.Пшеничников

13:21 11.01.2019

Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне



Вступление в должность лидера латиноамериканской страны проходит на фоне давления Запада



Игорь Пшеничников



Очередной президентский срок главы Венесуэлы Николаса Мадуро, который уверенно победил на выборах в мае прошлого года, начался 10 января. Однако с новым мандатом, который должен продлиться до 2025 года, начинается новый виток давления и изощренных провокаций США против венесуэльского руководства с целью отстранения его от власти, а также коренного изменения внутреннего и внешнеполитического курса Венесуэлы. "Известия" разбирались, является ли свержение президента Мадуро одной из приоритетных задач Вашингтона в Латинской Америке.



Альянс против



Главная причина того, почему США, как пираньи, вцепились в Венесуэлу, прозрачна и понятна. Еще при президенте Уго Чавесе Венесуэла лишила иностранные, и прежде всего американские, консорциумы контроля над главным своим богатством - нефтью. Уго Чавес провозгласил антиамериканский курс своей страны, и его публичная антиамериканская риторика была далека от дипломатического политеса. Венесуэла взяла курс на установление дружественных связей с Россией. Кроме того, Каракас стал членом неформального антивашингтонского альянса в Латинской Америке, в который входят Куба, Никарагуа и Боливия. Нынешний глава Венесуэлы Николас Мадуро продолжает курс Чавеса. Венесуэла показывает всей Латинской Америке крайне плохой, по мнению Белого дома, пример. Вот и все объяснение того, почему Мадуро является объектом непрекращающихся американских атак.



Ответный ход



Эти атаки идут по разным направлениям. Во-первых, США взращивают и спонсируют внутреннюю "оппозицию". На протяжении двух последних лет с разной интенсивностью на улицах венесуэльских городов проходили массовые уличные беспорядки, организуемые из посольства США, с целью дестабилизировать обстановку в стране. Однако властям удалось нормализовать положение. Штатами были предприняты попытки физического устранения Мадуро, а также попытки государственного переворота.



Во-вторых, поскольку ставка на внутреннюю "оппозицию" не оправдалась, США начали играть вдолгую. С начала 2018 года Вашингтон начал сколачивать антивенесуэльский блок из части стран Латинской Америки, которые по написанному в Вашингтоне сценарию сегодня проводят кампанию международной травли Венесуэлы, создавая иллюзию, будто официальный Каракас находится в международной изоляции. В феврале 2018-го бывший в ту пору госсекретарем США Рекс Тиллерсон совершил турне по странам Латинской Америки, главной целью которого было разъяснение того, почему Мадуро должен уйти и что будет с теми, кто против.



Турне Тиллерсона принесло свои плоды. Уже в апреле 2018-го в Лиме, столице Перу, состоялся VIII Саммит Америк, в ходе которого США и подчиненная им Организация американских государств (ОАГ) продавили "Декларацию о Венесуэле". Подписи под ней поставили 16 из 34 стран – участниц встречи. Среди них, помимо США, - Аргентина, Перу, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика, то есть те страны континента, чья политика четко ориентирована на Штаты. Эта декларация была по сути ультиматумом президенту Николасу Мадуро и его правительству со стороны Белого дома, оформленным в виде коллективной декларации латиноамериканских государств. Теперь эта группа стран называется "группой Лимы". Подписанты "Декларации Венесуэлы" уже тогда заявили, что не намерены признавать результаты намеченных на май 2018 года президентских выборов в Венесуэле, если власти не дадут "гарантий свободного, честного и прозрачного" избирательного процесса. Таким образом, США добились "латиноамериканского признания и поддержки" своих усилий по свержению венесуэльского правительства. Теперь же все страны "группы Лимы" (кроме Мексики, где сменился президент) не прислали своих представителей на церемонию инаугурации Николаса Мадуро, демонстрируя тем самым его "нелегитимность".



На днях Мадуро заявил, что США через "группу Лимы" пытаются совершить государственный переворот в Венесуэле. "Я не могу обманывать вас, осуществляется государственный переворот, организованный из Вашингтона, через "группу Лимы", против конституционного правительства, которое я возглавляю", - сказал Мадуро. В среду в венесуэльский МИД были вызваны послы стран "группы Лимы", им вручили ноты протеста в связи с политикой их государств в отношении Венесуэлы.



Обкатанный сценарий



Все это весьма тревожно в контексте того, что президент Трамп ранее, в 2018 году, публично не исключил возможности применения силы против Венесуэлы. Если к этому присовокупить заявление Мадуро о том, что в Колумбии неподалеку от границы с Венесуэлой готовятся более 700 наемников с целью вооруженных провокаций на венесуэльской территории, то картина рисуется совсем не радужная. По информации венесуэльского лидера, наемники, которые получают полную поддержку со стороны колумбийских властей (в их распоряжение предоставлена база ВВС Колумбии) планируют атаковать и нейтрализовать ряд военных баз на территории Венесуэлы.



Это может быть представлено как "нападение Венесуэлы на мирную Колумбию", и, соответственно вероятному американскому сценарию, "агрессор" должен будет понести "заслуженное наказание". Этот сценарий американцы уже не раз обкатывали. Аналогичное вторжение наемников, организованное ЦРУ США, было на Кубе в местечке Плайя-Хирон в 1961 году. Точно так же американцы действовали против Никарагуа в 80-е годы прошлого века, когда силы наемных "контрас" осуществляли свои вылазки против никарагуанской армии и мирного населения с территории соседнего Гондураса.



Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Москва предостерегает "некоторые горячие головы в Вашингтоне" от реализации силового сценария в Венесуэле.



Если США, исчерпав свои возможности провоцировать кризис изнутри, "потеряют берега" и прибегнут к силовому варианту в отношении Венесуэлы, это может спровоцировать крупномасштабный военный конфликт, который выйдет за пределы страны. Как минимум, это может вылиться в полномасштабную войну между Каракасом и Боготой, которая на данный момент является главным антивенесуэльским плацдармом США. И тогда весь латиноамериканский регион не останется в стороне.