Безвременное правительство: в Латвии не могут выбрать премьер-министра, - И.Кармазин

13:24 11.01.2019

Безвременное правительство: в Латвии не могут выбрать премьер-министра



На должность претендует "временный губернатор Трампа"



Игорь Кармазин



Политические партии Латвии более трех месяцев не могут сформировать правительство. Кризис начался после октябрьских выборов в сейм. Победу в голосовании одержала "пророссийская" партия "Согласие", но националисты категорически отказались от переговоров с этим объединением. Не удается правым договориться и между собой. "Известия" разбирались в том, когда в стране закончится противостояние.



В товарищах "Согласия" нет



О прибалтийской неспешности слагают легенды, но даже для этого региона поведение латвийских политиков удивительно. Больше трех месяцев в стране не могут сформировать правительство. Нынешнее согласование кабмина - самое продолжительное за все время после восстановления независимости в 1990 году. Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда правительство утвердили через 81 день после парламентских выборов.



Политический кризис объясняется не только особенностями национального характера. Противоречивыми стали результаты прошедших 6 октября выборов в сейм. Первое место заняла партия "Согласие" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым. Объединение предлагает развивать экономические связи с Россией, требует смягчить политику по отношению к негражданам, то есть русским. "Согласие" не оспаривает членство в ЕС и НАТО, но его все равно называют "пророссийской" силой.



Второе место заняло объединение KPV LV ("Кому принадлежит страна?"), которое впервые участвовало в выборах. Партию возглавляет актер и радиоведущий Артус Кайминьш, прославившийся скандальными выходками. Он пил, курил, ругался матом, дрался в барах, посещал сейм с видеокамерой и снимал заседания в формате реалити-шоу, а также много критиковал высокопоставленных чиновников. Результат KPV LV эксперты посчитали свидетельством разочарования избирателей в привычных политических силах.



Президент Латвии призвал мэра Риги уйти в отставку



Партии, которые составляли коалицию в сейме предыдущего созыва, потеряли голоса. Кто-то больше, как Союз зеленых и крестьян (СЗК) или "Новое Единство", кто-то меньше, как Национальное объединение. В любом случае, парламент получился раздробленным, переговоры по созданию правящей коалиции и правительства сразу ожидались тяжелыми. Такими они и получились.



Один плюс один



Первым делом латвийские политики-националисты объявили, что ни при каких условиях не допустят "Согласие" в коалицию. В опале за связь с "пророссийским" объединением оказался также Союз зеленых и крестьян. Объединения действительно имеют определенный опыт взаимодействия. Так, в городской думе Юрмалы "Согласие" и СЗК образовали коалицию, кандидат от СЗК Гатис Трукснис благодаря голосам двух партий стал мэром.



Латвийский депутат нашел в своем кабинете в Сейме подслушивающее устройство



Пространство для маневра у националистов в таких условиях резко сузилось. Первым кредит доверия от президента на формирование правительства получил представитель Новой консервативной партии Янис Борданс. Он обнародовал план работы кабинета министров, который оппоненты жестко раскритиковали. Им не понравилось возможное распределение мест в будущем правительстве. Кроме того, блюстители интересов "титульной нации" заметили неприемлемую благожелательность к негражданам. План работы допускал обсуждение вопроса о предоставлении гражданства детям неграждан, преподавании в частных вузах на русском языке.



В итоге Борданс досрочно завершил работу над формированием правительства: "Развитию/За!", Национальное объединение и "Новое Единство" вышли из переговоров и призвали главу государства выдвинуть другого кандидата в премьеры.



Вторым претендентом на пост стал депутат от KPV LV, адвокат Алдис Гобземс. Он предложил сократить число министерств, что вызвало неудовольствие у парламентского большинства. Кроме того, выяснилось, что у Гобземса, как и у всех новых депутатов сейма, нет допуска к гостайне. В Бюро по защите Конституции (Сатверсме) заявили, что проверка благонадежности может затянуться на полгода. В итоге усилия Гобземса также оказались безуспешными.



Комиссия парламента Латвии отказалась объявить 7 января праздником



По одной из версий, президент страны сознательно дискредитировал представителей новых партий. Он поручал им согласование кабмина - они не справились, а значит, потеряли авторитет и рейтинг. Таким образом, укрепились партии, входившие в старую коалицию.



Кандидат от Делавера



Третьим кандидатом в премьер-министры стал представитель "Нового единства" Кришьянис Кариньш. Его кандидатура удивительна сразу по нескольким причинам. Во-первых, "Новое единство" с трудом преодолело пятипроцентный барьер на выборах в сейм. Объединение довольствуется лишь восемью местами в сейме из 100.



Во-вторых, у Кариньша двойное гражданство - латвийское и американское. Если он возглавит правительство страны, то станет первым премьер-министром с двумя паспортами. Он родился в штате Делавер, получил в США высшее образование. Только в 30-летнем возрасте - в 1994 году - Кариньш переехал в Латвию. В 2002 году впервые избрался в сейм. В 2004 по 2006 годах возглавлял министерство экономики, хотя никак позитивно на этом посту себя не проявил. В 2009 году был избран депутатом Европарламента и уехал в Брюссель.



Такие подробности биографии дают повод говорить, что страна окончательно переходит под внешнее управление.



- Он как гражданин Америки соблюдает интересы Соединенных Штатов. На кого он будет работать? На Латвию за счет США или на США за счет Латвии? Тут к гадалке не ходи... Тогда спрашивается, для чего мне как гражданину Латвии такой премьер? Говорите открытым текстом: временный губернатор господина Трампа в Латвии, - требует бывший депутат сейма Имантс Бурвис.



Сам Кариньш такие рассуждения не комментирует. Он вообще не очень охотно общается с журналистами, хотя одно из его заявлений в 2012 году наделало шума.



- Нам нужно, чтобы русские, которые здесь растут, выросли латышами. Да, конечно, это политически еретическая мысль. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции. Такой и должна быть наша цель - ассимилировать их детей, - сказал он в интервью.



Посты в будущем правительстве почти распределены, и кандидаты в министры предварительно названы. Планируется, что на разработку правительственной декларации уйдет две недели, и уже к концу января сейм проголосует за новый кабмин. Партии устали от переговорного процесса, вероятно, разногласий по поводу состава правительства не будет.



Эксперты, впрочем, прогнозируют в скором времени новый политический кризис.



- Кариньш - человек дисциплинированный, бесцветный, без личных политических черт. Он сохранит курс на конфронтацию с Россией, продолжит прессинг местных русских. Но внутри латвийской политической системы слишком много противоречий, доверие к государственным институтам слабое. Думаю, коалиция в парламенте, а вместе с ней и состав кабмина просуществует не более полугода, - отметил в разговоре с "Известиями" президент ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.