 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вышедшая замуж за британского лорда гражданка Узбекистана опровергла, что работала официанткойВышедшая замуж за британского лорда гражданка Узбекистана опровергла, что работала официанткой
13:29 11.01.2019

32-летняя гражданка Узбекистана Гули Мурадова, вышедшая замуж за британского мультимиллионера и лорда, в комментарии CA-News рассказала подробности своего знакомства и свадьбы с 77-летним Мохамедом Илтаф Шейхом.

Гули Мурадова опровергла сообщения о том, что работала официанткой в Британии, а также утверждает, что не является причиной развода Шейха с предыдущей женой. По словам Гули, он уже был разведен по мусульманским законам, когда они познакомились с ним. Гули Мурадова прислала в редакцию также фотографии со своей свадьбы с лордом из семейного архива.

"После недавних статей и постов, появившихся в газетах и социальных сетях, я подверглась тираде ненависти и непристойных комментариев. Такая реакция общества очень сильно меня встревожила, так как опубликованный материал был неточен и дезинформировал читателя.

Если бы газеты, перед тем как отправить этот материал в печать, уточнили бы факты у меня, то вся эта история была бы представлена в свете настоящих событий, а не была бы построена на лживых, сенсационных деталях. Поэтому, я посчитала важным сделать следующее заявление, которое развеет все слухи о моей личной жизни.

1. Я родилась и выросла в Самарканде, где окончила медицинский университет по специальности "Сестринское дело". Затем я работала в Самаркандской Республиканской больнице скорой помощи.

2. Я приехала в Англию, чтобы продолжить свое образование. В Лондоне я поступила в университет, и получила степень бакалавра по специальности "Лидерство и Менеджмент". Позже я продолжила свое образование в области финансов.

3. Во время моей учебы, я работала на пол ставки менеджером в бельгийской компании. Компания торговала эксклюзивным бельгийским шоколадом в Англии.

4. Поэтому, утверждение, что я была официанткой совершенно неверно. Я никогда не работала официанткой.

5. Пока я работала в этой компании, лорд Мохамед Шейх часто заходил к нам в магазин, чтобы купить шоколад для себя и своих коллег.

6. Он много знал об Узбекистане и чудесной истории нашей страны. Мы привыкли говорить о нашем наследии и великих людях, которые являются частью нашей истории - об Амире Темуре, Улугбеке, Ибн Сино, Алишере Навои, Аль-Харазми, Захриддине Мухаммеде Бобуре и Имаме Аль Бухари.

7. Со временем у нас сложилась платоническая дружба. Однако, он никогда не говорил мне о том, что он лорд в британском Парламенте, или о других должностях, которые он занимает. Я узнала об этом лишь спустя некоторое время.

8. На тот момент он уже находился в разводе со своей женой, согласно исламским традициям (талак). Вскоре после мусульманского развода были соблюдены юридические формальности.

9. Я никаким образом не была причиной его расставания или развода. Поэтому, я не считаю, что заслуживаю порочных комментариев, которые были сделаны обо мне и моем муже.

10. Он сделал мне предложение, и приехал в Самарканд, чтобы попросить разрешения моих родителей жениться на мне.

11. Мы совершили "Никах" (Мусульманскую свадьбу) 1 ноября 2015 года. Обряд был совершен в мечети на севере Лондона ведущим имамом, в присутствии нескольких свидетелей. После обряда нам был выдан сертификат, подписанный свидетелями.

12. Брак был затем ратифицирован генеральным директором мечети "Риджент-парк", которая является ведущей мечетью в Англии.

13. Затем мы отправились в хадж вместе, как муж и жена. Мы совершали хадж дважды. Во второй раз нас пригласил Его Величество Король Саудовской Аравии. Власти Саудовской Аравии сделали пометку в моем паспорте о том, что я замужем за лордом Мохамедом Шейхом.

14. После Никаха в 2015 году, мы решили провести формальную церемонию регистрации брака, которая состоялась в Лондоне в офисе Совета Ламбета (Lambeth Council). Это было сделано в ноябре 2018 года, и на церемонии присутствовало много гостей.

15. Моему мужу действительно 77 лет, но он ведет очень активный образ жизни, как в британском парламенте, так и в бизнесе. Он здоровый и сильный человек, который также активно занимается благотворительностью и отстаиванием общественных интересов.

16. Мой муж был удостоен звания Почетного Доктора за его общественную и благотворительную деятельность по всему миру. Энергии и активности моего мужа могут позавидовать мужчины значительно моложе его.

17. Лорд Шейх четырежды посещал Узбекистан, где встречался с руководителями нашей страны. Он активно участвует в продвижении и укреплении политических, торговых, культурных и образовательных связей между Узбекистаном и Великобританией. Он подготовил три доклада по Узбекистану, в которые включил рекомендации по улучшению ситуации в стране. Он встречался с несколькими делегациями из Узбекистана, когда они посещали Великобританию, с целью построить более прочные связи между нашими странами.

18. Лорд Шейх был приглашен в Узбекистан наблюдать за Президентскими Выборами в 2016 году. После выборов, Лорд Шейх отметил, что они были прозрачными, хорошо организованными и давали возможность всем жителям Узбекистана выразить свою гражданскую позицию. Лорд Шейх также написал дополнительный некролог о президенте Исламе Каримове. Впоследствии, он провел детальный анализ реформ, проводимых Президентом Шавкатом Мирзиеевым, и поблагодарил Президента за их продуманность и высокие цели. Он чувствует, что президент - человек видения.

19. Мой муж очень хороший друг Узбекистана, и в своих выступлениях он множество раз говорил о богатой культуре и наследии народа нашей страны. Он всегда говорил, что народ Узбекистана очень вежлив и дружелюбен, и был шокирован и разочарован мерзкими и нецензурными высказываниями обо мне.

20. Я горжусь тем, что являюсь гражданкой Узбекистана, и принимаю участие в развитии торговли между Великобританией и Узбекистаном. Вместе с мужем мы основали компанию "Silk Route Global". Я закупила множество изделий ручной работы, которые производятся в Узбекистане, и скоро начну продавать их через Интернет. Я инвестирую в Узбекистан, потому что люблю своюстрану. Я также намереваюсь заниматься продвижением туризма в Узбекистан.

21. В то же время, я стараюсь вести благотворительную работу в Узбекистане, помогать и поддерживать детей-инвалидов, сирот и малоимущих. Я забочусь о людях нашей страны.

22. Люди отмечают разницу в возрасте между мной и моим мужем. Но стоит напомнить себе о том, что Пророк Мухаммед (да пребудет он с миром) был намного старше, чем Биби Айиша, когда он женился на ней. Они были счастливы вместе, она всегда поддерживала его, а он защищал ее, когда другие люди распускали о ней страшные слухи.

23. Я добровольно вышла замуж за лорда Шейха, а его возраст, положение или богатство не оказали на мое решение никакого влияния. Для меня возраст - это состояние души, и некоторые пожилые люди обладают большей энергией и пылом, чем молодые мужчины. Я всегда считала своего мужа утонченным человеком, обладающим большим интеллектом, но очень заботливым характером и отношением ко всем окружающим. Мы поддерживаем друг друга, и я счастлива с ним, и мне было суждено (Такдир) выйти за него замуж", - пишет в своем комментарии Гули Шейх.

Источник - CA-NEWS
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