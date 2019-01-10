Скандал в Доме-2. Какой моветон. Новенькие заражают старожилов ВИЧ, - "МК"

13:37 11.01.2019

Экс-любовницу Гуфа обвинили в распространении ВИЧ-инфекции

Бывшую девушку музыканта якобы выгнали из "Дома-2"



Уроженка Екатеринбурга восемнадцатилетняя Яна Шевцова, получившая большую популярность из-за романа с известным российским рэпером Гуфом (настоящее имя - Алексей Долматов), может иметь серьезные проблемы со здоровьем. Бывшая звезда телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост намекнула, что экс-любовница певца страдает ВИЧ-инфекцией. Об этом Фрост сообщила на своей странице в Instagram, не называя конкретных имен.



Экс-любовницу Гуфа обвинили в распространении ВИЧ-инфекции фото: Соцсети

В своей публикации, девушка призналась в том, что ей впервые стыдно за участие в проекте "Дом-2", поскольку такой грязи, дешевизны и деградации как сейчас она никогда не видела.



"Приводить новеньких, без определенных справок на определенные заболевания - это уж перебор. В будущем я бы не хотела бы, чтобы пол-проекта передохло. P.S. Руководство уже в курсе, о чем я. Надеюсь, что я вовремя", - написала Фрост.



Спустя некоторое время выяснилось, что "новенькой" на реалити-шоу является Яна Шевцова, которая пришла на "Дом-2" и сразу станцевала стриптиз. Кроме того, она открыто заявила о желании строить отношения с участником проекта Захаром Саленко, за которого пообещала "бороться".



Но не прошло и нескольких суток, как Шевцову выгнали из телепроекта. Связано ли это с обвинениями Лены Фрост, пока остается загадкой. Сама восемнадцатилетняя блондинка на обвинения в свой адрес пока никак не отреагировала.



В интервью изданию "СтарХит" Лера Фрост заявила, что просто попросила руководство проверить ее на наличие болезни, а увидя поведение Шевцовой в эфире поняла, что та будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников.



"Насколько мне известно ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась", - отметила Фрост.



Если обвинения подтвердятся, тень падет и на самого Гуфа, так как Шевцова уверяет, что музыкант стал ее первым мужчиной. Причем рэпер якобы овладел ей, когда та находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому девушка ничего не помнит.



Артем Кошеленко