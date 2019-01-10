 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.01.2019
22:21  Кто ближе Эрдогану – Путин или Трамп?
21:14  Спад Китая. Глобальную экономику ждут новые испытания? - Джим О’Нил
21:06  Концерт заказывали? Казпевец Тореали плюнул в рот и пнул ребенка на сцене
21:03  После долгих препирательств. Москва выдает в Астану банкира-афериста Ертаева
20:16  Коняшка прыг, копытце - дрыг... Аркадаг посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году
19:32  Уходя от доллара, Россия скупила четверть мировых резервов юаня, - Bloomberg
13:39  Скандал в Доме-1. Вкурили итурупа. Просрав авторитет Кремль резко передумал продавать Курилы, - М.Ростовский
13:37  Скандал в Доме-2. Какой моветон. Новенькие заражают старожилов ВИЧ, - "МК"
13:36  О гнусности фильма "Султан моего сердца", - П.Густерин
13:29  Вышедшая замуж за британского лорда гражданка Узбекистана опровергла, что работала официанткой
13:24  Безвременное правительство: в Латвии не могут выбрать премьер-министра, - И.Кармазин
13:21  Пуля Мадуро: для президента Венесуэлы готовят силовой сценарий извне, - И.Пшеничников
13:20  Судьба Курил и кремлевские торгаши, - С.Удальцов
13:19  Asia Times: Вторжение КНР на Тайвань может потерпеть крах
12:46  Дмитрий Ли возглавил УзбНАПУ - Нацагентство проектного управления при президенте Мирзиееве
12:42  УзбКадры. Незадачливого новатора экс-министра ИТ Ахмедхаджаева бросили в замхокимы Джизака
12:19  В Ташкенте стартовал Военно-патриотический фестиваль. В программе - "показательные выступления..."
12:16  Дональд Трамп готов к перемирию в торговой войне с КНР
11:14  Казахстанские акции на IPO. Дорожает только Казатомпром
10:28  Год до выборов президента: испытания и интриги политического выбора в Таджикистане, - Х.Хуррамов
10:13  Монголия предреволюционная. Что может вызвать народные волнения в стране Вечного Синего Неба? - Бато Очиров
09:53  В Узбекистане к Наврузу выйдут в обращение 100 000 сумовые купюры = ($12)
09:44  Братишку экс-президентши Болота Отунбаева посылают послом Киргизии в США
09:21  Страхи перед китайской экспансией дошли до Берлина, - Т.Едовина
09:17  Йеменские хуситы поразили беспилотником вражеских генералов на военном параде
09:12  Арабы и Моссад сговорились реабилитировать Асада, - "НГ"
09:10  Водил его Серега на выставку... Бывший премьер Киргизии Исаков "наследил" в Историческом музее, - В.Панфилова
09:05  В гибели английских коммандос в Сирии обвинили США. Джихадисты обстреляли британский спецназ американскими ракетами
08:16  К мятежу! Сказка про маленького французика, который смог
00:52  Россия и Турция: смогут ли страны и дальше совместно противостоять США?
00:50  "Теневой" туризм: как граждане Китая нелегально работают в Киргизии?
00:02  Турецкий нож над "сирийским пирогом", - С.Кожемякин
Четверг, 10.01.2019
23:00  Аната ва нихонга га декимасука? Об интересе россиян к восточным языкам, - П.Густерин
18:15  Влияние кибероружия на стратегическую стабильность в XXI веке
18:13  Цифровая оккупация: кибербезопасность, национальные интересы и суть информационной войны, - И.Ашманов
18:12  В мире катаклизмов. О трудностях долгосрочного прогнозирования, - М.Хазин
16:38  В Узбекистане увеличили штрафы за занятие проституцией - от 3 до 7 мрзп
16:10  Послом в Россию от Киргизии собрался легендарный обормот (ранее судимый за убийство) Алик Джекшенкулов
15:54  Послом Киргизии в Корею пошлют 1-го зама МИД Динару Кемелову
15:50  Экс-полковник СНБ Узбекистана Туракулов, как выяснилось только сейчас, еще в 10/18 получил 16 лет л/с
15:47  Киму в одиночку не выстоять в схватке с Трампом. Пхеньян обратился к Китаю за поддержкой, - В.Скосырев
13:57  Послицей Кыргызстана в Пекине станет вновь Канайым Бактыгулова
13:06  Казахстанский "Цеснабанк" возглавил Николай Мещеряков
13:01  Асхат Оразбай назначен новым послом Казахстана в Иране
13:00  Из БРИКС выпала "Б". Бразилия возвращается под крыло США, - "СП"
12:56  Путь в Заевфратье: будет ли у Анкары свой Рубикон, - Т.Ахметов
12:54  Судьба Донбасса: сложные итоги простыми словами, - Ринат Есеналиев
12:53  Спасибо, товарищ Фостен-Арканж Туадера. Центральноафриканская Республика предлагает себя под военную базу России
12:37  Олимпийская чемпионка Сочи Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома систематических изнасилованиях с 17 лет
12:21  На Берлин! Лаос вернул России 30 исправных танков Т-34
11:45  Россия вступает в Северную Сирию на фоне скандала с Израилем, - С.Шакарянц
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уходя от доллара, Россия скупила четверть мировых резервов юаня, - Bloomberg
19:32 11.01.2019

Уходя от доллара, Россия купила четверть мировых резервов юаня, пишет издание "Россия сегодня" со ссылкой на Bloomberg.

По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании "Морган Стэнли", в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций.

Весной прошлого года на фоне нового раунда американских санкций Центральный банк России устроил распродажу гособлигаций США, сократив долю американской валюты в своих огромных резервах на $101 млрд, переведя эти средства в евро и юань.

Согласно докладу "Обзор деятельности Центробанка по управлению активами в иностранных валютах и золоте", опубликованному в среду Банком России, который раскрывает данные с полугодовым лагом, во втором квартале Центробанк увеличил свои резервы в европейской и китайской валюте на суммы, эквивалентные $44 млрд. Еще $21 млрд был инвестирован в японскую иену.

Как следует из доклада, по состоянию на середину прошлого года доля китайской валюты была увеличена до 15% от общего объема его международных резервов, по сравнению с 5% в конце первого квартала. По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании "Морган Стэнли" (Morgan Stanley), в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций.

"Россия вносит стратегическое изменение в структуру своих резервов в сторону снижения доли долларов и увеличения доли активов в других валютах", - говорит Бенн Штайль (Benn Steil), директор по международной экономике Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

Эти данные свидетельствуют о резкой активизации политики, которую проводит Россия на протяжении нескольких лет по сокращению уязвимости, связанной с наличием активов, на которых могут негативно сказаться введенные Соединенными Штатами ограничения. Жесткие санкции в отношении крупных российских компаний, введенные в начале апреля, ударили по рублю и вызвали опасения в связи с возможным введением дополнительных ограничений - таких как меры по отключению Москвы от глобальных платежных систем. По данным из американских источников, в мае-июне Россия сократила свои резервы казначейских бумаг США на сумму около $81 млрд.

В своем стремлении уменьшить зависимость от мировой резервной валюты на фоне усиливающихся попыток Вашингтона использовать экономические рычаги в геополитических целях Россия не одинока. В условиях обостряющейся торговой войны с Америкой Китай в прошлом году продал значительную часть имеющихся у него гособлигаций США, а официальные лица в Европе выдвинули предложения по увеличению использования евро при осуществлении региональных экономических операций.

"Уход от доллара"

"У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас, - заявил президент России Владимир Путин в ноябре. - Нестабильность расчетов в долларах вызывает желание у многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Дело не только в нас, поверьте. Долларовая активность (других стран) сокращается".

По данным Центробанка, в конце марта Россия также сократила долю своих резервов, хранимых в США, с 29% до 10%, что позволяет предположить, что некоторые из оставшихся долларовых активов были переведены в другие страны. Это соответствует имеющимся у Минфина США данным об увеличении в прошлом году резервов в виде американских облигаций в Бельгии и на Каймановых островах.

Резервы России входят в число 10 крупнейших в мире и на конец июня 2018 года составили $$458 млрд. Как написали в опубликованной в четверг аналитической записке специалисты "Морган Стэнли", по имеющимся данным, в первой половине 2018 года Россия обеспечила 90% притока на китайский рынок облигаций.

Эти изменения снизили кредитное качество российских резервов, при этом доля активов с рейтингом АА снизилась с 43% до 27%, говорится в отчете Центробанка. Доходность активов в юанях была выше и составила 3,2% годовых по сравнению с 0,35% годовых по долларовым активам.

"В чисто экономическом плане выгода масштабного перехода на юани не очевидна. Но если учитывать геополитическую ситуацию, он целесообразен", - считает сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.

Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547224320
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №811
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №812
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №816
- К. Токаев: Работа депутатов по разъяснению Стратегии Президента не должна носить формального характера
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на упрощение процедур реабилитации и банкротства
- Кадровые перестановки
- С 1 января 2019 года внедряется категорирование всех налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к категориям низкой, средней или высокой степени риска
- Традиционная ориентация
- Итоги государственного контроля и надзора в сфере торгового мореплавания за 2018 год
- WWF – инструмент построения земного рая для "золотого миллиона"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  