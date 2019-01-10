Уходя от доллара, Россия скупила четверть мировых резервов юаня, - Bloomberg

19:32 11.01.2019

Уходя от доллара, Россия купила четверть мировых резервов юаня, пишет издание "Россия сегодня" со ссылкой на Bloomberg.



По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании "Морган Стэнли", в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций.



Весной прошлого года на фоне нового раунда американских санкций Центральный банк России устроил распродажу гособлигаций США, сократив долю американской валюты в своих огромных резервах на $101 млрд, переведя эти средства в евро и юань.



Согласно докладу "Обзор деятельности Центробанка по управлению активами в иностранных валютах и золоте", опубликованному в среду Банком России, который раскрывает данные с полугодовым лагом, во втором квартале Центробанк увеличил свои резервы в европейской и китайской валюте на суммы, эквивалентные $44 млрд. Еще $21 млрд был инвестирован в японскую иену.



Как следует из доклада, по состоянию на середину прошлого года доля китайской валюты была увеличена до 15% от общего объема его международных резервов, по сравнению с 5% в конце первого квартала. По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании "Морган Стэнли" (Morgan Stanley), в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций.



"Россия вносит стратегическое изменение в структуру своих резервов в сторону снижения доли долларов и увеличения доли активов в других валютах", - говорит Бенн Штайль (Benn Steil), директор по международной экономике Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.



Эти данные свидетельствуют о резкой активизации политики, которую проводит Россия на протяжении нескольких лет по сокращению уязвимости, связанной с наличием активов, на которых могут негативно сказаться введенные Соединенными Штатами ограничения. Жесткие санкции в отношении крупных российских компаний, введенные в начале апреля, ударили по рублю и вызвали опасения в связи с возможным введением дополнительных ограничений - таких как меры по отключению Москвы от глобальных платежных систем. По данным из американских источников, в мае-июне Россия сократила свои резервы казначейских бумаг США на сумму около $81 млрд.



В своем стремлении уменьшить зависимость от мировой резервной валюты на фоне усиливающихся попыток Вашингтона использовать экономические рычаги в геополитических целях Россия не одинока. В условиях обостряющейся торговой войны с Америкой Китай в прошлом году продал значительную часть имеющихся у него гособлигаций США, а официальные лица в Европе выдвинули предложения по увеличению использования евро при осуществлении региональных экономических операций.



"Уход от доллара"



"У нас нет цели уходить от доллара - доллар уходит от нас, - заявил президент России Владимир Путин в ноябре. - Нестабильность расчетов в долларах вызывает желание у многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Дело не только в нас, поверьте. Долларовая активность (других стран) сокращается".



По данным Центробанка, в конце марта Россия также сократила долю своих резервов, хранимых в США, с 29% до 10%, что позволяет предположить, что некоторые из оставшихся долларовых активов были переведены в другие страны. Это соответствует имеющимся у Минфина США данным об увеличении в прошлом году резервов в виде американских облигаций в Бельгии и на Каймановых островах.



Резервы России входят в число 10 крупнейших в мире и на конец июня 2018 года составили $$458 млрд. Как написали в опубликованной в четверг аналитической записке специалисты "Морган Стэнли", по имеющимся данным, в первой половине 2018 года Россия обеспечила 90% притока на китайский рынок облигаций.



Эти изменения снизили кредитное качество российских резервов, при этом доля активов с рейтингом АА снизилась с 43% до 27%, говорится в отчете Центробанка. Доходность активов в юанях была выше и составила 3,2% годовых по сравнению с 0,35% годовых по долларовым активам.



"В чисто экономическом плане выгода масштабного перехода на юани не очевидна. Но если учитывать геополитическую ситуацию, он целесообразен", - считает сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.