Коняшка прыг, копытце - дрыг... Аркадаг посвятил стихи первому жеребенку, родившемуся в 2019 году

20:16 11.01.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение "Ровач" (Процветающий) в честь жеребенка, родившегося 1 января 2019 года, сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".



Стихотворение, опубликованное на первой полосе газеты, посвящено жеребенку буланой масти, подаренному 3 января, от имени личного состава туркменского МВД, главе государства во время посещения животноводческого комплекса министерства.



Туркменского лидера также попросили дать имя первому ахалтекинцу, родившемуся в новом году. Учитывая, что жеребенок появился на свет в год, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания", президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал его Ровач.



На следующий день Бердымухамедов "посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своем рабочем кабинете уделил время литературному творчеству" и написал это стихотворение.