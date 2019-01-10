После долгих препирательств. Москва выдает в Астану банкира-афериста Ертаева

21:03 11.01.2019

Жомарта Ертаева выдадут Казахстану

Московский городской суд признал законным решение об экстрадиции беглого экс-банкира в Казахстан.



Жомарта Ертаева экстрадируют в Казахстан, передает Zakon.kz.



Сегодня, 11 января, Московский городской суд признал законным решение об экстрадиции беглого экс-банкира в Казахстан.



"Московский городской суд признал законным и обоснованным решение замгенпрокурора РФ о выдаче Ертаева компетентным органам Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

В первых числах января стало известно, что Жомарта Ертаева в Москве взяли под стражу. В одном из документов Мосгорсуда сообщалось о том, что 7 декабря 2018 года вышло постановление заместителя генерального прокурора РФ Винничено об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче Ертаева.



В Генеральной прокуратуре РК данную информацию пока не комментируют.



В Алматы Ертаеву заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей еще 7 марта 2018 года. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). 16 ноября Генпрокуратура Казахстана направила в Генпрокуратуру РФ требование о выдаче Ертаева для привлечения к уголовной ответственности.



Весной 2018 года СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.