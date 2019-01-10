Концерт заказывали? Казпевец Тореали плюнул в рот и пнул ребенка на сцене

21:06 11.01.2019

Торегали Тореали пнул ребенка на сцене

Певец снова отличился, теперь на концерте в Астане



Казахстанский певец Торегали Тореали выложил видео, где слегка пинает ребенка и плюет ему в рот, передает Zakon.kz.



Певец опубликовал в своем Instagram видео, где он во время концерта плюнул в рот ребенку и слегка пнул его сзади, когда тот вышел на сцену, чтобы вручить цветы артисту.



"У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать", - сказал певец со сцены.

Зал встретил этот поступок овациями. Ритуал "аузына тукирту" (поплевать в рот) существовал у древних казахов. Считалось, что с капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека.



Но вот пинок не вызвал у подписчиков восхищения. В комментариях люди выражают свое возмущение поступком певца.