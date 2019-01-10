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Спад Китая. Глобальную экономику ждут новые испытания? - Джим О’Нил
21:14 11.01.2019

Project Syndicate: Глобальную экономику ждут новые испытания?

Устойчивый спад уровня потребления в Китае вызывает больше опасений, чем нынешний торговый спор между США и КНР

Большую часть прошедшего десятилетия растущая покупательная способность китайского среднего класса поддерживала мировую экономику. Ранее я утверждал, что после глобального финансового кризиса 2008 года Соединенным Штатам и Китаю придется поменяться местами: США будут больше экономить и потреблять меньше, а Китай будет делать все наоборот. В принципе, до 2018 года так оно и было. Однако в настоящий момент ситуация изменилась, пишет Джим О’Нил в статье для издания Project Syndicate.

На прошлой неделе компания Apple направила своим акционерам письмо с пересмотренным прогнозом ожидаемых доходов компании за первый квартал 2019 года. В Apple заявили, что снижение продаж iPhone, Mac и iPad на китайском рынке связано с замедлением темпов экономического роста КНР. Письмо Apple представляет собой одно из доказательств того, что уровень потребления в КНР снижается. Устойчивый спад уровня потребления в Китае вызывает больше опасений, чем нынешний торговый спор между США и КНР. Учитывая то, что торговая политика США и другие внешние воздействия на экономику КНР не имеют решающего влияния на уровень внутренних китайских расходов, проблема, связанная со снижением уровня потребления, может быть вызвана с особенностями экономической модели КНР.

Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим, какие изменения претерпела китайская экономика за последние десять лет. Согласно официальным данным, на конец 2010 года внутреннее потребление КНР составляло около 35,6% ВВП Китая. Уровень внутреннего потребления КНР в 2010 году был на удивление низким по сравнению с большинством других стран, не в последнюю очередь США, в которых уровень внутреннего потребления составил почти 70% ВВП. Таким образом, в номинальном долларовом выражении внутреннее потребление Китая составило около $2,2 трлн, т. е. почти в пять раз ниже, чем в США ($10,5 трлн). Тем не менее благодаря высоким темпам экономического роста КНР китайские потребители потенциально могли занять более значительное место с точки зрения потребления, что оказало бы позитивное влияние на продажи таких мировых брендов, как Apple, BMW, Burberry, Ford и многих других.

По состоянию на 2017 год внутреннее потребление КНР выросло до 39,1% ВВП, что в номинальном долларовом выражении составляет чуть более $5 трлн. Таким образом, внутреннее потребление КНР увеличилось почти на $3 трлн долларов всего за семь лет. И хотя потребительские расходы в Китае все еще сильно отстают от расходов в США ($13,5 трлн в 2017 году), разрыв все же сократился.

Если бы Китай смог сохранить номинальный рост ВВП и уровень внутреннего потребления, его потребительские расходы могли бы увеличиться еще на $2 трлн долларов к 2020 году, что составило бы примерно половину от уровня потребительских расходов США. Китайские потребители стали бы играть самую заметную роль в глобальной экономике после американских потребителей. Если бы в период с 2021 по 2030 год Китай удержал бы ежегодные темпы роста на уровне в 8% и смог обеспечить постепенное увеличение внутреннего потребления до 50% ВВП, то к 2030 году китайские потребительские расходы достигли бы $18,4 трлн в год. В случае подобного сценария развития событий, Китай обогнал бы США по уровню внутреннего потребления.

Однако в начале 2019 года возник вопрос: что произойдет, если приведенный выше сценарий не будет реализован на практике? Если недавний скорректированный прогноз Apple указывает на повсеместное и неограниченное сокращение потребления в Китае, смогут ли американские потребители взять на себя роль единственного двигателя мировой экономики и продержаться в одиночку в течение следующего десятилетия? Если нет, то есть ли еще одна страна, которая могла бы хотя бы частично поддержать мировую экономику?

Рост американских потребительских расходов подвержен влиянию нескольких негативных факторов, включая инфляцию и увеличение стоимости заимствований. С другой стороны, полагаясь на американских потребителей, не стоит забывать и про риски. Как показал глобальный кризис 2008 года, когда Америка чихает, остальной мир сталкивается с серьезными последствиями. Маловероятно, что какая-либо другая страна могла бы поддержать уровень потребления, по крайней мере, в течение следующего десятилетия. Темпы экономического роста крупных развитых стран остаются низкими, их потребительские расходы в любом случае не смогут сыграть значимой роли для остального мира.

Страны с развивающейся экономикой, такие как Индия, Индонезия и Нигерия, безусловно, могут компенсировать снижение уровня потребления в США или Китае через 20 лет, однако ни одна страна в мире не сможет достигнуть китайского уровня потребления в течение следующего десятилетия. К 2020 году номинальный ВВП Индии может превысить $3 трлн. Индия может стать пятой по величине экономикой в мире, однако индийскому потребителю потребуется гораздо больше времени для того, чтобы достигнуть уровень покупательной способности, сопоставимый с покупательной способностью китайских потребителей.

Можно ли воскресить китайского потребителя? Китайскому руководству придется рассмотреть вопрос об оказании финансовой поддержки населению и реформировании системы регистрации домохозяйств, в рамках которой в настоящее время ущемляются права рабочих мигрантов из сельских районов страны. В случае обеспечения большей экономической безопасности эта существенная часть китайского населения может начать меньше экономить и больше потреблять. В противном случае глобальная экономика может оказаться в менее выгодном положении.

Александр Белов

Об авторе
Джим О"Нил, бывший председатель управления активами Goldman Sachs и бывший министр финансов Великобритании, является председателем Chatham House.
https://www.project-syndicate.org/columnist/jim-o-neill

Источник - REGNUM
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